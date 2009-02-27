Silicon Power, 64GB kapasiteli eSATA flash bellek hazırladı

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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, taşınabilir USB bellek ailesini yüksek kapasiteli yeni bir model ile güncelledi. Firmanın 64GB'lık depolama kapasitesi sunan ayrıca eSATA arabirimine de destek veren taşınabilir sürücüsü, 79.2 x 29.8 x 10.95 mm boyutlarında ve 16 gram ağırlığında.

Açıklanan detaylara göre, eSATA bağlantısı ile 90MB/sn - 42MB/sn, USB üzerindense 30MB/sn - 25MB/sn'lik okuma ve yazma hızlarını destekleyen portatif depolama çözümü;, Windows ReadyBoost teknolojisini de desteklemekte. Ömür boyu garanti ile satışa sunulacağı belirtilen 64GB'lık eSATA destekli USB belleğin fiyatı ise henüz açıklanmadı.