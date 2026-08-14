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    4TB Disk, Aktif Soğutma ve USB HUB Hepsi Bir Arada | Sharge Disk Pro İnceleme

    SHARGE Disk Pro, taşınabilir SSD formatını zengin bağlantı seçenekleri ve aktif soğutmayla buluşturan yenilikçi bir yapıyla geliyor.                            

    SHARGE Disk Pro, taşınabilir SSD formatını zengin bağlantı seçenekleri ve aktif soğutmayla buluşturan yenilikçi bir yapıyla geliyor. Yalnızca 150 gramlık manyetik ve cep boyutundaki şeffaf gövdesinde 4 TB kapasiteye kadar NVMe depolama alanı sunuyor. Ürün 10 Gbps (1000 MB/s) aktarım hızını fanlı soğutma sistemi sayesinde yoğun iş yüklerinde bile ısıya bağlı performans kaybı yaşamadan verebilir. 

    Bünyesinde barındırdığı dahili USB-C kablo ile ek kablo taşıma derdini ortadan kaldırıyor. Üzerinde 2 adet USB-A portu biri USB 3.0 ve diğeri USB 2.0 hızında çalışıyor. HDMI 2.1 desteği ve portuyla birlikte 4K 144Hz / 8K 30Hz görüntü çıkışı verebiliyor. 100W PD şarj girişi sayesinde portu işgal etmesine rağmen cihazın şarj olmasını engellemez. Veri korumak için açma kapama anahtarı ve fan kontrol tuşu yer alıyor. Uyumluluk tarafında iPhone, Android, oyun konsolları, Mac ile Windows cihazlarla doğrudan tak-çalıştır olarak hizmet edebiliyor.

    00:00 - Giriş
    00:17 - Bellek ve Tasarım Detayları
    00:50 - Termal Kamera Durum Ölçümü
    01:02 - Tasarım Detayları Devam Ediyor
    01:14 - USB HUB Özellikleri ve Nitelikleri
    01:56 - Gerçek Dünya Dosya Aktarım Testi
    02:30 - Aktif Soğutmanın Etkisi
    02:52 - Performans Testlerinin Sonuçları
    04:36 - Apple iPhone Modelleri ile Uyumu
    04:58 - Taşınabilirlik Durumu ve Materyali
    05:10 - Ürünün Kutusundan Çıkanlar
    05:27 - Tüm Cihaz Destekleri
    06:11 - Değerlendirme
    06:34 - Kapanış

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