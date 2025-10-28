Şiddetli dolu yağışına dirençli güneş paneli geliştirildi

Şirkete göre yeni cam katmanı standardı EN 12150-1’in ötesinde bir sertlik sunarak RG5 sertifikası aldı. Bu, dolu direnç sınıflarında en yüksek seviye olarak kaydediliyor. Gerçekleştirilen testlerde diğer panellerin hasar aldığı da belirtildi.
Geleneksel paneller, uluslararası IEC 61215 standardına göre 25 mm çapındaki dolu tanelerine, saatte 83 km hızla çarpılacak şekilde test ediliyor. Ancak son yıllarda görülen fırtınalarda dolu taneleri 5 cm’den daha büyük olabiliyor ve sıradan paneller için ciddi hasar riski yaratıyor. Çatlayan paneller sadece verim kaybına yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kısa devre ve yangın riski oluşturuyor. Bu arada, standart paneller genellikle RG3 sınıfı (30 mm) koruma sunuyor.
Dolu, güneş panelleri için ciddi bir sorun
Axis sigorta verilerine göre, 2019-2025 yılları arasında dünya genelinde dolu hasarıyla ilgili açılan ve kapatılan sigorta talepleri 1,3 milyon paneli ve 2,7 GW kapasiteyi etkiledi ve toplam brüt sigorta talepleri 342 milyon dolar seviyesine ulaştı.
Uzmanlara göre güneş enerjisi projeleri arttıkça dolu riskinin olduğu bölgelerdeki kurulumlar da artıyor. Ayrıca büyük ölçekli projelerde kullanılan panellerin boyutunun artması ve çift camlı modüllere geçilmesi de dolu hasar riskini artırıyor.
Dolu hasarını önlemek için sektörde çeşitli çözümler geliştiriliyor. Sabit sistemlerde ve çatı üstü panellerde daha kalın ve temperli cam tercih edilirken, zemin üstü takip sistemlerde paneller yüksek açılara kaldırılarak dolu darbeleri yönlendiriliyor. Örneğin, Nextracker'ın Hail Pro sistemi, panelleri 75 dereceye kadar eğerek doludan koruyor. Bu tip önlemlerin projelerde dolu hasarı kaynaklı kayıpları 10 kata kadar azaltabileceği belirtiliyor.
alıyorum bir tane