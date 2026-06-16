Sıfır araç alanlara Maliye incelemesi: Ek ödemeler araştırılıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de bir dönem sıfır araç almak isteyen müşteriler sıraya giriyor ve aracı teslim almak için bayilere ek ödemeler yapmak zorunda kalabiliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda bu konuda soruşturma başlatmıştı. NTV’nin haberine göre şimdi daha kapsamlı araştırmaya geçildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, elden alınan ve fatura dışı tutularak vergisi ödenmeyen ücretleri araştırıyor. Başkanlık, 2021-2024 yılları arasında otomobil alanlara mektup gönderip elden ödenen ücret, ek aksesuar gibi işlemlerin izahını talep ediyor. Bu tarihlerde satılan 4 milyon sıfır araç sahibi arasından rastgele seçilen kişilere mektup gönderildi.

Cevap vermeyenlere ceza kesilecek

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın soruşturmasına, araç sahiplerinin yanıt vermesi zorunlu. Talep edilen bilgilerin 15 gün içinde ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi gerekiyor. İstenen sürede bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgilerin verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilerek tekrar bilgi verilmeye davet edilecek. İkinci defa da bilgi verilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bilgi verilmesi halinde özel usulsüzlük cezasının iki katı daha ceza kesilecek.

Hangi bilgiler isteniyor?

Vergi müfettişleri, araç sahiplerinden otomobili hangi bedelle satın aldıklarını ve ödemenin hangi yöntemle yapıldığını açıklamalarını talep ediyor. Banka dekontları, EFT/havale kayıtları, kredi kartı slipleri, makbuzlar ve varsa nakit ödemelere ilişkin detayların 15 gün içinde iletilmesi gerekiyor.

Tam Boyutta Gör İncelemede yalnızca araç bedeli değil, satış sırasında sunulan ek hizmet ve ürünler de sorgulanıyor. Yan basamak, park sensörü, sis farı, navigasyon sistemi, paspas, boya koruma gibi aksesuarların satın alınıp alınmadığı, bu işlemlerin hangi firma tarafından gerçekleştirildiği ve fatura düzenlenip düzenlenmediği araştırılıyor.

Ayrıca söz konusu aksesuarların araç teslim edilmeden önce mi yoksa teslim sonrası mı takıldığı ve ödemelerin ne şekilde yapıldığına ilişkin bilgi ve belgeler de talep ediliyor. Bunların yanı sıra ek garanti, sigorta ve benzeri hizmetler için yapılan ödemeler de mercek altına alındı. Kısacası araç satış bedeli dışında bayiye veya bağlantılı firmalara yapılan tüm ödemelerin açıklanması isteniyor.

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Sıfır araç alanlara Maliye incelemesi: 4 milyon araca soruşturma

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