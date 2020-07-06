Sigara ve Alkole Yeniden ÖTV Zammı

Haberso.com dan aldığımız habere göre, Türkiye'de ÖTV yani özel tüketim vergisi çok geniş yelpazeli bir ürün listesine dahil ediliyor. Ayrıca bu ürün yelpazesinin yine büyük bir kesimine ÖTV üzerinden KDV tahsil ediliyor. Katma değer vergisi doğrudan ÖTV üzerinden hesaplandığında ise yıllık olarak hesaplanan ÜFE(Üretici Fiyat Endeksi) oranıyla birlikte daha yüksek bir vergilendirme söz konusu olabiliyor.



Mevcut zamlar çoğunlukla GİB(Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından her yıl iki kez olmak üzere açıklanıyor. Her 6 aylık periyot için açıklanan ÜFE ve TÜFE oranları üzerinden ise maktu vergilere belirli oranda zamlar yapılıyor. Yine tüketicinin maaşlarına yapılan zamlar için de bu oranlar önem teşkil ediyor.



4 Temmuz 2020 itibariyle sigara ve alkole %6,89 oranında ÖTV zammı yapılması ise nispi vergi zammı olarak değerlendirilebilir. Yani temel matematikle neredeyse %7 zam geldiğini ve sigara ya da alkol fiyatlarının %7 oranında artacağını düşünmemek gerekiyor. ÖTV zammının güncel sigara fiyatları üzerinde nasıl bir etki göstereceği ise sigara dağıtıcısı özel firmaların zamları açıklamalarıyla ortaya çıkacak. Ancak uzmanlara göre bazı fiyat varsayımları çoktan gündeme oturdu.



Sigara ve alkol fiyatlarının tümü için farklı bir fiyat politikası izleneceği ise yine bu öngörüler içerisinde yer alıyor. Buna göre en düşük sigara paketinin 13,5 TL olduğu ülkemizde bu gruba 0,50 TL civarında bir zam yansıyacak. Dolayısıyla en düşük sigara fiyatı doğrudan 14 TL olmuş olacak.



Bir üst grup için yansıyacak olan vergi miktarı ise 0,38 kuruş olarak öngörülüyor. Yani 14 TL olan sigaralar için düzenleme ile beraber 14,5 TL gibi bir fiyat etiketi göreceğiz. Fiyatlar arttıkça ÖTV oranındaki zam miktarı düşüşe geçiyor. 15 TL fiyatı olan bir sigaranın göreceği zam miktarı 0,03 TL olarak öngörülüyor. Doğal olarak sigara üreticilerinin bu kalem için zam açıklaması beklenmiyor. Yine 16 TL ve 18 TL olarak satışa sunulan üst grup sigaralar için de fiyatı değiştirecek bir güncelleme beklenmiyor.

İşin alkol kısmına dönüp baktığımızda ise yine dağıtıcıların belirleyeceği liste önem taşıyor. Burada da alkollü içkilerin litre başına uygulanacak olan zamlardan dolayı fiyatlarının artacağı söylenebilir. Rakı, votka, viski ve cin gibi yüksek alkollü içkilerde litre başına 8 TL olarak belirlenen bir fiyat artışı beklenmekte.

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Ülkemizin bir değeri olan rakı markalarından 208 TL karşılığında satın alınan 1 litre rakının güncel fiyatı dolayısıyla 216 TL'ye çıkacak. Daha düşük alkollü içkiler için güncel fiyatlar ise sigaralarda olduğu gibi değişken olabilir. Yine dağıtıcılara bağlı olarak şişe ve kutu biralar için ortalama 0,50 TL dolaylarında bir zam yansıması bekleniyor.

Güncel olarak bir paket sigaradan alınan nispi vergi oranı için son güncellemelerle beraber total oran %67 oldu. Bunu takiben ÖTV oranının 10,2511 dolaylarına çıkmış olmasından dolayı en düşük sigara fiyatının 14 TL yerine 14,5 TL olması da gündeme geliyor. Çünkü 14,5 TL'nin altında olan bir paket sigaranın bu noktada da maktu vergiye dahil olması mümkün görünüyor.

Sigara ve alkol tüketenleri derinden etkileyen ÖTV zammı ile birlikte 2020 sonuna kadar bir kez daha sigara zammı yapılması beklenmiyor. Fakat şu sıralar güncel sigara fiyatları ile alkol fiyatları baz alındığında insanların yüzünü asan bir bilançonun ortaya çıktığı aşikâr. Vergi yükünün en yüksek olduğu ürün grubu olarak alkollü içkiler ve sigaralar çok büyük bir kesimin tepkisini ortaya koymasına sebep oldu. Sosyal medyada da yeni sigara zammına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kaynak : haberso

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