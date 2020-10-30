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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Silkroad Online Türkiye oyun sunucuları 6 Kasım’da açılıyor!

    Dünyanın en çok oynanan MMORPG (Devasa Çok Oyunculu Rol Yapma Oyunu) oyunları arasında yer almakta olan Silkroad Online oyununun resmi Türkiye sunucuları 6 Kasım Cuma günü açılıyor.
    6 sa.
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    Oyunlar
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    Silkroad Online Türkiye oyun sunucuları 6 Kasım’da açılıyor!
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    Dünyanın en çok oynanan MMORPG (Devasa Çok Oyunculu Rol Yapma Oyunu) oyunları arasında yer almakta olan Silkroad Online oyununun resmi Türkiye sunucuları 6 Kasım Cuma günü açılıyor.

    İsminden de anlaşılacağı üzere ipek yolunun efsanelerle dolu tarihinden esinlenilerek hazırlanan oyun ile ipek yolundaki ticaret ve savaşlar aynı hikayede işlenecek.

    Yıllardır Türk oyuncular tarafından oldukça sevilen ve en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Silkroad Online, Joymax Co Ltd ile Türk oyun ve bilişim firması GameGami Bilişim A.Ş. arasında yapılan sözleşme ile 6 Kasım Cuma günü Saat 20:00 itibari ile Türkiye’de açılıyor.

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    Türk oyunculara özel olarak sadece Türkçe dil desteği ile gelecek olan oyun büyük bir ilgi ile beklenmekte. Silkroad Online oyun severleri tarafından büyük sevinç ve heyecanla beklenen oyun açılışı 6 Kasım’da gerçekleştirilecek ve binlerce oyuncunun oyun serüveni başlayacak.

    Türk oyun ve bilişim firması GameGami yıllardır oyun sektöründe bir çok başarılı projelere imza attı. Oyuncular tarafından oldukça sevilen onlarca oyun yapımına imza atan GameGami, bu tecrübesini Silkroad Online ile Türk oyuncularına aktaracak.

    Tamamen oyuncuların istekleri ve önerileri doğrultusunda hazırlanan oyun yapısı ile ipek yolunun efsanevi hikayesi Türk oyunculara özgü olarak oyunda işlenecek. Dikkat çekici bir katılım oranı ile kapalı ve açık betası tamamlanan oyun sosyal medyada oldukça dikkat çekerken, ciddi bir katılım oranı ile oyuncuların beğenisini kazandı.

    Üstelik “Türkiye’ye Hoş Geldin Silkroad Online” etkinliği ile oyunun açılmasını takip eden ilk 3 gün oyundan daha fazla deneyim puanı kazanmanızı sağlayacak bir etkinlik sizleri bekliyor olacak.

    Sizde bu serüven dolu macerada yer almak istiyorsanız oyunu hemen indirebilir, ücretsiz şekilde 6 Kasım Cuma gününden itibaren keyifle oynayabilirsiniz.

    Ücretsiz kayıt olup, indirmek için; tr.joymax.com



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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
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    5 gün önce
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    5 gün önce
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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Yeni Haber
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