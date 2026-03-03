Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sıcaklığa göre otomatik ayarlanan dünyanın ilk çivili lastiği üretildi

    Nokian’ın yeni çivili kış lastiği, sıcaklığa göre çivilerini otomatik ayarlayarak buz ve karda üstün tutuş sağlıyor. Hava ısındığında ise çivilere geri çekilerek sessiz ve kontrollü sürüş sunuyor.

    Sıcaklığa göre otomatik ayarlanan dünyanın ilk çivili lastiği Tam Boyutta Gör
    Kış lastiklerinin öncüsü Nokian tarafından geliştirilen en yeni ürün, bilim kurguyu adeta gerçeklik haline getiriyor. Geliştirilen Hakkapeliitta 01 adlı lastik, dünyanın ilk otomatik olarak sıcaklığa uyum sağlayabilen çivili kış lastiği olarak öne çıkıyor. Bu lastik, soğuk havalarda çivileri dışarı çıkarırken hava ısındığında çivileri geri çekerek tutuşu artırıyor.

    Çiviler otomatik hareket ediyor

    Nokian, çivilerin sıcaklığa göre hareket etmesini sağlayan adaptif bir tabaka geliştirmiş durumda. Bu özel tabaka, düşük sıcaklıklarda çivileri dışarı iterek kar ve buz üzerinde maksimum tutuş sağlıyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde ise tabaka yumuşayarak çivilerin lastiğe gömülmesini mümkün kılıyor. Böylece hem lastik ömrü uzuyor hem de gereksiz yol aşınması önleniyor.

    Sıcaklığa göre otomatik ayarlanan dünyanın ilk çivili lastiği Tam Boyutta Gör
    Yeni Hakkapeliitta 01, selefi Hakkapeliitta 10’a kıyasla yol aşınmasını %30 oranında azaltıyor ve gürültü seviyesini 1 desibel düşürüyor. Bunun yanı sıra buzda tutuşta %10, ıslak zeminde tutuşta ise %5 oranında iyileşme sunuyor. Bu gelişmeler, sürücülere hem güvenli hem de konforlu bir kış deneyimi vadediyor.

    Binek otomobiller, crossover’lar ve SUV’ler için tasarlanan Hakkapeliitta 01, 14 inçten 22 inçe kadar 122 farklı ebat seçeneğiyle satışa sunulacak. Lastikler, bu sonbaharda Finlandiya’nın Nokia şehrindeki fabrikada üretilecek. Fiyatlandırma henüz netleşmemiş olsa da yenilikçi teknoloji göz önüne alındığında premium segmentte konumlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metin2 gm kodları playstation 5 pro ana konu lastik yanaktan hava kaçırıyor ne yapmalıyım nissan note 1.6 tekna otomatik yorumları muhabbet kuşu tırnak kanaması öldürür mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum