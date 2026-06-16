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    Japon elektronik devi Sharp'tan yeni telefon: İşte AQUOS R11 özellikleri ve fiyatı

    Sharp, Japonya'da yeni amiral gemisi AQUOS R11'i duyurdu. Yeni model, Snapdragon 8s Gen 4 işlemci, Leica destekli kameralar ve 3600 nit parlaklığa sahip ekran ile geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı..

    Sharp'ın yeni telefonu AQUOS R11 duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Japon elektronik devi Sharp, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Sharp AQUOS R11 modelini Japonya'da resmi olarak tanıttı. 9 Temmuz'da satışa çıkacak cihaz, üst seviye donanımı ve Leica gözetiminde geliştirilen kamera sistemiyle geliyor. Şirket, SIM kilitsiz sürümün fiyatını ise henüz açıklamadı.

    Sharp AQUOS R11 özellikleri

    AQUOS R11, Sharp'ın Miyake tasarım anlayışını sürdürüyor. 156 x 74 x 8,9 mm boyutlarında ve 195 gram ağırlığındaki telefon, Lacivert, Fildişi Sarısı ve Kiremit Kırmızısı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Ön tarafta 6,5 inç büyüklüğünde Pro IGZO OLED ekran yer alıyor. 2340 x 1080 piksel çözünürlük sunan panel, 3.600 nit tepe parlaklık seviyesine ulaşabiliyor.

    Ekranın üst kısmındaki delikli tasarım içerisinde ise 50,3MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. Kamera sistemi cihazın en iddialı noktalarından biri konumunda. Leica denetiminde geliştirilen arka kamera kurulumunda 50,3MP ana kamera, 50,3MP ultra geniş açı kamera ve 38,5MPtelefoto kamera yer alıyor. Sharp ayrıca yapay zeka destekli yeni çekim özellikleri eklediğini belirtiyor. Bunlar arasında sahneye göre otomatik yakınlaştırma ayarlamaları da bulunuyor.

    Sharp'ın yeni telefonu AQUOS R11 duyuruldu: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Şirketin dikkat çeken yeniliklerinden biri de kamera modülüne entegre edilen "Breathing Light" adlı aydınlatma sistemi oldu. Doğadan ilham alan sekiz farklı renk sunan bu ışık sistemi, cihazdaki beyaz gürültü modu ile birlikte çalışarak uyku öncesi veya dinlenme sırasında daha sakin bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

    Donanım tarafında telefon, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor. Enerji ihtiyacı ise 5.100 mAh kapasiteli bataryadan karşılanıyor. Cihaz 36W kablolu hızlı şarj desteği de sunuyor. Bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 6.0 ve Wi-Fi 7 desteği bulunuyor. Dayanıklılık tarafında ise IPX5, IPX8, IPX9 ve IP6X sertifikalarıyla suya ve toza karşı koruma sağlanıyor.

    AQUOS R11'in küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmiş değil. Telefonun fiyatı ise 12GB 512GB sürüm için 1.000 dolardan başlıyor.

    • Ekran: 6,5 inç Pro IGZO OLED
    • Çözünürlük: 2340 x 1080 piksel
    • Parlaklık: 3.600 nit (tepe)
    • İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 512 GB
    • Ön Kamera: 50,3 MP
    • Ana Kamera: 50,3 MP
    • Ultra Geniş Açı Kamera: 50,3 MP
    • Telefoto Kamera: 38,5 MP
    • Batarya: 5.100 mAh
    • Şarj: 36W kablolu hızlı şarj
    • Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
    • Su ve Toz Dayanıklılığı: IPX5, IPX8, IPX9, IP6X
    • Boyutlar: 156 x 74 x 8,9 mm
    • Ağırlık: 195 gram
    • Renk Seçenekleri: Lacivert, Fildişi Sarısı, Kiremit Kırmızısı
    • Öne Çıkan Özellikler: Leica destekli kamera sistemi, yapay zeka destekli çekim özellikleri, Breathing Light ortam aydınlatma sistemi.
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