Şrek geri dönüyor: Shrek 5 filminden beklenen fragman geldi

Shrek 5, 30 Haziran 2027'de İzleyici ile Buluşacak
Resmi fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, Shrek 5'in konusu hakkında ilk detaylar da ortaya çıktı. Bu yeni filmde Shrek, Eşek ve Shrek'in ailesi (eşi, iki oğlu ve kızı), büyük şehirde başlarını döndürecek bir maceraya atılıyor. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu yolculuk hiç de bekledikleri gibi gitmiyor.
Mike Myers, Eddie Murphy ve Cameron Diaz üçlüsünün önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü (tabii seslendirme sanatçısı olarak) Shrek 5'te seriye Zendaya da katılıyor. Filmin yönetmenleri ise önceki filmlerden de tanıdığımız Conrad Vernon ve Walt Dohrn ikilisi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: