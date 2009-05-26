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Silicon Power eSATA desteği de sunan yeni USB belleğini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silicon Power eSATA desteği de sunan yeni USB belleğini duyurdu
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power ürün gamına bağlantı özellikleriyle dikkat çeken yeni bir USB bellek ekliyor. Firmanın 76.4 x 27.0 x 11.4 mm boyutlarında ve 20 gram ağırlığında olan taşınabilir depolama çözümü USB 1.1 / 2.0 ara biriminin yanı sıra eSATA desteği de sunuyor. Gizlenebilir konnektör tasarımına sahip olan yeni belleğin Windows Vista ReadyBoost desteği de sunduğu belirtilirken 32GB ve 64GB'lık kapasite seçeneklerine sahip olduğu belirtiliyor.

eSATA arabirimi üzerinden 90MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma, USB arabirimi üzerindense 30MB/sn okuma ve 20MB/sn yazma hızlarını destekleyen eSATA/USB SSD II isimli depolama çözümünün iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirke fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Silicon Power eSATA desteği de sunan yeni USB belleğini duyurdu
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El_domingo 10 yıl
Usb 3 çıktıgında bu cihazların daha bi alınası olacak....
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sertacaygun 10 yıl
eSATA'yı NTFS dosya sistemi ile daha verimli kullanabilirler diye düşünüyorum. Üzerindeki dosya sistemi büyük ihtimâl FAT32'dir...
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CoreXXX 10 yıl
güzel düşünülmüş bir ürün,yüksek boyutlu dosyalar atmak usbden bayağı bi eziyet,ama şuda varki piyasadaki anakartların yüzde 90 ında e sata yok,yenilerde var ama genelde ortanın üstü segmentlerde neyse yaygınlaşır umarım, şimdi bu ürün ilk diye fiyatıda biraz el yakar ama olsun varsın e satalı usb mizle hava atmak güzel olur:))
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a1a1a1fs 10 yıl
iyi haber bu esatalar piyasada çoğalsın istiyorum
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TELESCOPE 10 yıl
görünümüde güzel, haber için teşekkürler
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