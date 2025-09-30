Giriş
    Daha çıkmadan torrent'e düşen Silent Hill f, buna rağmen etkileyici bir çıkış yaptı

    Satışa sunulmadan neredeyse bir hafta önce torrent sitelerine düşen Silent Hill f, yaşadığı bu aksiliğe rağmen etkileyici bir çıkış yaptı. Oyunun ilk hafta performansı beklenenin üzerinde.

    Daha çıkmadan torrent'e düşen Silent Hill f, buna rağmen etkileyici bir çıkış yaptı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan Silent Hill f, geçtiğimiz hafta oyunseverlerle buluştu. Ne var ki oyun daha çıkmadan büyük bir aksilik yaşadı ve çıkışına neredeyse bir hafta varken torrent sitelerine düştü. Her stüdyonun korkulu rüyası olan bu sızıntının gerçekleşmiş olması, oyunun satış rakamlarının bundan nasıl etkileneceği sorusunu da gündeme getirdi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç pek çok kişinin düşündüğünden daha olumlu. Oyunseverler tarafından ilgiyle karşılanan Silent Hill f, ilk haftasındaki satış performansıyla Silent Hill 2 Remake'in önünde seyrediyor.

    Silent Hill f, Aldığı Olumlu Yorumlarla İlgi Çekmeyi Başardı

    Konami, oyunun daha ilk günden 1 milyon kopya sattığını duyurdu. 2024'te çıkan Silent Hill 2 Remake'in bu kilometre taşına ulaşması üç gününü almıştı. Elbette bir remake ile yepyeni bir oyunu doğrudan kıyaslamak doğru değil ama ortaya çıkan bu tablo, Silent Hill f'e epey ilgi olduğunu açıkça gösteriyor. Bunda oyunun aldığı olumlu yorumların da etkisi olduğu düşünülüyor. Silent Hill f'in MetaCritic'teki eleştirmen puanı bugün itibarıyla 86 ki bu da onu 2025'in en yüksek puan oyunlarından biri yapıyor.

    Serinin Japonya’da geçen ilk oyunu olan Silent Hill f, hem mekân hem de anlatı olarak köklü bir değişim sunacak. 1960’ların Japonya’sında geçen hikâye, yüzeyde pastoral bir güzelliğe sahip kasaba atmosferiyle başlıyor; ancak kısa sürede bu sakinliğin altında saklı korkunç bir çürümenin varlığı ortaya çıkıyor. Oyunda genç bir kadın karakterin gözünden, hem kişisel hem de doğaüstü dehşetlerle örülü bir hikâyeye tanık olacağız.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 18 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

