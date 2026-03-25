Silikon Vadisi’nden yeni bir yapay zeka hamlesi: Hark

Tam Boyutta Gör Figure AI CEO’su Brett Adcock, kıs süre önce yaptığı açıklamada Silikon Vadisi’nde gizemli bir yapay zeka laboratuvarı kurduğunu duyurdu. Hark adındaki şirket, model geliştirme ve donanım tasarımını bir araya getiren “uçtan uca” bir kişisel zeka ürünü üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu sistem, kullanıcıların hayatına dair sürekli bir hafıza tutacak ve çevresini gerçek zamanlı olarak dinleyip gözlemleyerek etkileşim kurabilecek.

Tasarımda yeni bir yaklaşım

Adcock’un yeni girişimi Hark, AI dünyasında alışılmadık bir iddiayı ortaya koyuyor. Şirket, temel modeller, yazılım sistemleri, donanım ve yeni arayüzleri birleştirerek fiziksel bir ürün yaratmak istiyor. Bu ürün, kullanıcıların zihinsel yükünü hafifletmeyi, ihtiyaçlarını önceden tahmin etmeyi ve klasik yazılımlardan çok işbirlikçi bir ortak gibi çalışmayı hedefliyor.

Hark’ın dikkat çeken ismi ise Abidur Chowdhury. Daha önce Apple’da öne çıkan bir tasarımcı olan Chowdhury, iPhone Air’in tasarım ekibinde kritik bir rol üstlenmiş ve ürün tanıtımını anlatacak kadar öne çıkmıştı. Ancak iPhone Air’in beklenen başarıyı sağlayamamasının ardından Chowdhury, Apple’dan ayrılarak AI alanına yöneldi ve Hark’ın ekibine katıldı.

Adcock, şirketin basın açıklamasında mevcut AI sistemlerinden memnun olmadığını vurgulayarak “zihinsel iş yükünüzü, sizin gibi ve bazen de sizden önde düşünmeye başlayan bir sisteme aktarmanıza olanak tanıyan” bir şey oluşturmayı umduğunu söyledi.

Şirket hızla büyüyecek

Bunu gerçekleştirmek için Hark, 45 araştırmacı, mühendis ve tasarımcıdan oluşan bir ekip kurdu ve Tesla, Meta ile Apple’dan yetenekleri bünyesine kattı. Ayrıca Nisan ayından itibaren binlerce Nvidia B200 GPU’dan oluşan bir hesaplama kümesi ile ileri düzey AI modelleri eğitmeye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı büyük dil modelleri ise bu yaz halka açık hale gelecek. Ürünler ise daha sonra gelecek. Çalışan sayısının da bu yaz 150’ye yükseltileceği bildirildi.

Öte yandan Hark’ın üzerinde çalıştığı cihaz veya cihazlar halen gizemini koruyor. Şirket, kullanıcıya yakın bir AI arayüzü sunmayı ve gün boyunca konuşarak ve doğal bir şekilde etkileşim kurabilen bir ajan yaratmayı planlıyor.

Fiziksel AI arayüzleri söylemini ilk kez görmüyoruz. Rabbit r1 ve Humane AI Pin gibi son derece başarısız örnekler çok geçmişte değiller. Ancak bu fikir açıkçası her yönden mantıklı görünüyor. Onlarca yıldır teknoloji ile iletişimimiz ekranlı pencerelerden ibaret; bu, yanlış değil. İnternet çağında bu tasarım iş görüyordu. Ancak yapay zeka gibi tamamıyla yeni bir teknolojiyi bu ekranların içine sığdırmaya çalışmak işlevsel görünmüyor. Bu nedenle doğrudan AI ile iletişimde olabileceğimiz bir yapının ve ekosistemin daha faydalı ve problem çözücü olması olası.

