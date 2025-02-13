Şikayetvar açıkladı: Türkiye 2024’te en çok nelerden şikayet etti?

Tam Boyutta Gör Tüketicilerin markalar hakkındaki şikayetlerinin paylaşıldığı Şikayetvar platformu, 2024’ün en çok şikayet edilenlerini açıkladı. 2024’te Şikayetvar’a aylık ortalama 28 milyon ziyaret gerçekleşti. 3 milyon 188 bin 999 şikayet çözüme kavuştu. Şikayetvarın toplam kullanıcı sayısı 12 milyon 619 bin 829’a ulaştı.

En çok şikayet edilen sektörler neler?

Şikayetvar’a göre 2024’te en çok şikayet e-ticaret sektörüne yağdı. E-ticaret firmalarına 400 bin 12 farklı şikayet girildi. Ardından 354 bin 994 şikayet ile dijital içerik platformları, 339 bin 501 şikayet ile finans sektörü ve 291 bin 941 şikayet ile iletişim sektörü takip etti. Alışveriş, kargo ve nakliyat, kamu kurumları, beyaz eşya, giyim ve ulaşım sektörleri de en çok şikayet edilenler arasında yer aldı.

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En çok şikayet edilen kategoriler

2024 yılını kategori bazında değerlendirdiğimizde ise en çok şikayet edilen kategori 156 bin 449 şikayet sayısıyla kargo sektörü olduğu görünüyor. Özel bankalar 149 bin 43 şikayet sayısıyla ikinci sırada yer alırken GSM operatörlerinin üçüncü sırada konumlandığını görüyoruz (146 bin 142 şikayet sayısı).

E-ticaret sektöründeki şikayetler

Tam Boyutta Gör 2024’ün en çok şikayete konu alan uygulaması, e-ticaret firmalarının sipariş verilen ürünü gerekçe göstermeden iptal edip daha sonra yüksek fiyatla satışa sunması oldu. Tüketicilerin indirimli olarak satın aldığı ürünler iptal edildi. Ürünü almak isteyenlerin daha yüksek ücretten satın alması istendi.

Gönderilen ürünlerin, sitedeki görsellerle uyuşmaması veya kalitesiz ve ayıplı ürünlerin teslim edilmesi sıkça dile getirilen şikayetler arasında yer aldı. Ayrıca geç teslimat ve kargodaki sorunlar, yanıltıcı indirimler ve faturasız ürün teslimatı bu sektörle ilgili en çok şikayet edilen başlıkları arasında kendine yer buldu.

En çok ziyaret edilen markalar

En çok şikayet edilen markalar açıklanmadı ancak en çok ziyaret alan markalar duyuruldu. Şikayetvar verilerine göre 2 milyon 814 bin 768 ziyaret sayısıyla zirvedeki marka Instagram oldu. 2 milyon 783 bin 29 ziyaretçi sayısıyla Türk Telekom ikinci sırada yer alırken onu takip eden marka 2 milyon 352 bin 942 ziyaret sayısıyla Akbank oldu.

Dolandırıcılık şikayetleri arttı

Tam Boyutta Gör Şikayetvar’da 2024 yılında dolandırıclıkla ilgili şikayet sayısı yüzde 44 oranında artış gçsterdi. 11 bin 438 şikayet sayısıyla evde paketleme dolandırıcılığı ilk sırada yerini aldı. Burs vaadiyle dolandırıcılık yöntemi geçen yılla kıyaslandığında yüzde 67’lik bir artış göstererek 7 bin 590 şikayetle 2. sırada kendine yer buldu. Dava / icra SMS dolandırıcılığı, sahte bahis siteleri ve sahte web sitesi dolandırıcılığı öne çıkan diğer yöntemlerden oldu.

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Şikayetvar açıkladı: Türkiye 2024’te en çok nelerden şikayet etti