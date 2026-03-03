Sıcaklığa göre otomatik ayarlanan dünyanın ilk çivili lastiği üretildi

Çiviler otomatik hareket ediyor
Nokian, çivilerin sıcaklığa göre hareket etmesini sağlayan adaptif bir tabaka geliştirmiş durumda. Bu özel tabaka, düşük sıcaklıklarda çivileri dışarı iterek kar ve buz üzerinde maksimum tutuş sağlıyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde ise tabaka yumuşayarak çivilerin lastiğe gömülmesini mümkün kılıyor. Böylece hem lastik ömrü uzuyor hem de gereksiz yol aşınması önleniyor.
Binek otomobiller, crossover'lar ve SUV'ler için tasarlanan Hakkapeliitta 01, 14 inçten 22 inçe kadar 122 farklı ebat seçeneğiyle satışa sunulacak. Lastikler, bu sonbaharda Finlandiya'nın Nokia şehrindeki fabrikada üretilecek. Fiyatlandırma henüz netleşmemiş olsa da yenilikçi teknoloji göz önüne alındığında premium segmentte konumlanması bekleniyor.