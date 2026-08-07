Akıllı telefonlardan sıkılanlara: Klavyesi değişebilen Sidephone

Modüler telefon Sidephone neler sunuyor?
Sidephone'un ön bölümünün üst yarısında 2,8 inçlik dokunmatik ekran bulunurken, alt bölüm modüler klavyeler için ayrılmış. Kullanıcılar manyetik bağlantılar sayesinde QWERTY klavye, klasik T9 tuş takımı, mini oyun kumandası veya iPod'un tekerleğini andıran kısayol tuş takımından birini telefona takabiliyor.
Telefonun temel özellikleri arasında arama yapma, mesaj gönderme, fotoğraf çekme ve dosya görüntüleme bulunuyor. Cihazın arkasında 13 megapiksellik bir kamera yer alırken, 2,8 inçlik ekran ve T9 klavye temel kullanım için yeterli olacak şekilde tasarlanmış.
Sidephone'un asıl farkı ise sunduğu donanım özelliklerinden çok, getirdiği kısıtlamalarda ortaya çıkıyor. Telefon, kullanıcıların sosyal medya ve video platformlarında uzun süre vakit geçirmesini engellemeyi amaçlıyor.
Örneğin TikTok gibi uygulamaların yüklenmesi için daha zahmetli bir yan yükleme sürecinden geçmek gerekiyor. Küçük ekran da uzun süre video izlemek veya sosyal medyada gezinmek için pek elverişli değil. Benzer şekilde oyun kumandası modülü daha çok basit ve retro oyunlar için uygun. Eski konsol oyunlarını çalıştırmak isteyen kullanıcıların da emülatör kurulumu gibi ek işlemler yapması gerekiyor.
Bu sınırlamalar ilk bakışta Sidephone'un eksileri gibi görünse de cihazın temel amacıyla örtüşüyor. Telefon, kullanıcıyı sürekli ekrana bağlamak yerine yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğu iletişim ve temel dijital işlevleri sunmayı hedefliyor.
Telefonun sade yapısının bir diğer avantajı ise pil ömrü. Sidephone, 2.000 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla birkaç günlük kullanım sunabiliyor. Günümüz akıllı telefonlarında sık karşılaşılan günlük şarj ihtiyacının aksine, cihazın düşük güç tüketimi uzun pil ömrüne odaklanıyor.
Sidephone SP-01, ABD'de 299 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyata telefonun yanı sıra standart T9 tuş takımı da dahil. Kullanıcılar farklı modüler klavyeleri ise 29 dolar karşılığında ayrıca satın alabiliyor.
Sidephone özellikleri
- İşlemci: MediaTek MTK8766
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Boyutlar: 55 mm x 128,5 mm x 13,2 mm
- Ekran: 2,8 inç LCD dokunmatik ekran, 480 x 640 çözünürlük
- Kamera: 13 MP Samsung ISOCELL sensörü
- Batarya: 2.000 mAh, çıkarılamaz