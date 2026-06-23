Sigortacılıkta yeni dönem: Eş zamanlı veri paylaşımı zorunlu oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte SEDDK üyesi sigorta şirketleri sigorta sözleşmelerine ilişkin üretim verilerini eş zamanlı olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBGM) iletmekle yükümlü olacak.

Veri yükümlülüğüne ilişkin hükümler 1 Ağustos 2026'da, yönetmeliğin diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Trafik kazaları için yeni değerlendirme komisyonları kurulacak

Yeni düzenlemeye göre, trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin talebi doğrultusunda SBGM bünyesinde yeterli sayıda tutanak değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonların çalışma usul ve esasları SEDDK tarafından belirlenecek. Ayrıca idari merkezi İstanbul'da bulunan SBGM, İstanbul ve diğer şehirlerde şube açabilecek.

Şirketlere kapsamlı veri gönderme yükümlülüğü getirildi

Yönetmelik kapsamında üye sigorta şirketleri ile özellikli kuruluşlar, SBGM'nin talep ettiği tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve belirlenen sürelerde merkeze iletmekle yükümlü olacak. SEDDK ise gerekli gördüğünde verilerin şekli ve içeriğine ilişkin sınırlamalar getirebilecek.

Bunun yanında güncel muallak tazminat verileri gün sonuna kadar, diğer hasar verileri ise eş zamanlı olarak SBGM'ye aktarılacak ve gerektiğinde güncellenecek. Yargı kararları nedeniyle hasar kayıtlarında değişiklik olması halinde ise veri tabanındaki güncellemeler ilgili sigorta şirketi tarafından yapılacak.

Türkiye'nin fay haritası güncellendi: 215 yeni fay keşfedildi 1 gün önce eklendi

Öte yandan SBGM sistemlerinin belirlenen kullanım sınırlarının aşılması halinde, yönetim komitesinin kararı ve SEDDK onayı doğrultusunda üye sigorta şirketleri, yetkili kullanıcılar ve özellikli kuruluşlardan belirlenen yöntem ve kriterlere göre aşım bedeli tahsil edilebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Sigortacılıkta yeni dönem: Eş zamanlı veri paylaşımı zorunlu oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: