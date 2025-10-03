Shark FacialPro Glow evde spa kalitesi iddiasında

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de son dönemde ürünleri ile öne çıkmaya başlayan Shark Ninja markası bu kez iddialı bir kişisel bakım ürünü duyurdu. Shark FacialPro Glow seti kullanıcılara spa kalitesinde cilt parlaklığı vadediyor.

Shark FacialPro Glow özellikleri ve fiyatı

Shark FacialPro Glow seti iki aparattan oluşuyor. Alt kısımda bir güç birimi yer alırken peeling birimi ve DePuffi birimi ihtiyaca göre değiştirilebiliyor. Set cildi ısıtma, peeling, arındırma, çekim, nemlendirme, soğutma, şekillendirme gibi profesyonel işlemleri kolay bir şekilde kullanıcısına sunuyor.

Soundcore Nebula X1 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün önce eklendi

Cihazın DePuffi başlığı ise sıcak ve soğuk uygulamalar yapılabiliyor; bu sayede ödemin azaltılması, cilt konturlarının belirginleştirilmesi ve kan dolaşımının desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca, cihazla birlikte gelen Derm Detox (AHA + BHA) ve Hydro Infuse (hiyalüronik asit bazlı) solüsyonlar, cilt bakım rutiniyle entegre edilerek etkisi artırılıyor.

Shark FacialPro Glow seti 7 Ekim tarihinden itibaren 400$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Shark DePuffi ve güç ünitesi ise ayrı olarak 17 Ekim tarihinden itibaren 240$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: