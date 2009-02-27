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Silicon Power, 64GB kapasiteli eSATA flash bellek hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power, 64GB kapasiteli eSATA flash bellek hazırladı
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, taşınabilir USB bellek ailesini yüksek kapasiteli yeni bir model ile güncelledi. Firmanın 64GB'lık depolama kapasitesi sunan ayrıca eSATA arabirimine de destek veren taşınabilir sürücüsü, 79.2 x 29.8 x 10.95 mm boyutlarında ve 16 gram ağırlığında.

Açıklanan detaylara göre, eSATA bağlantısı ile 90MB/sn - 42MB/sn, USB üzerindense 30MB/sn - 25MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarını destekleyen portatif depolama çözümü;, Windows ReadyBoost teknolojisini de desteklemekte. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilen 64GB'lık eSATA destekli USB belleğin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Vuze 10 yıl
bu segmentte bir ilk sanırsam fiyatıda ztn malum pahallı olacaktır
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FoxHound 10 yıl
bu biraz OCZ Throttle'a benzemiyor mu?...

pclabs.com.tr/...
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a1a1a1fs 10 yıl
işte budur
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ZartarxiS 10 yıl
Güzel fakat bu büyüklükte depolama alanı sunan flash belleklerde bildiğiniz gibi çok pahalı oluyor.Tek avantajı küçük olması ki ben buna vericeğim parayla 2.5 inç büyüklüğünde bir harici harddisk alırım hem daha fazla depolama alanım olur...
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kjetlee 10 yıl
Gerçekten süper bir ürün. Hem 64gb hemde esata destekli.
Yakında harddisk dolusu verileri pantolon ceplerinde taşıyacağız.
Fiyatı ne olur kimbilir?
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