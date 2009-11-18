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Sharkoon USB 3.0 destekli yeni donanımlarını gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sharkoon USB 3.0 destekli yeni donanımlarını gösterdi
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Komponent üreticisi Sharkoon, USB 3.0 standardıyla uyumlu yeni donanımlarını duyurdu. USB 2.0 standardına kıyasla veri aktarım hızlarında 10 kata varan artış vaat eden USB 3.0 standardı özellikle anakart üreticileri ve disk üreticileri arasında yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlarken, Sharkoon hazırladığı yeni donanımlarla son kullanıcıların şimdiden USB 3.0 hazırlıklarına başlamasını umut ediyor.

Sharkoon firmasının her ikisi de USB 3.0 uyumlu yeni donanımlarından PCIe x1 ara birimini kullanan genişleme kartı, NEC tarafından hazırlanan USB 3.0 kontrolcüsünü kullanıyor. İki adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan genişleme kartının aynı zamanda geriye doğru uyumluluk çerçevesinde USB 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu olacağı ve mevcut sürücülerle kullanılabileceği açıklandı.

Genişleme kartının PCIe x1 slotuna sahip sistemlerde kullanılabileceğini belirten Sharkoon, sabit disk istasyonunda ise 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sürücülerin kullanılabileceğini açıkladı. Sharkonn tarafından hazırlanan USB 3.0 destekli yeni donanımlar için belirlenen son kullanıcı satış fiyatları ise genişeme kartı için 40 Avro, sabit disk istasyonu içinse 50 Avro olarak belirlenmiş.

Sharkoon USB 3.0 destekli yeni donanımlarını gösterdi
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El_domingo 10 yıl
Fiyat cok yuksek ama urunlerin cıkmaya baslaması sevindirici..
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MÜŞAVİR 10 yıl
Bazı kaynaklarda usb 3.0 standartının 6gb/s veri aktarım hızını desteklediği söyleniyor. Peki böyle çevirici kartlarla kullanıldığında da aynı veri aktarım hızı sağlanabilecek mi? ya da pcı-e x1 slotun veri aktarım hızı nedir? 6gb/s den fazlamıdır?
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Python 10 yıl
bu fiyat açıkçası suan için abartı olmuş ilerde tabikide düşecektir ozaman alınabilir
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MÜŞAVİR 10 yıl
10-15 euro ya düştüğünde iyi satar bu kartlar. Bir tanede ben alırım hatta.
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