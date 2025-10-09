Figure 03: Şimdiye kadarki en gelişmiş insansı robot

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

İnsansı robot geliştirme yarışında önemli bir adım atan Figure AI, üçüncü nesil robotu Figure 03’ü tanıttı. Şirket, bu modelle birlikte hem endüstriyel hem de ev ortamında kullanılabilecek genel amaçlı, insan benzeri görevler yapabilen bir robot perspektifi sunuyor. Tamamen sıfırdan tasarlanan donanım ve yazılım mimarisi, Helix adlı özel Vision-Language-Action (VLA) yapay zeka sistemine uyumlu şekilde geliştirildi. Şirket, yayınladığı videolarda teleoperasyon kullanılmadığının da altını çizdi.

Her şeyiyle yeni bir robot

Şirkete göre Figure 03, yapay zeka tabanlı insansı robotların ölçeklenebilmesi için inşa edildi. Bu doğrultuda robot, yüksek frekanslı görsel-motor kontrol sağlayan yeni bir kamera mimarisi ile donatıldı. Her bir kamera, önceki nesle kıyasla iki kat kare hızı, dörtte bir gecikme süresi ve yüzde 60 daha geniş görüş alanı sunuyor. Genişletilmiş derinlik algısı sayesinde Helix, karmaşık ve dağınık ortamlarda daha kararlı bir görsel akış elde edebiliyor.

İnsansı robotların en zor parçaları olan eller konusuna da dokunulmuş. Şirket, robotun ellerinin baştan aşağı yeniden tasarlandığını söylüyor. Avuç içine entegre edilen geniş açılı kameralar sayesinde yakın mesafede düşük gecikmeli görüntü geri bildirimi sağlanıyor. Bu sayede Helix, ana kameralar engellendiğinde dahi (örneğin dolap içine uzandığında) görsel farkındalığını koruyarak nesne manipülasyonunu gerçek zamanlı olarak sürdürebiliyor.

Figure 03’ün parmak uçları, yumuşak ve uyumlu yapısıyla farklı boyut ve şekillerdeki nesneleri daha stabil kavrayabiliyor. Şirket, mevcut sensörlerin dayanıklılık ve hassasiyet açısından yetersiz kaldığını belirterek, kendi birinci nesil dokunma sensörlerini geliştirdiğnin altını çiziyor. Bu sensörler 3 gramlık bir basıncı bile algılayabiliyor. Dolayısıyla Figure 03, bir ataşın ağırlığını dahi hissedebiliyor. Pratikte bu, kavranan nesnenin kaymak veya düşmek üzere olduğunun anlaşılması anlamına geliyor.

Ayrıca Figure 03, 10 Gbps mmWave veri aktarım sistemiyle donatıldı. Bu sayede robot filosu, terabaytlarca veriyi hızlı biçimde yükleyerek sürekli öğrenme ve iyileşme döngüsünü sürdürebiliyor.

Ev ortamını hedefliyor

Figure 03 aynı zamanda ev ortamı düşünülerek de tasarlandı. Dolayısıyla robotun dış yüzeyinde çok katmanlı köpük koruma bulunuyor. Sert metal yüzeyler yerine de yumuşak tekstil kaplamalar tercih edilmiş.

Figure 03, ayrıca 2 kW gücünde kablosuz endüktif şarj desteğiyle tamamen kablosuz çalışabiliyor. Ayaklarına entegre şarj bobinleri sayesinde robot, özel platforma adım atarak kendini otomatik olarak şarj edebiliyor.

Robotun günlük kullanım kolaylığı da göz önünde bulundurulmuş. Yumuşak tekstil yüzeyler yıkanabiliyor ve aletsiz bir şekilde değiştirilebiliyor. Ayrıca farklı kıyafet seçenekleriyle özelleştirilebilen robot, kesilmeye karşı dayanıklı malzemelerden üretilmiş giysilerle donatılabiliyor.

Ses sistemi de önemli bir yenileme aldı. Figure 03’ün hoparlörü, önceki modele göre iki kat daha büyük ve neredeyse dört kat daha güçlü. Mikrofon konumu yeniden düzenlenerek konuşma algısı da geliştirildi. Bu sayede kullanıcılar robotla doğal konuşma deneyimine daha yakın bir etkileşim kurabiliyor.

Figure, ev kullanımına odaklansa da Figure 03’ün ticari uygulamalardaki potansiyelini de vurguluyor. Yeni modelin aktüatörleri, önceki nesle göre iki kat daha hızlı çalışabiliyor ve daha yüksek tork yoğunluğu (Nm/kg) sunuyor. Bu sayede robot, nesneleri daha hızlı şekilde alıp yerleştirme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Helix yapay zekasına özel geliştirilen görsel algı sistemi ve el sensörleri, ticari alanlarda da yüksek hassasiyetli hareket kabiliyeti sağlıyor. Kablosuz endüktif şarj sistemi de buradaki potansiyeli artırıyor.

Küresel ölçekte üretim stratejisi

Figure 03, yalnızca teknoloji açısından değil, üretim ölçeği bakımından da yeni bir dönemi temsil ediyor. Şirket, seri üretim için BotQ adlı kendi tesislerinde tamamen yeni bir tedarik zinciri ve üretim süreci kurdu.

BotQ'nun birinci nesil üretim hattı, başlangıçta yılda 12.000 insansı robot üretebilecek ve önümüzdeki dört yıl içinde toplam 100.000 robot üretmeyi hedefliyor.

