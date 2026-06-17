Şrek geri dönüyor: Shrek 5 filminden beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon serilerinden olan Shrek, 16 yıl sonra sinemalara geri dönüyor. Merakla beklenen Shrek 5, önümüzdeki yaz izleyici ile buluşacak. Filmin çıkışına daha bir yıl olsa da Universal şimdiden tanıtım çalışmalarına başladı ve filmden ilk fragmanı paylaştı.

Shrek 5, 30 Haziran 2027'de İzleyici ile Buluşacak

Resmi fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, Shrek 5'in konusu hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı. Bu yeni filmde Shrek, Eşek ve Shrek'in ailesi (eşi, iki oğlu ve kızı), büyük şehirde başlarını döndürecek bir maceraya atılıyor. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu yolculuk hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Haziran 2026 16 sa. önce eklendi

Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz üçlüsünün önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü (tabii seslendirme sanatçısı olarak) Shrek 5'te seriye Zendaya da katılıyor. Filmin yönetmenleri ise önceki filmlerden de tanıdığımız Conrad Vernon ve Walt Dohrn ikilisi.

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