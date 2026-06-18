Sinema biletlerine düzenleme: Yüzde 70 indirimli biletler geliyor

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Tam Boyutta Gör Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemesiyle sinema biletlerinde uygulanacak indirim oranları yeniden düzenlendi. Bu karar ile birlkte sinema sektörüne ilk kez “film özel bileti” geliyor. Bu bilet ile yüzde 70’e varan oranda indirim uygulanabilecek.

Film özel bileti nedir?

Yönetmeliğe eklenen "film özel bileti", film yapımcısı ile seyirciler ve şirketler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında belirli bir film için satılan biletleri ifade ediyor. Önceki düzenlemelerde yalnızca sinema salonu işletmecileri indirimli bilet satışı yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte film yapımcıları, kendi filmlerine özel olarak yüzde 70’e varan oranda indirimli bilet satabilecek. İndirim oranı, sinema salonu işletmecisinin belirlediği tam fiyat üzerinden belirlenecek. Oran miktarı yüzde 70’i geçmeyecek şekilde film yapımcısı ile sinema salonu işletmecisi arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.

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Film yapımcıları; seyircilere özel indirimler, kurumsal kampanyalar, toplu satış kampanyaları ve markalarla iş birlikleri yapabilecek. Bu bilet türünün sinema sektörüne yeni can suyu olması ve film yapımcıları arasında indirim rekabeti oluşturması bekleniyor.

Yüzde 40 indirimli biletler

Yeni düzenleme kapsamında aşağıdaki bilet türlerine sinema salonu işletmecisi tarafından yüzde 40’a varan oranda indirim uygulanabilecek:

Öğrenci

Halk Günü

Belirli Yaş Üzeri

Kamu Meslek Grupları

Yüzde 50 indirimli biletler

Aşağıdaki bilet türlerine sinema salonu işletmecisi tarafından yüzde 50’ye varan oranda indirim uygulanabilecek:

Engelli

Şehit Yakını ve Gaziler

Sabah Seansı

Kurum ve İzleyici Özel Biletleri

İnternetten alınan biletlere ek yüzde 10 indirim

Biletini gişeden almak yerine internetten almayı tercih edenlere ek avantajlar geliyor. Söz konusu düzenleme ile mevcut indirimlere ek olarak internetten alınan biletlerde yüzde 10’a kadar ek indirim yapılabilecek.

Kampanyaya katılan salonlarda geçerli

İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve kampanyaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.

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Sinema biletlerine düzenleme: Yüzde 70 indirimli biletler geliyor

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