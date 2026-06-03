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    Bilim-kurgu dizisi Silo'nun 3. sezon fragmanı yayınlandı

    Apple TV'nin sevilen bilim-kurgu dizisi Silo 3. sezonuyla geri dönüyor. Apple'ın bugün yeni fragmanını paylaştığı 3. sezon, önümüzdeki ayın başında izleyici ile buluşacak.

    Bilim-kurgu dizisi Silo'nun 3. sezon fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Silo, önümüzdeki ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. 3 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon için tanıtım çalışmalarını sürdüren Apple, bugün 3. sezondan yeni bir fragman daha paylaştı.

    Hugh Howey'nin ödüllü romanından uyarlanan Silo, post-apokaliptik (felaket sonrası) bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında başlıyor.  Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünya hakkında bildiklerini sorgulamaya başladıkça gizem daha da derinleşiyor. Hikâyenin merkezinde, Rebecca Ferguson'ın hayat verdiği Juliette yer alıyor.

    Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson'a Common, Jessica Henwick ve Ashley Zukerman gibi isimler eşlik ediyor. Yeni sezonda onlara Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie ve Colin Hanks de katılacak.

    10 bölümden oluşan 3. sezon, haftalık olarak yayınlanacak ve 4 Eylül'de final yapacak. Apple, daha şimdiden diziye 4. sezon onayı da vermiş durumda. 4. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacak.

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    Nat Alianovna 1 saat önce

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

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