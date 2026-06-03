Bilim-kurgu dizisi Silo'nun 3. sezon fragmanı yayınlandı

Hugh Howey'nin ödüllü romanından uyarlanan Silo, post-apokaliptik (felaket sonrası) bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında başlıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünya hakkında bildiklerini sorgulamaya başladıkça gizem daha da derinleşiyor. Hikâyenin merkezinde, Rebecca Ferguson'ın hayat verdiği Juliette yer alıyor.
Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson'a Common, Jessica Henwick ve Ashley Zukerman gibi isimler eşlik ediyor. Yeni sezonda onlara Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie ve Colin Hanks de katılacak.
10 bölümden oluşan 3. sezon, haftalık olarak yayınlanacak ve 4 Eylül'de final yapacak. Apple, daha şimdiden diziye 4. sezon onayı da vermiş durumda. 4. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.