Daha çıkmadan torrent'e düşen Silent Hill f, buna rağmen etkileyici bir çıkış yaptı

Silent Hill f, Aldığı Olumlu Yorumlarla İlgi Çekmeyi Başardı
Konami, oyunun daha ilk günden 1 milyon kopya sattığını duyurdu. 2024'te çıkan Silent Hill 2 Remake'in bu kilometre taşına ulaşması üç gününü almıştı. Elbette bir remake ile yepyeni bir oyunu doğrudan kıyaslamak doğru değil ama ortaya çıkan bu tablo, Silent Hill f'e epey ilgi olduğunu açıkça gösteriyor. Bunda oyunun aldığı olumlu yorumların da etkisi olduğu düşünülüyor. Silent Hill f'in MetaCritic'teki eleştirmen puanı bugün itibarıyla 86 ki bu da onu 2025'in en yüksek puan oyunlarından biri yapıyor.
Serinin Japonya'da geçen ilk oyunu olan Silent Hill f, hem mekân hem de anlatı olarak köklü bir değişim sunacak. 1960'ların Japonya'sında geçen hikâye, yüzeyde pastoral bir güzelliğe sahip kasaba atmosferiyle başlıyor; ancak kısa sürede bu sakinliğin altında saklı korkunç bir çürümenin varlığı ortaya çıkıyor. Oyunda genç bir kadın karakterin gözünden, hem kişisel hem de doğaüstü dehşetlerle örülü bir hikâyeye tanık olacağız.
