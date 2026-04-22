    Bilim-kurgu dizisi Silo 3. sezonuyla geri dönüyor; İlk fragman yayınlandı

    Apple TV'nin sevilen bilim-kurgu dizisi Silo 3. sezonuyla geri dönüyor. Apple, 3 Temmuz'da izleyici ile buluşacak olan yeni sezondan ilk fragmanı paylaştı.               

    Bugüne kadar yayınlanan iki sezonuyla Apple TV'nin en beğenilen işlerinden biri olmayı başaran bilim-kurgu dizisi Silo, 3 Temmuz'da yeni sezonuyla geri dönecek. Yayın tarihi yaklaşan 3. sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Apple, dün ilk fragmanı paylaştı.

    10 bölümden oluşan 3. sezon, haftalık olarak yayınlanacak ve 4 Eylül'de final yapacak. Apple, daha şimdiden diziye 4. sezon onayı da vermiş durumda. 4. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu olacak.

    Silo, Felaket Sonrası Bir Dünyada Geçiyor

    Hugh Howey'nin ödüllü romanından uyarlanan Silo, post-apokaliptik (felaket sonrası) bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında yaşayan insanların hikâyesini anlatıyor. Dünyada hayatta kalan son 10 bin kişiden oluşan bu insanlar, sadece dışarıdaki dünyanın ne durumda olduğunu bilmemekle kalmıyor, aynı zamanda içinde yaşadıkları bu sığınağın ne zaman ya da ne amaçla yapıldığını da artık hatırlamıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünyanın nasıl olduğunu öğrenmek istediğinde ise sonu hep kötü bitiyor. Böyle bir zamanda yaşanan bir cinayet, Juliette adlı mühendisin kendisini hiç beklemediği bir maceranın ortasında bulmasına sebep oluyor.

    Dizinin başrolünde Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Common, Jessica Henwick ve Ashley Zukerman gibi isimler eşlik ediyor. Yeni sezonda onlara  Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie ve Colin Hanks de katılacak.

