Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sharp, yaşlılar için geliştirdiği yapay zeka destekli akıllı telefonu Simple Smartphone 8 modelini tanıttı. Cihaz, 6,1 inçlik ekranı, fiziksel tuşları ve kolay arayüzüyle öne çıkıyor. Yapay zeka destekli dolandırıcılık tespiti yapan telefon, şüpheli aramalarda kullanıcıyı uyarıyor. Model ayrıca MediaTek işlemcisi, 50 megapiksel kamerası ve düşmelere dayanıklı gövdesiyle dikkat çekiyor. Yeni model, 4 Aralık'ta Japonya'da yaklaşık 439 dolar fiyatla satışa sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Sharp, yaşlı kullanıcıların akıllı telefon deneyimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği Simple Smartphone 8 modelini tanıttı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Simple Smartphone 7'nin devamı niteliğindeki cihaz, daha büyük ekranı, fiziksel kontrol tuşları ve geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Sharp Simple Smartphone 8 özellikleri

Sharp Simple Smartphone 8, 1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,1 inç TFT LCD ekranla geliyor. Önceki modelde bulunan 5,7 inçlik ekrana kıyasla büyüyen ekran, daha rahat bir kullanım sunmayı amaçlıyor. Ana ekranda büyük simgeler ve yazılar kullanılırken Clear View özelliği, ekran renklerini otomatik olarak ayarlayarak içeriklerin daha kolay görülmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ekranın alt bölümünde telefon görüşmeleri yapmak, ana ekrana dönmek ve e-postalara erişmek için üç fiziksel tuş bulunuyor. Gelen aramalarda telefon tuşu, yeni e-postalarda ise ilgili e-posta tuşu aydınlatılarak kullanıcıya bildirim veriyor. Ayrıca ana ekrana sık iletişim kurulan dört kişi için kısayol eklenebiliyor. Cihazın yan tarafında bulunan özelleştirilebilir fiziksel tuş ise kamera veya farklı uygulamaları hızlıca açabiliyor. Bu tuşa varsayılan olarak sesli kontrol işlevi atanmış durumda.

Tam Boyutta Gör Simple Smartphone 8'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, yapay zeka destekli dolandırıcılık araması tespit sistemi. Bu özellik etkinleştirildiğinde telefon görüşmelerini analiz ederek olası dolandırıcılık girişimlerini belirlemeye çalışıyor. Şüpheli bir durum algılandığında kullanıcıya ekran uyarısı, sesli bildirim ve titreşim yoluyla haber veriliyor.

Bunun yanında bilinmeyen numaralardan gelen aramalar için farklı bir güvenlik sistemi de sunuluyor. Telefon, kullanıcı cevap vermeden önce arayan kişiye bir mesaj oynatıyor, karşı tarafın yanıtını kaydediyor ve konuşmayı metne dönüştürerek ekranda gösteriyor. Böylece kullanıcı, aramayı yanıtlamadan önce kimin aradığını ve ne amaçla aradığını değerlendirebiliyor.

Sharp, istenmeyen uygulama yüklemelerini önlemek amacıyla yeni bir onay ekranı da eklemiş. Ayrıca karşı tarafın sesinin daha rahat duyulabilmesi için ahize bölümünde iyileştirmeler yapılmış.

WhatsApp, seyahatler için Travel eSIM özelliğini duyurdu 11 sa. önce eklendi

Telefonun donanım tarafında MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi ve 4 GB RAM bulunuyor. Depolama alanı ise 64 GB UFS 2.2 olarak açıklanıyor. microSD kart desteği sayesinde kapasite 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Kamera tarafında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera yer alıyor. Yapay zeka destekli belge fotoğrafçılığı modu ise fiş, menü ve benzeri belgelerin fotoğraflarını çekerken gölgeleri kaldırabiliyor ve perspektif bozulmalarını düzeltebiliyor.

4.500 mAh kapasiteli bataryayla gelen cihaz, 27W kablolu şarj desteği sunuyor. Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon için çıkış tarihinden itibaren üç yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriliyor.

Dayanıklılık konusunda da iddialı olan Simple Smartphone 8, IP68 ve IP69 su ve toza dayanıklılık sertifilarına sahip. MIL-STD-810H standardına göre düşme testlerinden geçen cihaz, uyumlu el sabunları ve alkol bazlı dezenfektan mendillerle temizlenebiliyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Nano-SIM ve eSIM desteği sunan telefon, parmak izi okuyucu ve maske takılıyken de çalışabilen yüz tanıma sistemiyle geliyor.

Sharp Simple Smartphone 8 fiyatı ve çıkış tarihi

Sharp Simple Smartphone 8, 4 Aralık'ta tarihinde Japonya'da SoftBank üzerinden satışa sunulacak. Cihazın Japonya'daki vergiler dahil satış fiyatı 69.840 Japon yeni olarak açıklandı. Bu tutar güncel kur üzerinden yaklaşık 439 dolara karşılık geliyor. Şampanya altın, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıkacak telefonun Japonya dışındaki pazarlara sunulup sunulmayacağı ise henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Sharp yaşlılar için yapay zeka destekli akıllı telefonunu tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: