Sharkoon USB 3.0 destekli yeni donanımlarını gösterdi

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Komponent üreticisi Sharkoon, USB 3.0 standardıyla uyumlu yeni donanımlarını duyurdu. USB 2.0 standardına kıyasla veri aktarım hızlarında 10 kata varan artış vaat eden USB 3.0 standardı özellikle anakart üreticileri ve disk üreticileri arasında yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlarken, Sharkoon hazırladığı yeni donanımlarla son kullanıcıların şimdiden USB 3.0 hazırlıklarına başlamasını umut ediyor.

Sharkoon firmasının her ikisi de USB 3.0 uyumlu yeni donanımlarından PCIe x1 ara birimini kullanan genişleme kartı, NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrolcüsünü kullanıyor. İki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan genişleme kartının aynı zamanda geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu olacağı ve mevcut sürücülerle kullanılabileceği açıklandı.

Genişleme kartının PCIe x1 slotuna sahip sistemlerde kullanılabileceğini belirten Sharkoon, sabit disk istasyonunda ise 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sürücülerin kullanılabileceğini açıkladı. Sharkonn tarafından hazırlanan USB 3.0 destekli yeni donanımlar için belirlenen son kullanıcı satış fiyatları ise genişeme kartı için 40 Avro, sabit disk istasyonu içinse 50 Avro olarak belirlenmiş.

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