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Shazam uygulaması, Nokia Ovi Store üzerinden 1 milyon defa indirildi

9 yıl
15,2b
1
17
Diğer
knight
Haber Editörü
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iPhone, BlackBerry, Symbian, Android ve Windows Mobile platformunun en popüler uygulamalarından Shazam, Ovi Store üzerinden bir milyon defa indirilerek önemli bir başarıya imza attı.

200 farklı pazarda 40 civarında Nokia modeline yüklendiği ifade edilen uygulamanın temel işlevi şu: Çalmakta olan, merak ettiğiniz müziğin kim tarafından seslendirildiğini ve müziğin adını bulmak. Müziği programa dinletiyorsunuz, kısa bir analiz aşamasından sonra müzik ile ilgili bilgiler, müziğin türü, seslendiren kişinin biyografisi karşımıza çıkıyor. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişinin kullandığı Shazam uygulaması veri tabanında 8 milyona yakın parça barındırmakta.

Ovi Store üzerinden Shazam'ın 30 günlük deneme sürümünü indirebiliyorsunuz. 30 günün sonunda uygulamanın bazı özellikleri kısıtlanıyor ve deneme sürümünde kullandığınız tüm özelliklerden faydalanmak için uygulamayı satın almanız gerekiyor.


http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20100323006366&newsLang=en Yorum Yaz
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burakdc 9 yıl
Kimse darılmasın ama kişisel görüşümü acıklıyorum. "Çok gereksiz bir program gibi duruyor".
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people are strange 9 yıl
gereksizliği veya gerekliliği tabi ki kişiden kişiye değişir.

programın fiyatı nedir peki? 5$ derken, aylık mı yıllık mı ömürlük mü?
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VYC Majoris 9 yıl

burakdc

Kimse darılmasın ama kişisel görüşümü acıklıyorum. "Çok gereksiz bir program gibi duruyor".

Gereksiz mi? İnanılmaz gerekli bence. En azından inanılmaz başarılı. Türkçe pek bilinmeyen şarkılardan tut da daha piyasaya çıkmamış ünlü olmak için söylenen şarkıları bile buluyor
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Ju1i@~ 9 yıl
SE'deki TrackID gibi yani. Denemek lazım.
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telit35 9 yıl
5800 modelinde kullanılıyormu
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CoolnQuiet 9 yıl
Uygulamayı iphone'da kullanıyorum. Çok başarılı. Türkçe parçaları bile sektirmiyor. Artık bir parça dinlerken bu neydi diye kimseye sormuyorum.
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Mr. Jingles 9 yıl
N82'de kullnıyordum süresi dolunca sildim. Ama cracklisini bulcam
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