Silent Hill: Townfall hikaye detayları ortaya çıktı: Beş farklı son hazırlandı

Silent Hill: Townfall hikayesini tamamlamak 14 saate kadar sürecek
Resmi ön izlemelere göre, Silent Hill Townfall’un ana hikayesinin tamamlanmasının yaklaşık 10 ila 14 saat süreceği bildiriliyor. 2025 yapımı Silent Hill f ile aynı sürede oyunu bitirmek mümkün olacak. Tabii ki bitirme süresi her oyuncunun oyun tarzına bağlı olarak değişecek.
Ana hikayeyi tamamlama süresi, oyuncudan ne kadar detaylı keşif yaptığına ve düşmanlara nasıl yaklaştığına bağlı olarak değişebiliyor. Bunu belirterek, serinin tamamlanma sürelerini hatırlatmak gerekirse;
- Silent Hill 3 (2003) - 6 saat
- Silent Hill 4: The Room (2004) - 9 saat
- Silent Hill: The Short Message (2024) - 2 saat
- Silent Hill 2 Remake (2024) - 18 saat
- Silent Hill f (2025) - 14 saat
- Silent Hill: Townfall (2026) - 10-14 saat
2'si gizli beş farklı son
Önizlemeler ayrıca Silent Hill Townfall’un beş farklı sona sahip olacağını da ortaya koydu. Üçü ana son, diğer ikisi ise gizli son olacak. Oyuncuların hangi sonu alacağını belirleyen geleneksel "A veya B" seçeneği olmayacak. Üç ana sonun da oyuncunun ilk oynayışında açılabileceği bildiriliyor. İki gizli son ise Yeni Game Plus modunda oynamayı gerektirecek.
24 Eylül'de çıkış yapıyor: Xbox'a gelmeyecek
Silent Hill Townfall, 24 Eylül 2026’da PS5 ve PC'ye (Steam üzerinden) çıkış yapacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: