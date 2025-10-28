Giriş
    Şiddetli dolu yağışına dirençli güneş paneli geliştirildi

    Voltec Solar, artan dolu fırtınalarına karşı 5 cm’den büyük dolu tanelerine dayanıklı Tarka Diamant panelini tanıttı. Yapılan testlerde herhangi bir performans kaybı yaşanmadı.

    Şiddetli dolu yağışına dirençli güneş paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Artan dolu fırtınaları, özellikle fotovoltaik (PV) santraller için ciddi riskler yaratıyor. Fransız üretici Voltec Solar, bu risklere karşı geliştirdiği yeni güneş paneli Tarka Diamant’ı tanıttı. Panel, 55 mm (yaklaşık 5cm) çapındaki dolu tanelerine dayanabilecek ultra dayanıklı cam ile donatılmış durumda. Yapılan testlerde ise panelde herhangi bir görsel hasar veya performans kaybı gözlemlenmedi.

    Şirkete göre yeni cam katmanı standardı EN 12150-1’in ötesinde bir sertlik sunarak RG5 sertifikası aldı. Bu, dolu direnç sınıflarında en yüksek seviye olarak kaydediliyor. Gerçekleştirilen testlerde diğer panellerin hasar aldığı da belirtildi.

    Geleneksel paneller, uluslararası IEC 61215 standardına göre 25 mm çapındaki dolu tanelerine, saatte 83 km hızla çarpılacak şekilde test ediliyor. Ancak son yıllarda görülen fırtınalarda dolu taneleri 5 cm’den daha büyük olabiliyor ve sıradan paneller için ciddi hasar riski yaratıyor. Çatlayan paneller sadece verim kaybına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kısa devre ve yangın riski oluşturuyor. Bu arada, standart paneller genellikle RG3 sınıfı (30 mm) koruma sunuyor.

    Dolu, güneş panelleri için ciddi bir sorun

    Şiddetli dolu yağışına dirençli güneş paneli geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Yapılan araştırmalar, dolu hasarının güneş enerjisi projeleri için nispeten az görülmesine rağmen, toplam kayıplarda orantısız bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Sigorta şirketi GCube Insurance’ın çalışmasına göre, ABD’de son beş yılda yapılan sigorta taleplerinin sadece yüzde 1,4’ü doludan kaynaklanırken, bu talepler toplam kayıpların yüzde 54’ünü oluşturuyor.

    Axis sigorta verilerine göre, 2019-2025 yılları arasında dünya genelinde dolu hasarıyla ilgili açılan ve kapatılan sigorta talepleri 1,3 milyon paneli ve 2,7 GW kapasiteyi etkiledi ve toplam brüt sigorta talepleri 342 milyon dolar seviyesine ulaştı.

    Uzmanlara göre güneş enerjisi projeleri arttıkça dolu riskinin olduğu bölgelerdeki kurulumlar da artıyor. Ayrıca büyük ölçekli projelerde kullanılan panellerin boyutunun artması ve çift camlı modüllere geçilmesi de dolu hasar riskini artırıyor.

    Dolu hasarını önlemek için sektörde çeşitli çözümler geliştiriliyor. Sabit sistemlerde ve çatı üstü panellerde daha kalın ve temperli cam tercih edilirken, zemin üstü takip sistemlerde paneller yüksek açılara kaldırılarak dolu darbeleri yönlendiriliyor. Örneğin, Nextracker’ın Hail Pro sistemi, panelleri 75 dereceye kadar eğerek doludan koruyor. Bu tip önlemlerin projelerde dolu hasarı kaynaklı kayıpları 10 kata kadar azaltabileceği belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/10/27/voltec-solar-unveils-hail-resistant-pv-module/ https://www.pv-magazine.com/2025/09/19/hail-damage-to-solar-projects-1-of-filed-claims-but-over-50-of-total-losses/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

