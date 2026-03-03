Sıcaklığa göre otomatik ayarlanan dünyanın ilk çivili lastiği üretildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Kış lastiklerinin öncüsü Nokian tarafından geliştirilen en yeni ürün, bilim kurguyu adeta gerçeklik haline getiriyor. Geliştirilen Hakkapeliitta 01 adlı lastik, dünyanın ilk otomatik olarak sıcaklığa uyum sağlayabilen çivili kış lastiği olarak öne çıkıyor. Bu lastik, soğuk havalarda çivileri dışarı çıkarırken hava ısındığında çivileri geri çekerek tutuşu artırıyor.

Çiviler otomatik hareket ediyor

Nokian, çivilerin sıcaklığa göre hareket etmesini sağlayan adaptif bir tabaka geliştirmiş durumda. Bu özel tabaka, düşük sıcaklıklarda çivileri dışarı iterek kar ve buz üzerinde maksimum tutuş sağlıyor. Hava sıcaklığı yükseldiğinde ise tabaka yumuşayarak çivilerin lastiğe gömülmesini mümkün kılıyor. Böylece hem lastik ömrü uzuyor hem de gereksiz yol aşınması önleniyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Hakkapeliitta 01, selefi Hakkapeliitta 10’a kıyasla yol aşınmasını %30 oranında azaltıyor ve gürültü seviyesini 1 desibel düşürüyor. Bunun yanı sıra buzda tutuşta %10, ıslak zeminde tutuşta ise %5 oranında iyileşme sunuyor. Bu gelişmeler, sürücülere hem güvenli hem de konforlu bir kış deneyimi vadediyor.

Binek otomobiller, crossover’lar ve SUV’ler için tasarlanan Hakkapeliitta 01, 14 inçten 22 inçe kadar 122 farklı ebat seçeneğiyle satışa sunulacak. Lastikler, bu sonbaharda Finlandiya’nın Nokia şehrindeki fabrikada üretilecek. Fiyatlandırma henüz netleşmemiş olsa da yenilikçi teknoloji göz önüne alındığında premium segmentte konumlanması bekleniyor.

