SHGM'den drone'lara düzenleme: İHA takip sistemi kuruluyor

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Türkiye’deki drone’lara (İHA) yönelik yeni düzenlemenin taslağını yayımladı. Yeni düzenleme ile İHA’lara yeni sertifikalar geliyor ve İHA takip sistemi kuruluyor.

Taslak düzenlemeye göre SHGM tarafından İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) kurulacak. Dijital sistem sayesinde kayıtlı İHA'ların anlık konumları ve uçuş durumları merkezi olarak takip edilebilecek.

İHATTYS; uçuş izinlerinin çevrim içi olarak yönetilmesini, coğrafi uçuş kısıtlamalarının dijital ortamda paylaşılmasını ve aynı hava sahasını kullanmak isteyen İHA'lar arasında olası çakışmaların önceden tespit edilmesini sağlayacak. Böylece hava sahasının daha güvenli ve verimli yönetilmesi hedefleniyor.

Tarımda İHA kullanımının yaygınlaştırılması için bazı kolaylıklar sunulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan İHA’ların yerleşim yerleri dışındaki tarımsal uçuşları için yalnızca sistem üzerinden bildirim yapılması yeterli olacak.

İHA’ların kayıt zorunluluğuna ek olarak uçuş riskine göre "Açık", "Özel" ve "Sertifikalı" olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılacak. Konser, spor organizasyonu gibi kalabalık insan grupları üzerinde uçuş ve tehlikeli madde taşınması gibi operasyonlar için SHGM tarafından uçuşa elverişlilik sertifikası düzenlenecek. Operasyonel yetkilendirilme yapılmadan gerçekleştirilen uçuşlarda pilotların yetkinlik belgelerini sınırlandırarak askıya alabilecek veya iptal edebilecek.

500 gramın üzerindeki dronelara 16 yaş sınırı geliyor

Açık ve özel kategorilerde İHA kullanacak uzaktan pilotlar için yaş sınırı 16 olacak. Ancak "C0 sınıfı" İHA'nın işletilmesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramın altındaki İHA'ların kullanılmasında, 16 yaşından büyük yetkin pilotun doğrudan denetimi altında yapılan uçuşlarda asgari yaş sınırı aranmayacak.

Özel veya sertifikalı kategoride operasyon yapanlar ile açık kategoride azami kalkış ağırlığı 500 gram ve üstü olan veya üzerinde kamera, mikrofon gibi kişisel verileri kaydetmeye yarayan sensör bulunan İHA'ları işletenler, Genel Müdürlüğün sistemine kayıt yaptıracaklar. Sertifikalı kategorideki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve üzerinde olanlar, Genel Müdürlük Hava Aracı Sicili'ne tescil edilecek ve buna ilişkin işaret alacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından kamuoyunun görüşüne açılan "İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı” son düzenlemeler yapıldıktan sonra Resmi Gazete’de yürürlüğe girecek.

