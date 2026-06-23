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    Sigortacılıkta yeni dönem: Eş zamanlı veri paylaşımı zorunlu oldu

    SEDDK'nın yeni yönetmeliğiyle sigorta şirketlerine eş zamanlı veri paylaşımı zorunluluğu geliyor. Bu kapsamdaki yeni veri yükümlülükleri 1 Ağustos 2026'da başlayacak.

    Sigortacılıkta yeni dönem: Eş zamanlı veri paylaşımı zorunlu oldu Tam Boyutta Gör
    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte SEDDK üyesi sigorta şirketleri sigorta sözleşmelerine ilişkin üretim verilerini eş zamanlı olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBGM) iletmekle yükümlü olacak.

    Veri yükümlülüğüne ilişkin hükümler 1 Ağustos 2026'da, yönetmeliğin diğer maddeleri ise bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Trafik kazaları için yeni değerlendirme komisyonları kurulacak

    Yeni düzenlemeye göre, trafik kazalarında kusur değerlendirmesi yapmak amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin talebi doğrultusunda SBGM bünyesinde yeterli sayıda tutanak değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonların çalışma usul ve esasları SEDDK tarafından belirlenecek. Ayrıca idari merkezi İstanbul'da bulunan SBGM, İstanbul ve diğer şehirlerde şube açabilecek.

    Şirketlere kapsamlı veri gönderme yükümlülüğü getirildi

    Yönetmelik kapsamında üye sigorta şirketleri ile özellikli kuruluşlar, SBGM'nin talep ettiği tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve belirlenen sürelerde merkeze iletmekle yükümlü olacak. SEDDK ise gerekli gördüğünde verilerin şekli ve içeriğine ilişkin sınırlamalar getirebilecek.

    Bunun yanında güncel muallak tazminat verileri gün sonuna kadar, diğer hasar verileri ise eş zamanlı olarak SBGM'ye aktarılacak ve gerektiğinde güncellenecek. Yargı kararları nedeniyle hasar kayıtlarında değişiklik olması halinde ise veri tabanındaki güncellemeler ilgili sigorta şirketi tarafından yapılacak.

    Öte yandan SBGM sistemlerinin belirlenen kullanım sınırlarının aşılması halinde, yönetim komitesinin kararı ve SEDDK onayı doğrultusunda üye sigorta şirketleri, yetkili kullanıcılar ve özellikli kuruluşlardan belirlenen yöntem ve kriterlere göre aşım bedeli tahsil edilebilecek.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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