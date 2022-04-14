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    Sincap Scratt’in vedası

    Sinema tarihinin en çok hasılat yapan animasyon serilerinden birisi haline gelen Ice Age geliştiricisi Blue Sky şok bir kararla kapatılmıştı. Ekip bir devri sona erdiren videosunu yayınladı.
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    Sincap Scratt’in vedasıIce Age serisinin kahramanı sincap nihayet

    Bir neslin gönlünde taht kuran Ice Age animasyon serisinin şüphesiz en sevilen kahramanı bir türlü palamuduna kavuşamayan sincap Scratt olmuştu. Serinin sonuna kadar palamudu ile maceralar yaşayan Scratt bu hafta mutlu sona ulaştı. 

    Sincap Scratt’ten hüzünlü veda

    Ice Age başta olmak üzere Ferdinand, Angry Birds, Epic gibi pek çok önemli animasyon yapımının sahibi olan Blue Sky stüdyoları, Fox Century ile birlikte Disney çatısı altına girmişti. Ne var ki pandemi döneminde ekonomik kriz yaşayınca geçen yıl kapatılmasına karar verilmişti. 

    Blue Sky ekibi kepenkleri indirirken sevenlerine ve 35 yıllık geçmişe bir saygı olarak kısa bir video yayınladı. Videoda sincap Scratt nihayet peşinde uzaya bile çıktığı palamudu yemeye muvaffak oluyor. Blue Sky ile aslında bir devir de kapanmış oldu. 

    Disney+ platformunda Ice Age için bir dizi de yayına başladı. Haluk Bilginer, Yekta Kopan ve Ali Poyrazoğlu gibi efsane isimlerin yerine ekonomik tercihler nedeniyle farklı isimlere yer verildiği gündeme gelmişti. 


     

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    orcnd 11 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 17 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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