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    Siber Güvenlik Başkanlığı'nda 350 bin TL maaş fırsatı: Başvurular başladı!

    Siber Güvenlik Başkanlığı, 47 farklı alanda sözleşmeli uzman personel alımı yapıyor. Siber tehdit istihbaratından IT personeline kadar birçok pozisyon için başvurular 11 Eylül'de sona eriyor.

    Siber Güvenlik Başkanlığı'nda 350 bin TL maaş fırsatı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin siber güvenlik kapasitesini güçlendirmek ve ülkenin siber tehditlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla kurulan T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, uzman personel alımı yapıyor. Başkanlık, 47 farklı alanda sözleşmeli personel istihdam edecek.

    Başvurular 11 Eylül 2026 tarihine kadar https://kariyer.siberguvenlik.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla yapılabiliyor. Ankara'daki Siber Güvenlik Başkanlığı merkez teşkilatı ve İstanbul İl Temsilciliğinde görev yapmak üzere Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist kademelerinde personel alınacak.

    Siber Güvenlik Başkanlığı'nda 350 bin TL maaş fırsatı Tam Boyutta Gör

    Açık pozisyonlar arasında Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale, Siber Güvenlik Operasyonları, Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zeka, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi gibi alanlar bulunuyor.

    Adaylar üniversitedeki genel not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralamasının dikkate alındığı değerlendirme sonucuna göre sıralanacak. Her pozisyon için belirlenen kontenjanın dört katı kadar aday Ankara'da gerçekleştirilecek sınavlara davet edilecek. Adayların başarılı sayılabilmesi için sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.

    350 bin TL'ye varan maaş

    İlan sayfasında başvuru ve teknik şartların yanı sıra pozisyonlara ilişkin ücret bilgileri de paylaşılıyor. Buna göre Kıdemli Uzman pozisyonunda aylık 350 bin TL'ye varan , Uzman pozisyonunda ise 175 bin TL'ye varan maaş sunuluyor.

    Siber Güvenlik Başkanlığı nedir?

    8 Ocak 2025'te T.C. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin siber güvenlik politika ve stratejilerini belirlemek, kamu kurumları ile özel sektör arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve ülkenin siber tehditlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

    Başkanlığın görevleri arasında kritik altyapıların korunması, siber tehditlerin tespit edilmesi, siber olaylara müdahale kapasitesinin geliştirilmesi, siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturulması ve yerli siber güvenlik teknolojilerinin desteklenmesi bulunuyor.

    Yeni personel alımıyla birlikte siber tehditlerin erken tespiti ve analizinden siber olaylara müdahaleye, kritik altyapıların korunmasından güvenli dijital sistemlerin geliştirilmesine kadar uzanan alanlardaki kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

    Detaylı bilgi ve başvuru için:

    https://kariyer.siberguvenlik.gov.tr

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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