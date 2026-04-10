Sinemada bu hafta: Timur, Nasıl Katil Olunur, Ani Saldırı (10 Nisan 2026)

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film izleyici ile buluşurken, Açlık Oyunları da yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalara gelen filmler arasında iki yapım öne çıkan. Özellikle tarihi filmlerden hoşlananların şans verebileceği "Timur: Bir Fatih'in Yükselişi" ve gerilimle komedinin iç içe geçtiği "Nasıl Katil Olunur". İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Timur: Bir Fatih'in Yükselişi (Tamerlane: Rise of the Last Conqueror)

Tam Boyutta Gör ABD, Özbekistan ve Kazakistan ortak yapımı olan Timur: Bir Fatih'in Yükselişi, Türk tarihinde önemli bir yer tutan Timur'un hikâyesini anlatıyor.

Tür : Tarihi, Savaş

: Tarihi, Savaş Yönetmen : Jacob Schwarz

: Jacob Schwarz Oyuncular: Christian Mortensen, Mahesh Jadu, Yulduz Rajabova, Joshua Jo

"Timur: Bir Fatih'in Yükselişi", Orta Asya bozkırlarından çıkarak tarihin gördüğü en büyük askeri dehalardan biri haline gelen Timur’un destansı hayatını ve iktidara geliş sürecini odağına alıyor. Siyasi entrikalar, kanlı meydan muharebeleri ve bir imparatorluk kurma tutkusuyla örülü olan hikaye; Timur'un sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bilim ve sanata önem veren bir hükümdar olarak portresini çizerken, onun acımasızlığı ile vizyonerliği arasındaki ince çizgiyi beyaz perdeye yansıtıyor.

2️⃣ Nasıl Katil Olunur (How to Make a Killing)

Tam Boyutta Gör Son dönemin yükselen yıldızlarından Glenn Powell'ın başrolünü üstlendiği How to Make a Killing, gerilim dolu bir hikâyeyi eğlenceli bir uslupla anlatıyor.

Tür : Gerilim, Komedi

: Gerilim, Komedi Yönetmen : John Patton Ford

: John Patton Ford Oyuncular: Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick, Ed Harris, Topher Grace

Film, ultra zengin Redfellow ailesinin dışlanmış kızının çocuğu olan ve hayatı boyunca maddi zorluk çeken Beckett'ın, miras sırasında kendisinden önde bulunan aile fertlerini öldürmeye karar vermesiyle gelişen olayları anlatıyor.

3️⃣ Açlık Oyunları (The Hunger Games)

Tür : Macera, Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Macera, Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : Gary Ross

: Gary Ross Oyuncular: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson Açlık Oyunları, distopik bir gelecekte, Panem adlı baskıcı bir ülkede geçer. Hikaye, geçmişteki bir isyanın cezası olarak her yıl on iki bölgeden kura ile seçilen gençlerin, televizyonda canlı yayınlanan ölümcül bir yarışmada birbirini öldürmeye zorlandığı vahşi bir düzene odaklanır. 12. Bölge'de kuradan adı çıkan küçük kız kardeşini kurtarmak için tereddüt etmeden gönüllü olan Katniss Everdeen, bu acımasız oyunların merkezine itilir. Katniss, bir yandan arenadaki rakiplerine karşı hayatta kalma mücadelesi verirken, diğer yandan Capitol’ün tiranlığına karşı sembolik bir direnişin fitilini ateşler. 4️⃣ KUL dilemma

Tam Boyutta Gör Yerli sinema tarafında bu haftanın öne çıkan yapımı, gerilim ve drama türlerini harmanlayan "KUL dilemma".

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : Mehmet Emin Yıldırım

: Mehmet Emin Yıldırım Oyuncular: Yiğit Çelebi, Gürgen Öz, Özlem Çınar, Sadi Celil Cengiz Yiğit sıradan hayatını sürdürmeye çalışan ama içten içe bastırdığı duygularla boğuşan bir adamdır. Bir gece, yıllardır hayatında yer alan ama artık mesafeli olduğu çocukluk arkadaşı – aynı zamanda abisinin eski dostu – Fosfor’la yeniden karşılaşır. Bu tesadüfî buluşma, geçmişin kapalı kalmış defterlerini aralarken, Yiğit’i sürükleyici ve gerilim dolu bir gecenin içine çeker. O gece, görünenin ardında saklanan duygular, bastırılmış suçluluklar ve kaçınılmış yüzleşmeler birer birer su yüzüne çıkar. Yiğit için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. 5️⃣ Iron Lung Tam Boyutta Gör Oyun dünyasından tanıdığımız Troy Baker'ın da rol aldığı Iron Lung, ünlü YouTube yayıncısı Markiplier'in imzasını taşıyor. Zaten film aynı adlı bağımsız korku oyununun bir uyarlaması. Tür : Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu

: Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu Yönetmen : Mark Fischbach

: Mark Fischbach Oyuncular: Mark Fischbach, Caroline Kaplan, Troy Baker Film, “Quiet Rapture” adlı bir felaketin ardından yıldızların ve gezegenlerin ortadan kaybolduğu kıyamet sonrası bir gelecekte, bir mahkûmun kayıp gök cisimlerini aramak için “Iron Lung” adlı bir denizaltıyla ıssız bir ayda bulunan kan okyanusunu keşfe çıkmasını konu alıyor. 6️⃣ Kutup Kahramanları (Arctic Heroes)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta öne çıkan yapım ise Kutup Kahramanları olacak.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Aleksey Zamyslov Kutupların dondurucu buzulları arasında milyonlarca yıldır saklı kalmış bir yavru mamut bulunur, hırslı bir iş adamının eline düşmekten son anda kurtulur. Sanal dünyada takım arkadaşı olan ancak gerçek hayatta hiç tanışmamış iki çocuk, bu mucizevi canlıyı korumak için ekran başından kalkıp kutupların sert gerçekliğine adım atarlar. Nükleer buzkıranlar ve yüksek teknolojili ekipmanlarla dolu bu kovalamaca, kahramanlarımızı sadece hayatta kalma mücadelesine değil, mamutların kökenine dair galaktik bir gizeme de sürükler. 7️⃣ Bitmesin Hikayemiz (Tak Ingin Usai di Sini) Tam Boyutta Gör Endonezya yapımı Bitmesin Hikayemiz, iki gencin acı tatlı aşk hikâyesini anlatıyor. Tür : Romantik Komedi, Gençlik

: Romantik Komedi, Gençlik Yönetmen : Robert Ronny

: Robert Ronny Oyuncular: Bryan Domani, Vanesha Prescilla, Davina Karamoy Yetimhanede tanışan ve o günden beri hayatlarını paylaşan K ve Cream, K’nin ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenmesiyle büyük bir yol ayrımına gelir. Sevdiği kadının kendisinden sonra yalnız kalmasını istemeyen K, gerçek durumunu gizleyerek Cream için uygun bir eş adayı bulmaya karar verir. Kendi duygularını bastırarak yürüttüğü bu süreç, her iki karakterin de geçmişi ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla yüzleşmelerine neden olur.

8️⃣ Karabasan

Tür : Korku, Komedi

: Korku, Komedi Yönetmen : Mesut Çetin

: Mesut Çetin Oyuncular: Arif Selçuk, Mehmet Ali Tuncer, Ali Buga Film, parasını çaldıkları mafyanın peşlerine düşmesiyle içlerinden birinin büyükbabasından kalan köy evine gizlenen iki hacker arkadaşın başlarından geçenleri anlatıyor. 9️⃣ Kopya Kağıdı (Bershama)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde artan göçmen nüfusuna paralel olarak vizyona giren Arapça komedi filmlerinin sayısı da artıyor. Kopya Kağıdı da bunların son örneği.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Khaled Diab

: Khaled Diab Oyuncular: Riham Abdel Ghafour, Fadwa Abed, Kamal Abu Raya

Film, bir lise sınavı sırasında gözetmen öğretmenin aniden hayatını kaybetmesiyle, sınıftaki farklı karakter özelliklerine sahip bir grup öğrencinin ölümü gizleyerek kopya çekme çabası etrafında gelişen olayları konu alıyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Ani Saldırı (Thrash)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak filmlerin başında Netflix yapımı felaket filmi Thrash geliyor.

Tür : Felaket, Gerilim

: Felaket, Gerilim Yönetmen : Tommy Wirkola

: Tommy Wirkola Oyuncular : Phoebe Dynevor, Djimon Hounsou, Whitney Peak

: Phoebe Dynevor, Djimon Hounsou, Whitney Peak Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 10 Nisan

Kategori 5 şiddetinde bir kasırga bir sahil kasabasını vurduğunda, fırtınayla yükselen sular yıkım, kaos ve çok daha korkutucu bir şeyi beraberinde getirir: av peşindeki köpek balıkları. Yönetmenliğini Tommy Wirkola'nın, yapımcılığını Adam McKay'in (Don't Look Up) üstlendiği filmde Phoebe Dynevor, Djimon Hounsou ve Whitney Peak başrollerde.

2️⃣ Balls Up

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da haftanın öne çıkan filmi ise Mark Wahlberg'in başrolünü üstlendiği komedi filmi Balls Up olacak.

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Peter Farrelly

: Peter Farrelly Oyuncular : Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Molly Shannon, Eva De Dominici, Benjamin Bratt, Daniela Melchior, Eric André

: Mark Wahlberg, Paul Walter Hauser, Molly Shannon, Eva De Dominici, Benjamin Bratt, Daniela Melchior, Eric André Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 15 Nisan

Bu uçuk kaçık komedide, pazarlamacılar Brad (Mark Wahlberg) ve Elijah (Paul Walter Hauser) gemileri yakar ve Dünya Kupası için cesur bir prezervatif sponsorluğu teklifi yaparlar. Brezilya'daki içki dolu kutlamaları küresel bir skandala yol açınca kariyerlerini kurtarmak ve eve sağ salim dönebilmek için öfkeli taraftarlardan, suçlulardan ve güç peşindeki yetkililerden kaçmak zorunda kalırlar.

