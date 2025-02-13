Şikayetvar açıkladı: Türkiye 2024’te en çok nelerden şikayet etti?

- En çok şikayet edilen sektörler neler?
- En çok şikayet edilen kategoriler
- E-ticaret sektöründeki şikayetler
- En çok ziyaret edilen markalar
- Dolandırıcılık şikayetleri arttı
- Yorumlar
En çok şikayet edilen sektörler neler?
Şikayetvar’a göre 2024’te en çok şikayet e-ticaret sektörüne yağdı. E-ticaret firmalarına 400 bin 12 farklı şikayet girildi. Ardından 354 bin 994 şikayet ile dijital içerik platformları, 339 bin 501 şikayet ile finans sektörü ve 291 bin 941 şikayet ile iletişim sektörü takip etti. Alışveriş, kargo ve nakliyat, kamu kurumları, beyaz eşya, giyim ve ulaşım sektörleri de en çok şikayet edilenler arasında yer aldı.
En çok şikayet edilen kategoriler
2024 yılını kategori bazında değerlendirdiğimizde ise en çok şikayet edilen kategori 156 bin 449 şikayet sayısıyla kargo sektörü olduğu görünüyor. Özel bankalar 149 bin 43 şikayet sayısıyla ikinci sırada yer alırken GSM operatörlerinin üçüncü sırada konumlandığını görüyoruz (146 bin 142 şikayet sayısı).
E-ticaret sektöründeki şikayetler
Gönderilen ürünlerin, sitedeki görsellerle uyuşmaması veya kalitesiz ve ayıplı ürünlerin teslim edilmesi sıkça dile getirilen şikayetler arasında yer aldı. Ayrıca geç teslimat ve kargodaki sorunlar, yanıltıcı indirimler ve faturasız ürün teslimatı bu sektörle ilgili en çok şikayet edilen başlıkları arasında kendine yer buldu.
En çok ziyaret edilen markalar
En çok şikayet edilen markalar açıklanmadı ancak en çok ziyaret alan markalar duyuruldu. Şikayetvar verilerine göre 2 milyon 814 bin 768 ziyaret sayısıyla zirvedeki marka Instagram oldu. 2 milyon 783 bin 29 ziyaretçi sayısıyla Türk Telekom ikinci sırada yer alırken onu takip eden marka 2 milyon 352 bin 942 ziyaret sayısıyla Akbank oldu.
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Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.
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