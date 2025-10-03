Shark FacialPro Glow evde spa kalitesi iddiasında

Shark FacialPro Glow özellikleri ve fiyatı
Shark FacialPro Glow seti iki aparattan oluşuyor. Alt kısımda bir güç birimi yer alırken peeling birimi ve DePuffi birimi ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Set cildi ısıtma, peeling, arındırma, çekim, nemlendirme, soğutma, şekillendirme gibi profesyonel işlemleri kolay bir şekilde kullanıcısına sunuyor.
Cihazın DePuffi başlığı ise sıcak ve soğuk uygulamalar yapılabiliyor; bu sayede ödemin azaltılması, cilt konturlarının belirginleştirilmesi ve kan dolaşımının desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, cihazla birlikte gelen Derm Detox (AHA + BHA) ve Hydro Infuse (hiyalüronik asit bazlı) solüsyonlar, cilt bakım rutiniyle entegre edilerek etkisi artırılıyor.
Shark FacialPro Glow seti 7 Ekim tarihinden itibaren 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Shark DePuffi ve güç ünitesi ise ayrı olarak 17 Ekim tarihinden itibaren 240$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.
