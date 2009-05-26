Silicon Power eSATA desteği de sunan yeni USB belleğini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power ürün gamına bağlantı özellikleriyle dikkat çeken yeni bir USB bellek ekliyor. Firmanın 76.4 x 27.0 x 11.4 mm boyutlarında ve 20 gram ağırlığında olan taşınabilir depolama çözümü USB 1.1 / 2.0 ara biriminin yanı sıra eSATA desteği de sunuyor. Gizlenebilir konnektör tasarımına sahip olan yeni belleğin Windows Vista ReadyBoost desteği de sunduğu belirtilirken 32GB ve 64GB'lık kapasite seçeneklerine sahip olduğu belirtiliyor.

eSATA arabirimi üzerinden 90MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma, USB arabirimi üzerindense 30MB/sn okuma ve 20MB/sn yazma hızlarını destekleyen eSATA/USB SSD II isimli depolama çözümünün iki yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirke fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Tam Boyutta Gör