Sigortacılıkta yeni dönem: Eş zamanlı veri paylaşımı zorunlu oldu

Veri yükümlülüğüne ilişkin hükümler 1 Ağustos 2026'da, yönetmeliğin diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Trafik kazaları için yeni değerlendirme komisyonları kurulacak
Yeni düzenlemeye göre, trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin talebi doğrultusunda SBGM bünyesinde yeterli sayıda tutanak değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonların çalışma usul ve esasları SEDDK tarafından belirlenecek. Ayrıca idari merkezi İstanbul'da bulunan SBGM, İstanbul ve diğer şehirlerde şube açabilecek.
Şirketlere kapsamlı veri gönderme yükümlülüğü getirildi
Yönetmelik kapsamında üye sigorta şirketleri ile özellikli kuruluşlar, SBGM'nin talep ettiği tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve belirlenen sürelerde merkeze iletmekle yükümlü olacak. SEDDK ise gerekli gördüğünde verilerin şekli ve içeriğine ilişkin sınırlamalar getirebilecek.
Bunun yanında güncel muallak tazminat verileri gün sonuna kadar, diğer hasar verileri ise eş zamanlı olarak SBGM'ye aktarılacak ve gerektiğinde güncellenecek. Yargı kararları nedeniyle hasar kayıtlarında değişiklik olması halinde ise veri tabanındaki güncellemeler ilgili sigorta şirketi tarafından yapılacak.
Öte yandan SBGM sistemlerinin belirlenen kullanım sınırlarının aşılması halinde, yönetim komitesinin kararı ve SEDDK onayı doğrultusunda üye sigorta şirketleri, yetkili kullanıcılar ve özellikli kuruluşlardan belirlenen yöntem ve kriterlere göre aşım bedeli tahsil edilebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel