Sigortam.net yapay zeka algoritmalarıyla müşterilerine 3 alternatifli yönlendirme sunuyor (Röportaj)

Sigortam.net, müşterilerini ihtiyaçlarına uygun sigorta ürünleriyle buluşturuyor ve sunduğu 7/24 danışmanlık hizmeti ile satış öncesi, sırası ve sonrası süreçlerde hizmet veriyor. 2000 yılında kurulan Sigortam.net, bugüne kadar yaklaşık 7 milyon müşteriye hizmet verdi.

Geçtiğimiz Mart ayında Sigortam.net’in web sitesi ve marka kimliği yenilenmişti. Siteye eklenen yapay zeka algoritmasıyla müşterilere "uygun fiyat", "fiyat-performans dengesi açısından öne çıkan" ve "geniş kapsamlı" olarak üç alternatifli yönlendirme yapılıyor. Müşteri ihtiyaçları analiz edilerek sonuç gösteriliyor. Sigortam.net, bir Insurtech şirketi olarak, veriyi en iyi şekilde işlemeyi ve doğru sonucu göstermeyi amaçlıyor. Algoritmanın iyileştirilmesi için çeşitli iş birlikleri ve üniversite ortaklıklarıyla geliştirmeler yapılıyor.

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Sigortam.net’in yapay zeka ve veri işleme teknolojileri gibi arka plandaki teknolojik altyapısı hakkında daha fazla bilgi almak için Sigortam.net Teknoloji ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferit Büyükkeçeci ile röportaj gerçekleştirdik. Ferit Büyükkeçeci’ye yönelttiğimiz soruları ve yanıtları aşağıda bulabilirsiniz.

Sigortam.net’in müşterilere sunduğu avantajlar nelerdir?

Biz ülkemizin en büyük insurtech markasıyız ve insan gücüyle birleştirdiğimiz teknolojinin imkanlarını müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli yeniliklerle geliştiriyoruz. Dijital sigortacılığın pazaryeri olarak 23 sigorta şirketiyle birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimize sigortalarını seçerken, satın alırken, yenilerken ve hasar anında, kısacası sigorta konusunda ihtiyaç duydukları her an 7/24 tek bir noktadan anında hizmet sunuyoruz. İnternete özel indirimler, kampanyalar ve uygun fiyat seçenekleri sağlıyoruz. Müşterilerimizin herhangi bir hasar anında IVR sonrasında sigorta danışmanlarımıza bağlanma süresi sadece 3 saniye. Sigorta gibi karmaşık bir ürünü olabilecek en basit haliyle sunmak için geliştirmelerimizi sürdürüyoruz.

Bugüne kadar kaç milyon müşteriye dokundunuz? Müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerde veriden gücünden nasıl yararlanıyorsunuz? Bu alanda hangi yenilikleri hayata geçirdiniz?

22 yıldır sektörde öncü bir şirketiz. Kurulduğumuz günden bu yana da 7 milyona yakın müşteriye hizmet verdik.

Şirket olarak çoğunlukla açık kaynak kodlu ve güncel teknoloji araçları kullanıyoruz. Veri ambarı, canlı veri akışları, uygulama paketleme gibi birçok iş ihtiyacı için açık kaynak kodlu teknolojiler üzerine kendi ürünlerimizi inşa ediyoruz. Özellikle canlı veri işleme yetkinliğimizi ve kampanya kurgu yönetim araçlarımızın gücünü birleştirerek kampanya kurgularımızı çok daha hızlı ve daha düşük maliyetle hayata geçiriyoruz. Günlük akışımızda tüm işlemlerden yaklaşık 40 milyon adet işlenmesi gereken olay verisi çıkıyor. Üretim veri tabanı ile veri ambarı arasındaki canlı aktarım sayesinde maksimum 1,5 saniye içinde veri ambarında raporlamaya hazır canlı veriye sahibiz. Böylelikle hem canlı raporlarımızı sistem kaynaklarımızı zorlamadan üretebiliyor, bunun yanı sıra anlık aksiyon gerektiren durumlara yönelik geliştirmeleri özel kod geliştirmeye ihtiyaç duymadan kısa sürede hayata geçirebiliyoruz.

Günlük olarak yüzbinlerce teklifi anında kapsam skorlamasına tabi tutabiliyor, on binlerce müşteriyi anlık olarak tamamen müşteriye özel tasarlanmış iletişim senaryolarında değerlendirebiliyoruz. Artan trafiğimiz, yeni veri ambarının kurulması, clickstream verilerinin içeri alınması ve müşterilerimizin dijital ayakizleri doğrultusunda çözümler sunan EVAM’ın entegrasyonu sonucu aylık veri üretimimizde geçen seneye oranla %90 oranında bir artış gözlemliyoruz.

Yapay zeka dudak okuma konusunda bizden daha iyi 3 hf. önce eklendi

Sigortam.net’in teknolojik altyapısı geçtiğimiz Mart ayında yenilenmişti. Yeni dönemde sitenizde neler değişti?

Yeni dönemde müşterilerimize daha yalın bir web sitesiyle hizmet sunuyoruz. Mart ayından bu yana da yapay zekâ algoritmasıyla "uygun fiyat", "geniş kapsam" ve “fiyat-performans dengesi açısından öne çıkan” olarak üç alternatifli şeffaf bir yönlendirme sunmaya başladık. Bu uygulama ile birlikte başlayan yeni yapı kapsamında, müşterilerimize sunduğumuz 3 kartın toplam tercih edilme oranının yaklaşık %80 olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca fiyat-performans açısından en uygun olarak önerilen kartın tercih edilme oranının da yaklaşık %50 olduğunu gözlemliyoruz.

Yenilenen web sitemiz ve müşterilerimize sunduğumuz dijital hizmetin Faz-2 çalışmaları kapsamında ise teminat değişikliklerine daha geniş imkân sağlayan geliştirmeleri yapmayı hedefliyoruz. Bu sayede müşterilerimizin farklı opsiyonları hızlı ve güvenilir bir şekilde deneyip kendilerine en uygun paketi yaratabilmelerini mümkün kılmayı amaçlıyoruz.

Yapay zekâ müşterilere nasıl kolaylıklar sağlıyor?

Az önce bahsettiğim üç alternatifli yönlendirmeyi, yapay zekânın müşterilere sağladığı kolaylıklara örnek olarak verebilirim. Müşterilerimizin fiyat ve kapsama göre poliçe yenileme olasılıklarını öngörebilen yapay zekâ modelleri üzerine de çalışıyoruz. Hedefimiz bu modelleri kullanarak müşterilerimize daha da kişiselleştirilmiş ürün önerilerini sunarak, müşteri memnuniyetini ve yenileme oranlarımızı artırmak. Dünyada da sigortacılık sektöründe yapay zekânın en çok kullanıldığı alanlar fiyatlama, tahsis, dolandırıcılık tespiti, hızlandırılmış hasar süreçleri ve kişiselleştirilmiş ürün öneri sunma konularında. Biz de bundan sonraki süreçlerde hızlandırılmış hasar takip süreçleri ve kişiselleştirilmiş ürün öneri araçları geliştirme konularına yoğunlaşmayı planlıyoruz.

Sitenize eklenecek veya eklenmesi planlanan yeni özellikler neler?

2023 yılının ilk aylarından itibaren yeni dijital iletişim kanalları ekleyerek müşterilerimize live-chat ve chatbot desteğiyle canlı sigorta danışmanlığı sunmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz sigorta teklifi alma sürecinde desteğe ihtiyaç duydukları konularda chat üzerinden de canlı olarak sigorta danışmanlarımıza hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek. Bunun yanı sıra müşterilerimizin satış sonrası deneyimlerini iyileştirmek için yeni fonksiyonları hayata geçirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sigortam.net, yurt dışında faaliyet gösterecek mi?

Şu an için yurt dışı konusunda spesifik bir planımız yok ama iş modelimizi güçlendirecek, müşteriye sunduğumuz değeri artıracak her türlü fırsatı değerlendiririz.

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Sigortam.net yapay zeka ile seçenekler sunuyor (Röportaj)