Silent Hill: Townfall hikaye detayları ortaya çıktı: Beş farklı son hazırlandı

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Tam Boyutta Gör Konami'nin Silent Hill serisi için birden fazla son, gelenek haline geldi. 2025'te büyük beğeni toplayan Silent Hill f'nin beş sonu vardı. 2024’teki Silent Hill 2 yeniden yapımında ise tam sekiz son bulunuyor; bunlardan beşi yalnızca ikinci oynayışta erişilebilir durumda. Screen Burn Interactive tarafından geliştirilen en yeni oyun olan Silent Hill: Townfall da bu kuralı sürdürüyor. Bu ayın başlarında Los Angeles'ta düzenlenen ön gösterim etkinliğinde, yeni oyunun da seçimlere bağlı olarak beş farklı sona sahip olacağı ortaya çıktı.

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Silent Hill: Townfall hikayesini tamamlamak 14 saate kadar sürecek

Resmi ön izlemelere göre, Silent Hill Townfall’un ana hikayesinin tamamlanmasının yaklaşık 10 ila 14 saat süreceği bildiriliyor. 2025 yapımı Silent Hill f ile aynı sürede oyunu bitirmek mümkün olacak. Tabii ki bitirme süresi her oyuncunun oyun tarzına bağlı olarak değişecek.

Ana hikayeyi tamamlama süresi, oyuncudan ne kadar detaylı keşif yaptığına ve düşmanlara nasıl yaklaştığına bağlı olarak değişebiliyor. Bunu belirterek, serinin tamamlanma sürelerini hatırlatmak gerekirse;

Silent Hill 3 (2003) - 6 saat

Silent Hill 4: The Room (2004) - 9 saat

Silent Hill: The Short Message (2024) - 2 saat

Silent Hill 2 Remake (2024) - 18 saat

Silent Hill f (2025) - 14 saat

Silent Hill: Townfall (2026) - 10-14 saat

2'si gizli beş farklı son

Önizlemeler ayrıca Silent Hill Townfall’un beş farklı sona sahip olacağını da ortaya koydu. Üçü ana son, diğer ikisi ise gizli son olacak. Oyuncuların hangi sonu alacağını belirleyen geleneksel "A veya B" seçeneği olmayacak. Üç ana sonun da oyuncunun ilk oynayışında açılabileceği bildiriliyor. İki gizli son ise Yeni Game Plus modunda oynamayı gerektirecek.

24 Eylül'de çıkış yapıyor: Xbox'a gelmeyecek

Silent Hill Townfall, 24 Eylül 2026’da PS5 ve PC'ye (Steam üzerinden) çıkış yapacak.

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Silent Hill: Townfall için beş farklı son hazırlandı: 2'si gizli

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