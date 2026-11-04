Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan kritik uyarı: WhatsApp hesapları tehlikede!

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Tam Boyutta Gör Siber Güvenlik Başkanlığı, son dönemde hızla artan WhatsApp dolandırıcılığına karşı kritik bir güvenlik uyarısı yaptı. Son dönemde vatandaşların WhatsApp hesapları ele geçirilerek dolandırıcılık yapıldığını açıkladı.

Türkiye’de son günlerde pek çok kullanıcı, rehberindeki tanıdıklarından gelen acil para ve IBAN' transfer talepleriyle karşılaşıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, bu vakaların arkasında siber dolandırıcılık yatıyor.

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iOS’in eski sürümlerindeki bir açıktan yararlanan siber saldırganlar, WhatsApp’ın kimlik doğrulama anahtarlarını kopyalayarak sizin adınıza başkasına mesaj atıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, bu şekilde WhatsApp hesaplarının ele geçirilerek dolandırıcılık yapıldığını doğruladı.

Yapılan açıklamaya göre eski iPhone’lardaki güvenlik açıklarını hedef alan zararlı yazılımlar; kötü amaçlı reklamlar, şüpheli bağlantılar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri aracılığıyla cihazlara bulaşabilmektedir. Bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir.

WhatsApp hesabını korumak için ne yapılmalı?

Siber Güvenlik Başkanlığı, hem bireysel kullanıcıların hem de kurumsal hesapların bu saldırılardan korunması için şu önlemlerin acilen alınmasını tavsiye ediyor:

iOS Sürümünüzü Güncelleyin : Apple, bu tür sıfır gün (zero-day) açıklarını tespit ettikçe güvenlik yamaları yayınlıyor. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek cihazınızı en son iOS sürümüne yükseltin.

: Apple, bu tür sıfır gün (zero-day) açıklarını tespit ettikçe güvenlik yamaları yayınlıyor. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını takip ederek cihazınızı en son iOS sürümüne yükseltin. İki Aşamalı Doğrulamayı (2FA) Açın : WhatsApp Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulama menüsünden 6 haneli bir PIN kodu belirleyin. Bu, oturum anahtarınız çalınsa bile hesabın başka bir cihazda sıfırdan kurulmasını zorlaştırır.

: WhatsApp Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulama menüsünden 6 haneli bir PIN kodu belirleyin. Bu, oturum anahtarınız çalınsa bile hesabın başka bir cihazda sıfırdan kurulmasını zorlaştırır. Bağlı Cihazları Kontrol Edin : Gelişmiş saldırılarda görünmeme ihtimali olsa da, standart saldırılara karşı Ayarlar > Bağlı Cihazlar kısmındaki tanımadığınız tüm oturumları kapatın.

: Gelişmiş saldırılarda görünmeme ihtimali olsa da, standart saldırılara karşı Ayarlar > Bağlı Cihazlar kısmındaki tanımadığınız tüm oturumları kapatın. Para Taleplerini Sesli Teyit Edin: En yakın arkadaşınızdan veya aile üyenizden gelse bile, WhatsApp üzerinden yapılan hiçbir IBAN/para transferi talebine mesajla yanıt vermeyin. Kişiyi doğrudan normal hat üzerinden arayarak sesini duyun ve durumu doğrulayın.

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WhatsApp hesabı nasıl ele geçirliyor?

Başkanlığın teknik incelemelerinde dikkat çekilen en kritik nokta, saldırıların güncel olmayan iOS işletim sistemine sahip iPhone’ları hedef alması. Daha önceki yöntemlerde saldırganlar, kullanıcıdan SMS ile gelen 6 haneli doğrulama kodunu çalmaya çalışırdı. Ancak yeni nesil saldırılarda tablo çok daha tehlikeli:

Zararlı Reklamlar ve Tehlikeli Siteler : Saldırganlar, normal görünen internet sitelerine veya reklam ağlarına zararlı kodlar (exploit) yerleştiriyor. Güncel olmayan bir iPhone ile bu sitelere girildiğinde, tarayıcı motorundaki ( WebKit ) kapatılmamış güvenlik açıkları devreye giriyor.

: Saldırganlar, normal görünen internet sitelerine veya reklam ağlarına yerleştiriyor. Güncel olmayan bir iPhone ile bu sitelere girildiğinde, tarayıcı motorundaki ( ) kapatılmamış güvenlik açıkları devreye giriyor. Yalnızca Görüntülemek Yetiyor: Açıklamada yer alan "zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesi dahi cihaz güvenliğini riske atabilmektedir" ifadesi, siber güvenlik dünyasında Zero-Click (Sıfır Tıklama) olarak bilinen saldırı türlerine işaret ediyor. Kullanıcının herhangi bir dosya indirmesine veya "Evet/Onayla" butonuna basmasına gerek kalmadan, bozuk bir görselin veya reklam kodunun ekranda yüklenmesiyle zararlı yazılım arka planda cihaza sızıyor.

"Bağlı Cihazlar"da Neden Görünmüyor?

Normal şartlarda birisi WhatsApp Web veya başka bir telefon üzerinden hesabınıza girdiğinde, WhatsApp ayarlarındaki Bağlı Cihazlar menüsünde bu oturumu görebilirsiniz. Ancak Siber Güvenlik Başkanlığı, gelişmiş saldırılarda yetkisiz erişimlerin bu bölümde görünmeyebileceğini vurguluyor.

Cihaza sızan zararlı yazılımlar iOS’in güvenlik duvarlarını (Sandbox) aşarak WhatsApp’ın telefon hafızasında tuttuğu kimlik doğrulama anahtarlarını (session tokens) kopyalıyor.

Saldırganlar yeni bir cihaz bağlamak yerine, doğrudan sizin aktif oturumunuzu klonluyor veya cihaza yerleşen arka kapı (backdoor) üzerinden mesajları bizzat sizin telefonunuzun içinden gönderiyor.

İşlem doğrudan ana cihaz üzerinden veya klonlanmış anahtarla yapıldığı için WhatsApp sunucuları bunu "yeni bir bağlı cihaz" olarak algılamıyor ve kullanıcıya bildirim gitmiyor.

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