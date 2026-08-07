Akıllı telefonlardan sıkılanlara: Klavyesi değişebilen Sidephone

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların giderek daha fazla özellik ve uygulamayla donatılması, bazı kullanıcıları daha sade cihazlara yöneltiyor. Sidephone ise bu yaklaşımı bir adım ileri taşıyarak, donanımı değiştirilebilen modüler bir yaklaşımı benimsiyor. Cihaz, kullanım alışkanlıklarına göre farklı fiziksel klavyelerin takılmasına olanak tanıyor.

Modüler telefon Sidephone neler sunuyor?

Sidephone'un ön bölümünün üst yarısında 2,8 inçlik dokunmatik ekran bulunurken, alt bölüm modüler klavyeler için ayrılmış. Kullanıcılar manyetik bağlantılar sayesinde QWERTY klavye, klasik T9 tuş takımı, mini oyun kumandası veya iPod'un tekerleğini andıran kısayol tuş takımından birini telefona takabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sidephone, Android'in açık kaynaklı altyapısı üzerine kuruluyor ancak Google servislerini ve Google Play Store'u içermiyor. Bunun yerine telefon, kutudan çıktığında yalnızca 9 temel uygulamayla geliyor. Kullanıcılar ihtiyaç duydukları ek uygulamaları Sidephone'un internet sitesinde sunulan hazır uygulama paketleri üzerinden QR kod taratarak yükleyebiliyor.

Telefonun temel özellikleri arasında arama yapma, mesaj gönderme, fotoğraf çekme ve dosya görüntüleme bulunuyor. Cihazın arkasında 13 megapiksellik bir kamera yer alırken, 2,8 inçlik ekran ve T9 klavye temel kullanım için yeterli olacak şekilde tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte Sidephone tamamen işlevsiz bir cihaz değil. Haritalar, WhatsApp, ses kayıt uygulaması, takvim, notlar ve Proton'un e-posta hizmeti gibi seçenekler de kullanılabiliyor. Ayrıca telefondaki fiziksel tuşların farklı uygulamalarda hangi işlevleri yerine getireceğini belirlemeye yarayan bir tuş eşleme aracı bulunuyor.

Sidephone'un asıl farkı ise sunduğu donanım özelliklerinden çok, getirdiği kısıtlamalarda ortaya çıkıyor. Telefon, kullanıcıların sosyal medya ve video platformlarında uzun süre vakit geçirmesini engellemeyi amaçlıyor.

Örneğin TikTok gibi uygulamaların yüklenmesi için daha zahmetli bir yan yükleme sürecinden geçmek gerekiyor. Küçük ekran da uzun süre video izlemek veya sosyal medyada gezinmek için pek elverişli değil. Benzer şekilde oyun kumandası modülü daha çok basit ve retro oyunlar için uygun. Eski konsol oyunlarını çalıştırmak isteyen kullanıcıların da emülatör kurulumu gibi ek işlemler yapması gerekiyor.

Bu sınırlamalar ilk bakışta Sidephone'un eksileri gibi görünse de cihazın temel amacıyla örtüşüyor. Telefon, kullanıcıyı sürekli ekrana bağlamak yerine yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğu iletişim ve temel dijital işlevleri sunmayı hedefliyor.

iPhone 18 için büyük tehlike: Apple RAM tedarikinde zorlanıyor 17 sa. önce eklendi

Telefonun sade yapısının bir diğer avantajı ise pil ömrü. Sidephone, 2.000 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla birkaç günlük kullanım sunabiliyor. Günümüz akıllı telefonlarında sık karşılaşılan günlük şarj ihtiyacının aksine, cihazın düşük güç tüketimi uzun pil ömrüne odaklanıyor.

Sidephone SP-01, ABD'de 299 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu fiyata telefonun yanı sıra standart T9 tuş takımı da dahil. Kullanıcılar farklı modüler klavyeleri ise 29 dolar karşılığında ayrıca satın alabiliyor.

Sidephone özellikleri

İşlemci: MediaTek MTK8766

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Boyutlar: 55 mm x 128,5 mm x 13,2 mm

Ekran: 2,8 inç LCD dokunmatik ekran, 480 x 640 çözünürlük

Kamera: 13 MP Samsung ISOCELL sensörü

Batarya: 2.000 mAh, çıkarılamaz

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: