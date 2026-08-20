Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Shrek 5 seslendirmesinde sürpriz isim

    Gelecek yıl izleyicilerle buluşacak Shrek serisinin beşinci filmi için Türkçe seslendirme kadrosu şekilleniyor. Yine komedi dünyasının önemli bir ismi kadroya katılıyor. 

    Shrek 5 Tam Boyutta Gör
    Animasyon dünyasının en popüler serilerinden Shrek beşinci kez izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanırken seslendirme kadrosu da belli olmaya başladı. UIP Türkiye kadroya sürpriz bir ismin katıldığını duyurdu.

    Shrek 5 filminde Eşek seslendirmesi değişti

    Son Shrek filmlerinde hatırlanacağı üzere Şrek karakterini Okan Bayülgen, Fiona karakterini Oya Prosçiler ve Eşek karakterini de önce Mehmet Ali Erbil sonra Sezai Aydın seslendirmişti. Shrek 5 yapımında Eşek karakteri artık Giray Altınok’a emanet.

    Yayınlanan Türkçe fragmanda hikâye anlatımını Mazlum Kiper’in yaptığı görülüyor. Şrek ve Eşek ağırlıklı olarak yer alırken Fiona karakterinin de yine Oya Prosçiler tarafından seslendirileceği belirtiliyor. Henüz Zendaya tarafından seslendirilen Felicia karakteri kime emanet edilecek bilinmiyor.

    30 Haziran 2027 tarihinde vizyona girecek Shrek 5 filminde Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eşek), Cameron Diaz (Prenses Fiona) seslendirmelerine devam edecek. Yeni filmde Shrek, Eşek ve Shrek'in ailesi büyük şehirde baş döndürücü bir maceraya atılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2011 ford focus iphone ahize ses gelmiyor simit tüp tankı h264 player s tronic şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
    Acer Aspire NX.DLQEY.001
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum