Shazam listeleri Karnaval radyolarında çalınacak

Bugüne kadar 1.5 milyardan fazla indirilen ve her gün 25 milyon arama yapılan Shazam uygulamasının müzik listeleri önemli kaynaklardan birisi haline geldi. Türkiye’de ilk kez Shazam listeleri üzerinden bir radyo programı yapılıyor.

Shazam Stars nedir?

Shazam Stars adıyla başlayan program Shazam Türkiye Top 200 listesi temelinde yapılıyor. Apple Music üzerinden de ulaşılabilen liste yükselişte olan yerli ve yabancı şarkılara yer veriyor. Toplamda 51 şarkılık liste her hafta güncellenecek.

Yağız Kahraman tarafından sunulan program her Cuma saat 20.00’da Virgin Radio’da, saat 21.00’da ise Metro FM’de yayınlanıyor. Tekrar bölümleri ise her Cumartesi günü saat 18:00’de Metro FM’de ve her Pazar günü saat 18:00’de Virgin Radio’da olacak.

