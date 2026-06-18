Sinema biletlerine düzenleme: Yüzde 70 indirimli biletler geliyor

Film özel bileti nedir?
Yönetmeliğe eklenen "film özel bileti", film yapımcısı ile seyirciler ve şirketler arasında yapılan sözleşmeler kapsamında belirli bir film için satılan biletleri ifade ediyor. Önceki düzenlemelerde yalnızca sinema salonu işletmecileri indirimli bilet satışı yapabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte film yapımcıları, kendi filmlerine özel olarak yüzde 70’e varan oranda indirimli bilet satabilecek. İndirim oranı, sinema salonu işletmecisinin belirlediği tam fiyat üzerinden belirlenecek. Oran miktarı yüzde 70’i geçmeyecek şekilde film yapımcısı ile sinema salonu işletmecisi arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenecek.
Film yapımcıları; seyircilere özel indirimler, kurumsal kampanyalar, toplu satış kampanyaları ve markalarla iş birlikleri yapabilecek. Bu bilet türünün sinema sektörüne yeni can suyu olması ve film yapımcıları arasında indirim rekabeti oluşturması bekleniyor.
Yüzde 40 indirimli biletler
Yeni düzenleme kapsamında aşağıdaki bilet türlerine sinema salonu işletmecisi tarafından yüzde 40’a varan oranda indirim uygulanabilecek:
- Öğrenci
- Halk Günü
- Belirli Yaş Üzeri
- Kamu Meslek Grupları
Yüzde 50 indirimli biletler
Aşağıdaki bilet türlerine sinema salonu işletmecisi tarafından yüzde 50’ye varan oranda indirim uygulanabilecek:
- Engelli
- Şehit Yakını ve Gaziler
- Sabah Seansı
- Kurum ve İzleyici Özel Biletleri
İnternetten alınan biletlere ek yüzde 10 indirim
Biletini gişeden almak yerine internetten almayı tercih edenlere ek avantajlar geliyor. Söz konusu düzenleme ile mevcut indirimlere ek olarak internetten alınan biletlerde yüzde 10’a kadar ek indirim yapılabilecek.
Kampanyaya katılan salonlarda geçerli
İzleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve kampanyaya katılan sinema salonlarında geçerli olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel