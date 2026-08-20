Shrek 5 seslendirmesinde sürpriz isim

Shrek 5 filminde Eşek seslendirmesi değişti
Son Shrek filmlerinde hatırlanacağı üzere Şrek karakterini Okan Bayülgen, Fiona karakterini Oya Prosçiler ve Eşek karakterini de önce Mehmet Ali Erbil sonra Sezai Aydın seslendirmişti. Shrek 5 yapımında Eşek karakteri artık Giray Altınok’a emanet.
Yayınlanan Türkçe fragmanda hikâye anlatımını Mazlum Kiper’in yaptığı görülüyor. Şrek ve Eşek ağırlıklı olarak yer alırken Fiona karakterinin de yine Oya Prosçiler tarafından seslendirileceği belirtiliyor. Henüz Zendaya tarafından seslendirilen Felicia karakteri kime emanet edilecek bilinmiyor.
30 Haziran 2027 tarihinde vizyona girecek Shrek 5 filminde Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eşek), Cameron Diaz (Prenses Fiona) seslendirmelerine devam edecek. Yeni filmde Shrek, Eşek ve Shrek'in ailesi büyük şehirde baş döndürücü bir maceraya atılıyor.
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