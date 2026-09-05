Silo, 4. sezonuyla geri dönecek: İlk fragman ve yayın tarihi paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Apple TV'nin en sevilen dizileri arasında yer alan Silo, yine beğeniyle karşılanan 3. sezonunu bugün tamamladı. Dizi, dikkat çekici bir sezon finaliyle ekranlara veda ederken, 4. sezonun da tanıtımını da erkenden başlattı. 3. sezon finalinin hemen ardından 4. sezonun ilk fragmanı yayınlanırken, dizinin ekranlara döneceği tarih de duyuruldu.

Silo'nun Final Sezonu 9 Temmuz 2027'de Başlayacak

Aynı zamanda dizinin final sezonu olacak 4. sezon için uzun süre beklememiz gerekmeyecek. Çekimleri kısa süre önce tamamlanan 4. sezon, 9 Temmuz 2027'de izleyici ile buluşacak.

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Hugh Howey'nin ödüllü romanından uyarlanan Silo, post-apokaliptik (felaket sonrası) bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında başlıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünya hakkında bildiklerini sorgulamaya başladıkça gizem daha da derinleşiyor. Hikâyenin merkezinde, Rebecca Ferguson'ın hayat verdiği Juliette karakteri yer alıyor.

Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson'a Common, Jessica Henwick ve Ashley Zukerman gibi isimler eşlik ediyor. Yeni sezonda onlara Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie ve Colin Hanks de katıldı.

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Silo 4. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

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