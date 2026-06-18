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    Sinema biletlerine düzenleme: Yüzde 70 indirimli biletler geliyor

    Sinemada "film özel bileti" dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre film yapımcıları "film özel bileti" ile yüzde 70'e varan oranda indirim yapabilecek.

    Sinema biletlerine düzenleme: Yüzde 70 indirimli biletler geliyor Tam Boyutta Gör
    Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemesiyle sinema biletlerinde uygulanacak indirim oranları yeniden düzenlendi. Bu karar ile birlkte sinema sektörüne ilk kez “film özel bileti” geliyor. Bu bilet ile yüzde 70’e varan oranda indirim uygulanabilecek.

    Film özel bileti nedir?

    Yönetmeliğe eklenen "film özel bileti", film yapımcısı ile seyirciler ve şirketler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında belirli bir film için satılan biletleri ifade ediyor. Önceki düzenlemelerde yalnızca sinema salonu işletmecileri indirimli bilet satışı yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte film yapımcıları, kendi filmlerine özel olarak yüzde 70’e varan oranda indirimli bilet satabilecek. İndirim oranı, sinema salonu işletmecisinin belirlediği tam fiyat üzerinden belirlenecek. Oran miktarı yüzde 70’i geçmeyecek şekilde film yapımcısı ile sinema salonu işletmecisi arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.

    Film yapımcıları; seyircilere özel indirimler, kurumsal kampanyalar, toplu satış kampanyaları ve markalarla iş birlikleri yapabilecek. Bu bilet türünün sinema sektörüne yeni can suyu olması ve film yapımcıları arasında indirim rekabeti oluşturması bekleniyor.

    Yüzde 40 indirimli biletler

    Yeni düzenleme kapsamında aşağıdaki bilet türlerine sinema salonu işletmecisi tarafından yüzde 40’a varan oranda indirim uygulanabilecek:

    • Öğrenci
    • Halk Günü
    • Belirli Yaş Üzeri
    • Kamu Meslek Grupları

    Yüzde 50 indirimli biletler

    Aşağıdaki bilet türlerine sinema salonu işletmecisi tarafından yüzde 50’ye varan oranda indirim uygulanabilecek:

    • Engelli
    • Şehit Yakını ve Gaziler
    • Sabah Seansı
    • Kurum ve İzleyici Özel Biletleri

    İnternetten alınan biletlere ek yüzde 10 indirim

    Biletini gişeden almak yerine internetten almayı tercih edenlere ek avantajlar geliyor. Söz konusu düzenleme ile mevcut indirimlere ek olarak internetten alınan biletlerde yüzde 10’a kadar ek indirim yapılabilecek.

    Kampanyaya katılan salonlarda geçerli

    İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve kampanyaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak. 

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    H
    hasandemirrr 4 saat önce

    çok güzel

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