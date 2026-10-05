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Sigorta işlemlerine ilişkin bilgilerin e-Devlet üzerinden takibi genişletildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), “Özel Sigortalarım” hizmetinin ikinci aşamasının tamamlandığını ve platforma yeni özelliklerin eklendiğini duyurdu.

Hasarın ayrıntıları e-Devlet'te

Yeni aşamayla birlikte sigortalılar, yaşanan bir hasarın ardından sürece ilişkin daha fazla bilgiye dijital ortamdan ulaşabilecek. Eksper tarafından hazırlanan raporlar, kaza tespit tutanakları ve kazadaki kusur oranları artık e-Devlet üzerinden incelenebilecek.

Bu sayede özellikle hasar süreçlerinde ihtiyaç duyulan belgelere ve değerlendirmelere ulaşmak için farklı kanallara başvurma ihtiyacı azalacak.

Eski poliçeler de görüntülenebilecek

SEDDK'nın genişlettiği hizmet, yalnızca devam eden sigortalara ilişkin verileri kapsamıyor. Kullanıcılar farklı sigorta branşlarında sahip oldukları mevcut poliçelerin yanı sıra geçmiş poliçelerinin ayrıntılarını da sistem üzerinden görebilecek.

Platformun bir diğer yeni özelliği ise poliçe sürelerinin takibini kolaylaştıracak. Sigortanın yenilenme zamanı yaklaştığında e-Devlet üzerinden yenileme uyarıları gösterilecek.

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“Özel Sigortalarım” hizmetinin kapsamını genişleten çalışma SEDDK tarafından yürütülürken, projeye Siber Güvenlik Başkanlığı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) de katkı sağladı. SEDDK, çalışmayla birlikte vatandaşların sigorta uygulamalarına daha hızlı, güncel ve kapsamlı şekilde erişebilmesini hedefliyor.

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Sigortada yeni dönem: Hasar ve kusur bilgileri artık e-Devlet’te

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