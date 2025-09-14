Sıcak silikon tabancası, kırık kemik tedavisinde devrim yaratacak

Tam Boyutta Gör Güney Koreli bilim insanları, sıradan bir sıcak silikon tabancasını tıbbi bir araca dönüştürerek kırık kemiklerin tedavisinde dikkat çekici bir yenilik geliştirdi. Sanat ve el işlerinde kullanılan bu cihaz, artık cerrahi operasyonlarda kemik grefti üretebiliyor. Araştırmacılar, cihazın kırık kemiklere doğrudan uygulanan biyouyumlu malzemelerle iyileşme sürecini hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Biyomedikal mühendisler kemik greftini gerçek zamanlı üretiyor

Device dergisinde yayımlanan çalışmada, ekip tavşanlar üzerinde gerçekleştirdiği deneylerde anında üretilen 3 boyutlu greftlerin kemiklerin doğal şekilde iyileşmesini ve yeniden büyümesini sağladığını bildirdi. Özellikle femur kırıkları üzerinde yapılan testlerde yeni yöntemle tedavi edilen hayvanlarda enfeksiyon belirtilerine rastlanmadı ve geleneksel kemik çimentosu kullanılan kontrol grubuna kıyasla daha hızlı rejenerasyon gözlemlendi.

Bilim insanları, cihazda geleneksel yapıştırıcılar yerine hidroksiapatit ve polikaprolakton karışımını kullandı. Hidroksiapatit, doğal kemikte bulunan iyileştirici bir madde olarak bilinirken polikaprolakton düşük sıcaklıklarda sıvılaşabilen biyouyumlu bir termoplastik olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar bu iki bileşenin oranını değiştirerek greftin sertliğini ve dayanıklılığını ameliyat sırasında kolayca ayarlayabiliyor.

Cihazın kompakt yapısı ve manuel kullanımı, cerrahlara baskı yönü, açısı ve derinliğini gerçek zamanlı ayarlama esnekliği sunuyor. Ayrıca işlemin dakikalar içinde tamamlanabilmesi, operasyon süresini ciddi şekilde kısaltarak verimliliği artırıyor. Lee ve ekibi, bu yöntemin geleneksel kemik greftlerine kıyasla yan etkileri azaltabileceğini ve antibiyotik direncinin gelişimini sınırlayabileceğini de belirtiyor.

Geleneksel tedavi yöntemlerinde metal implantlar veya donör kemikler önceden hazırlanıp şekillendirilmek zorunda kalıyor. Bu süreç hem zaman alıcı hem de karmaşık olabiliyor. Yeni sistem ise cerrahi sahada anında greft üretimi yaparak ameliyat süresini kısaltıyor ve daha hassas sonuçlar sunuyor. Sungkyunkwan Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Jung Seung Lee, bu yöntemin düzensiz ve karmaşık kırıklarda dahi cerrahlara ameliyat öncesi hazırlık gerektirmeden yüksek uyumluluk sağladığını vurguluyor.

