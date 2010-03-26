Shazam uygulaması, Nokia Ovi Store üzerinden 1 milyon defa indirildi

iPhone, BlackBerry, Symbian, Android ve Windows Mobile platformunun en popüler uygulamalarından Shazam, Ovi Store üzerinden bir milyon defa indirilerek önemli bir başarıya imza attı.

200 farklı pazarda 40 civarında Nokia modeline yüklendiği ifade edilen uygulamanın temel işlevi şu: Çalmakta olan, merak ettiğiniz müziğin kim tarafından seslendirildiğini ve müziğin adını bulmak. Müziği programa dinletiyorsunuz, kısa bir analiz aşamasından sonra müzik ile ilgili bilgiler, müziğin türü, seslendiren kişinin biyografisi karşımıza çıkıyor. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişinin kullandığı Shazam uygulaması veri tabanında 8 milyona yakın parça barındırmakta.

Ovi Store üzerinden Shazam'ın 30 günlük deneme sürümünü indirebiliyorsunuz. 30 günün sonunda uygulamanın bazı özellikleri kısıtlanıyor ve deneme sürümünde kullandığınız tüm özelliklerden faydalanmak için uygulamayı satın almanız gerekiyor.

http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&newsId=20100323006366&newsLang=en