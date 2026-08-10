Hesap güvenliğinde yeni tehdit! Oturum çerezleri 2FA'yı atlıyor

Oturum çerezleri 2FA'yı atlatıyor
Bu yöntem session hijacking (oturum ele geçirme) olarak adlandırılıyor. Saldırganın temel amacı, kullanıcının giriş yaptıktan sonra tarayıcıda saklanan ve oturumun açık olduğunu doğrulayan çerezi ele geçirmek. Çerez başka bir cihaza aktarıldığında hizmet, geçerli bir oturumla karşı karşıya olduğunu düşündüğü için yeniden şifre veya 2FA istemeyebiliyor.
Peki oturum çerezi nasıl çalınıyor? Saldırıların önemli bölümünde infostealer adı verilen bilgi hırsızı yazılımlar kullanılıyor. Kırılmış yazılımlar, değiştirilmiş kurulum dosyaları veya zararlı eklentiler üzerinden sisteme giren bu yazılımlar, tarayıcıların sakladığı oturum çerezlerini hedef alabiliyor. Çalınan çerez saldırganın tarayıcısına aktarıldığında ise, ilgili internet sitesi oturumun daha önce doğrulandığını görüyor. Böylece saldırganın parolayı bilmesine veya 2FA koduna sahip olmasına gerek kalmıyor.
Chrome tarafında yeni güvenlik önlemi
Google, Chrome'da çerez hırsızlığına karşı birden fazla güvenlik katmanı kullanıyor. Windows üzerinde Chrome 127 ile birlikte App-Bound Encryption özelliği devreye alınarak çerezlerin belirli bir uygulamayla ilişkilendirilmesi sağlandı. Ancak yönetici yetkilerine sahip zararlı yazılımlar bu korumayı aşabiliyor. Daha yeni çözüm ise Device Bound Session Credentials (DBSC).
Bu sistemde tarayıcı tarafından oluşturulan özel anahtar cihazın dışına çıkarılmıyor. Windows tarafında anahtarın TPM üzerinde tutulması sayesinde oturum çerezi başka bir cihaza kopyalandığında doğrulama başarısız oluyor. Google, DBSC'yi 2026 yılında kendi servislerinde kullanıma almaya başladı. Workspace ve kişisel Google hesapları için dağıtımın da devam ettiği belirtiliyor. Ancak teknolojinin çalışabilmesi için internet sitesinin DBSC desteği sunması gerekiyor.
Peki hesap ele geçirilirse ne yapılmalı? Zararlı yazılım şüphesi varsa önce cihazın temizlenmesi, ardından parolaların değiştirilmesi gerekiyor. Enfekte cihazda parola değiştirmek, yeni bilgilerin de saldırgana ulaşmasına neden olabilir. Ayrıca yeni parola belirlemek tek başına yeterli olmayabilir. Çalınan oturum çerezlerini geçersiz kılmak için açık oturumların da kapatılması gerekiyor. Google'da Hesap > Güvenlik > Tüm cihazları yönet, Microsoft'ta “Her yerden çıkış yap”, Apple'da ise Cihazlar bölümü kullanılabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: