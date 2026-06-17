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    Şrek geri dönüyor: Shrek 5 filminden beklenen fragman geldi

    Önümüzdeki yıl vizyona girecek Shrek 5 (Şrek 5) filminden beklenen fragman geldi. Bu yeni macera Şrek, ailesi ve sıkı dostu Eşek, büyük şehirde yeni bir maceraya atılıyor.

    Shrek 5 fragmanı yayınlandı: Efsane geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden olan Shrek, 16 yıl sonra sinemalara geri dönüyor. Merakla beklenen Shrek 5, önümüzdeki yaz izleyici ile buluşacak. Filmin çıkışına daha bir yıl olsa da Universal şimdiden tanıtım çalışmalarına başladı ve filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Shrek 5, 30 Haziran 2027'de İzleyici ile Buluşacak

    Resmi fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, Shrek 5'in konusu hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı. Bu yeni filmde Shrek, Eşek ve Shrek'in ailesi (eşi, iki oğlu ve kızı), büyük şehirde başlarını döndürecek bir maceraya atılıyor. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu yolculuk hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.

    Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz üçlüsünün önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü (tabii seslendirme sanatçısı olarak) Shrek 5'te seriye Zendaya da katılıyor. Filmin yönetmenleri ise önceki filmlerden de tanıdığımız Conrad Vernon ve Walt Dohrn ikilisi.

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