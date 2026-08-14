4TB Disk, Aktif Soğutma ve USB HUB Hepsi Bir Arada | Sharge Disk Pro İnceleme

SHARGE Disk Pro, taşınabilir SSD formatını zengin bağlantı seçenekleri ve aktif soğutmayla buluşturan yenilikçi bir yapıyla geliyor.

SHARGE Disk Pro, taşınabilir SSD formatını zengin bağlantı seçenekleri ve aktif soğutmayla buluşturan yenilikçi bir yapıyla geliyor. Yalnızca 150 gramlık manyetik ve cep boyutundaki şeffaf gövdesinde 4 TB kapasiteye kadar NVMe depolama alanı sunuyor. Ürün 10 Gbps (1000 MB/s) aktarım hızını fanlı soğutma sistemi sayesinde yoğun iş yüklerinde bile ısıya bağlı performans kaybı yaşamadan verebilir.

Bünyesinde barındırdığı dahili USB-C kablo ile ek kablo taşıma derdini ortadan kaldırıyor. Üzerinde 2 adet USB-A portu biri USB 3.0 ve diğeri USB 2.0 hızında çalışıyor. HDMI 2.1 desteği ve portuyla birlikte 4K 144Hz / 8K 30Hz görüntü çıkışı verebiliyor. 100W PD şarj girişi sayesinde portu işgal etmesine rağmen cihazın şarj olmasını engellemez. Veri korumak için açma kapama anahtarı ve fan kontrol tuşu yer alıyor. Uyumluluk tarafında iPhone, Android, oyun konsolları, Mac ile Windows cihazlarla doğrudan tak-çalıştır olarak hizmet edebiliyor.

00:00 - Giriş

00:17 - Bellek ve Tasarım Detayları

00:50 - Termal Kamera Durum Ölçümü

01:02 - Tasarım Detayları Devam Ediyor

01:14 - USB HUB Özellikleri ve Nitelikleri

01:56 - Gerçek Dünya Dosya Aktarım Testi

02:30 - Aktif Soğutmanın Etkisi

02:52 - Performans Testlerinin Sonuçları

04:36 - Apple iPhone Modelleri ile Uyumu

04:58 - Taşınabilirlik Durumu ve Materyali

05:10 - Ürünün Kutusundan Çıkanlar

05:27 - Tüm Cihaz Destekleri

06:11 - Değerlendirme

06:34 - Kapanış