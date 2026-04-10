Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: Timur, Nasıl Katil Olunur, Ani Saldırı (10 Nisan 2026)

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalara gelen filmler arasında iki yapım öne çıkan. Özellikle tarihi filmlerden hoşlananların şans verebileceği "Timur: Bir Fatih'in Yükselişi" ve gerilimle komedinin iç içe geçtiği "Nasıl Katil Olunur". İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Tamerlane: Rise of the Last Conqueror)

    Timur Bir Fatih'in Yükselişi (Tamerlane Rise of the Last Conqueror) Tam Boyutta Gör
    ABD, Özbekistan ve Kazakistan ortak yapımı olan Timur: Bir Fatih'in Yükselişi, Türk tarihinde önemli bir yer tutan Timur'un hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Tarihi, Savaş
    • Yönetmen: Jacob Schwarz
    • Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Joshua Jo

    "Timur: Bir Fatih'in Yükselişi", Orta Asya bozkırlarından çıkarak tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri haline gelen Timur’un destansı hayatını ve iktidara geliş sürecini odağına alıyor. Siyasi entrikalar, kanlı meydan muharebeleri ve bir imparatorluk kurma tutkusuyla örülü olan hikaye; Timur'un sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bilim ve sanata önem veren bir hükümdar olarak portresini çizerken, onun acımasızlığı ile vizyonerliği arasındaki ince çizgiyi beyaz perdeye yansıtıyor.

    2️⃣ Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)

    Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing) Tam Boyutta Gör
    Son dönemin yükselen yıldızlarından Glenn Powell'ın başrolünü üstlendiği How to Make a Killing, gerilim dolu bir hikâyeyi eğlenceli bir uslupla anlatıyor.
    • Tür: Gerilim, Komedi
    • Yönetmen: John Patton Ford
    • Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace

    Film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.

    3️⃣ Açlık Oyunları (The Hunger Games)

    Açlık Oyunları (The Hunger Games) Tam Boyutta Gör
    2012'de çıkan ilk Açlık Oyunları filmi, yıllar sonra sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Macera, Bilim-Kurgu, Aksiyon
    • Yönetmen: Gary Ross
    • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson

    Açlık Oyunları, distopik bir gelecekte, Panem adlı baskıcı bir ülkede geçer. Hikaye, geçmişteki bir isyanın cezası olarak her yıl on iki bölgeden kura ile seçilen gençlerin, televizyonda canlı yayınlanan ölümcül bir yarışmada birbirini öldürmeye zorlandığı vahşi bir düzene odaklanır. 12. Bölge'de kuradan adı çıkan küçük kız kardeşini kurtarmak için tereddüt etmeden gönüllü olan Katniss Everdeen, bu acımasız oyunların merkezine itilir. Katniss, bir yandan arenadaki rakiplerine karşı hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan Capitol’ün tiranlığına karşı sembolik bir direnişin fitilini ateşler.

    4️⃣ KUL dilemma

    KUL dilemma Tam Boyutta Gör
    Yerli sinema tarafında bu haftanın öne çıkan yapımı, gerilim ve drama türlerini harmanlayan "KUL dilemma".
    • Tür: Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Mehmet Emin Yıldırım
    • Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz

    Yiğit sıradan hayatını sürdürmeye çalışan ama içten içe bastırdığı duygularla boğuşan bir adamdır. Bir gece, yıllardır hayatında yer alan ama artık mesafeli olduğu çocukluk arkadaşı – aynı zamanda abisinin eski dostu – Fosfor’la yeniden karşılaşır. Bu tesadüfî buluşma, geçmişin kapalı kalmış defterlerini aralarken, Yiğit’i sürükleyici ve gerilim dolu bir gecenin içine çeker. O gece, görünenin ardında saklanan duygular, bastırılmış suçluluklar ve kaçınılmış yüzleşmeler birer birer su yüzüne çıkar. Yiğit için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

    5️⃣ Iron Lung

    Iron Lung Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasından tanıdığımız Troy Baker'ın da rol aldığı Iron Lung, ünlü YouTube yayıncısı Markiplier'in imzasını taşıyor. Zaten film aynı adlı bağımsız korku oyununun bir uyarlaması.
    • Tür: Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Mark Fischbach
    • Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker

    Film, “Quiet Rapture” adlı bir felaketin ardından yıldızların ve gezegenlerin ortadan kaybolduğu kıyamet sonrası bir gelecekte, bir mahkûmun kayıp gök cisimlerini aramak için “Iron Lung” adlı bir denizaltıyla ıssız bir ayda bulunan kan okyanusunu keşfe çıkmasını konu alıyor.

    6️⃣ Kutup Kahramanları (Arctic Heroes)

    Kutup Kahramanları (Arctic Heroes) Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta öne çıkan yapım ise Kutup Kahramanları olacak.

    Kutupların dondurucu buzulları arasında milyonlarca yıldır saklı kalmış bir yavru mamut bulunur, hırslı bir iş adamının eline düşmekten son anda kurtulur. Sanal dünyada takım arkadaşı olan ancak gerçek hayatta hiç tanışmamış iki çocuk, bu mucizevi canlıyı korumak için ekran başından kalkıp kutupların sert gerçekliğine adım atarlar. Nükleer buzkıranlar ve yüksek teknolojili ekipmanlarla dolu bu kovalamaca, kahramanlarımızı sadece hayatta kalma mücadelesine değil, mamutların kökenine dair galaktik bir gizeme de sürükler.

    7️⃣ Bitmesin Hikayemiz (Tak Ingin Usai di Sini)

    Bitmesin Hikayemiz (Tak Ingin Usai di Sini) Tam Boyutta Gör
    Endonezya yapımı Bitmesin Hikayemiz, iki gencin acı tatlı aşk hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Romantik Komedi, Gençlik
    • Yönetmen: Robert Ronny
    • Oyuncular: Bryan Domani, Vanesha Prescilla, Davina Karamoy

    Yetimhanede tanışan ve o günden beri hayatlarını paylaşan K ve Cream, K’nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmesiyle büyük bir yol ayrımına gelir. Sevdiği kadının kendisinden sonra yalnız kalmasını istemeyen K, gerçek durumunu gizleyerek Cream için uygun bir eş adayı bulmaya karar verir. Kendi duygularını bastırarak yürüttüğü bu süreç, her iki karakterin de geçmişi ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla yüzleşmelerine neden olur.

    8️⃣ Karabasan

    Karabasan Tam Boyutta Gör
    Korku ve komedi türlerini harmanlayan Karabasan, sinemamızın geldiği noktayı sorguatan filmlerden.
    • Tür: Korku, Komedi
    • Yönetmen: Mesut Çetin
    • Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga

    Film, parasını çaldıkları mafyanın peşlerine düşmesiyle içlerinden birinin büyükbabasından kalan köy evine gizlenen iki hacker arkadaşın başlarından geçenleri anlatıyor.

    9️⃣ Kopya Kağıdı (Bershama)

    Kopya Kağıdı (Bershama) Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde artan göçmen nüfusuna paralel olarak vizyona giren Arapça komedi filmlerinin sayısı da artıyor. Kopya Kağıdı da bunların son örneği. 
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Khaled Diab
    • Oyuncular: Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed, Kamal Abu Raya

    Film, bir lise sınavı sırasında gözetmen öğretmenin aniden hayatını kaybetmesiyle, sınıftaki farklı karakter özelliklerine sahip bir grup öğrencinin ölümü gizleyerek kopya çekme çabası etrafında gelişen olayları konu alıyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Ani Saldırı (Thrash)

    Ani Saldırı (Thrash) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak filmlerin başında Netflix yapımı felaket filmi Thrash geliyor.
    • Tür: Felaket, Gerilim
    • Yönetmen: Tommy Wirkola
    • Oyuncular: Phoebe Dynevor, Djimon Hounsou, Whitney Peak
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 10 Nisan

    Kategori 5 şiddetinde bir kasırga bir sahil kasabasını vurduğunda, fırtınayla yükselen sular yıkım, kaos ve çok daha korkutucu bir şeyi beraberinde getirir: av peşindeki köpek balıkları. Yönetmenliğini Tommy Wirkola'nın, yapımcılığını Adam McKay'in (Don't Look Up) üstlendiği filmde Phoebe Dynevor, Djimon Hounsou ve Whitney Peak başrollerde.

    2️⃣ Balls Up

    Balls Up Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'da haftanın öne çıkan filmi ise Mark Wahlberg'in başrolünü üstlendiği komedi filmi Balls Up olacak.
    • Tür: Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Peter Farrelly
    • Oyuncular:  Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Molly Shannon, Eva De Dominici, Benjamin Bratt, Daniela Melchior, Eric André
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 15 Nisan

    Bu uçuk kaçık komedide, pazarlamacılar Brad (Mark Wahlberg) ve Elijah (Paul Walter Hauser) gemileri yakar ve Dünya Kupası için cesur bir prezervatif sponsorluğu teklifi yaparlar. Brezilya'daki içki dolu kutlamaları küresel bir skandala yol açınca kariyerlerini kurtarmak ve eve sağ salim dönebilmek için öfkeli taraftarlardan, suçlulardan ve güç peşindeki yetkililerden kaçmak zorunda kalırlar.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 20 saat önce

    genconline 4 gün önce

    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    manta outdoor güvenilir mi yerden ısıtma vanaları nasıl açılır clio rja ne demek telefonla konuşurken ekran kapanıyor egzozdan buhar gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A6 Pro
    Oppo A6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum