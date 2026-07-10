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    Sinemada bu hafta: Moana, Evil Dead Burn, Ölümlü Dünya (10 Temmuz 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:       

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında animasyon türündki Minyonlar ve Canavarlar geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Moana

    Sinemada bu hafta (10 Temmuz 2026) Tam Boyutta Gör
    2016 yapımı animasyon filmi Moana'nın live-action versiyonu, bu hafta izleyici ile buluşuyor
    • Tür: Macera, Aile
    • Yönetmen: Thomas Kail
    • Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui

    Aynı isimli sevilen animasyonun bu yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus’un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.

    2️⃣ Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn)

    Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn) Tam Boyutta Gör
    Korku dünyasının en ünlü serilerinden olan Evil Dead, bu hafta yen, bir filmle karşımızda.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Sébastien Vanicek
    • Oyuncular: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub

    Kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte onların şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığınak, karanlık güçlerin devreye girmesiyle kısa sürede kanlı bir kapana dönüşür. Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenecektir.

    3️⃣ Ölümlü Dünya

    Ölümlü Dünya Tam Boyutta Gör
    Son yılların en sevilen komedi filmlerinden Ölümlü Dünya, yıllar sonra sinemalara geri dönüyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Ali Atay
    • Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Feyyaz Yiğit, Doğu Demirkol, İrem Sak, Sarp Apak, Mehmet Özgür

    Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, sekiz kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.

    4️⃣ Hatırladığım Ağaçlar

    Hatırladığım Ağaçlar Tam Boyutta Gör
    Tamamen yeni bir film izlemek isteyenler için hafta öne çıkan yerli yapımı ise Hatırladığım Ağaçlar olacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Erhan Tuncer
    • Oyuncular: Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca, İştar Gökseven

    Film, İstemediği gebeliği yüzünden intihar etmeyi düşünen fakat intiharını doğum sonrasına erteleme kararı alan Bahar'ın, bebeğini emanet etmek için gittiği eski arkadaşı Mahir ve onun babası Cemal’in hayattan vazgeçmiş dünyasıyla karşılaşmasını ve bu üç yaralı ruhun birbirlerine tutunarak yeniden hayata bağlanma mücadelesini anlatıyor.

    5️⃣ Çöl Savaşçısı (Desert Warrior)

    Çöl Savaşçısı (Desert Warrior) Tam Boyutta Gör
    150 millyon dolarlık bütçesiyle Suudi Arabistan'ın bugüne kadarki en pahalı filmi olan Çöl Savaşçısı, acımasız bir imparatora karşı mücadele etmek için suçlularla iş birliği yapan bir Arap prensine odaklanıyor.
    • Tür: Macera, Aksiyon, Savaş
    • Yönetmen: Rupert Wyatt
    • Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sharlto Copley, Ben Kingsley

    Zalim bir imparatora meydan okuyan genç bir prenses, peşindeki paralı askerlerden kaçmak için çöllere sığınır. Çölde bir savaşçıya dönüşen prenses, efsanevi bir haydutun yardımıyla birbirine düşman kabileleri bir araya getirir. Tarihin akışını değiştirecek son bir direniş için güçlerini birleştirirken, kaderi de yeniden yazılacaktır.

    6️⃣ Doğum Günü Partisi (The Birthday Party)

    Doğum Günü Partisi (The Birthday Party) Tam Boyutta Gör
    Usta oyuncu Willem Dafoe, Panos Karnezis'in romanından uyarlanan bu filmde dikkat çekici bir performansa imza atıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez
    • Oyuncular: Willem Dafoe, Vic Carmen Sonne, Emma Suárez

    Aristotle Onassis’e benzer bir Yunan milyarder olan Markos Timoleon, kızının 25. doğum gününü özel adasında kutlamaktadır. Ancak görkemli davet, gücünü tehdit eden ve hayatını altüst edecek beklenmedik olaylara sahne olur.

    7️⃣ SIR: Bedel

    SIR: Bedel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta sinemalara iki yeni yerli korku filmi geliyor. Bunlardan ilki SIR: Bedel
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmenler: Caner Doğruyol & İbrahim Ergül
    • Oyuncular: Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran

    Bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadın, geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulur.

    8️⃣ Tatil

    Tatil Tam Boyutta Gör
    Haftanın ikinci yerli korku filmi ise gençlik komedilerinden de izler taşıyan Tatil.
    • Tür: Korku, Gerilim, Komedi
    • Yönetmen: Ömür Çalışkan
    • Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayurgil

    Okulların tatil olmasıyla birlikte tüm hayatları boyunca hatırlayacakları, en sevdiği okul arkadaşlarıyla bir tatil planı yapan gençler gittikleri evde tatilin en başında çok eğlenseler de sonrasında onları orada bekleyen tehlikenin farkında değillerdir. Tatil için gittikleri evde, yıllar önce bir aile katledilmiş, ailenin tek sağ kurtulan küçük oğlu o anlara şahit olmuş ve evden kaçmıştır.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

     1️⃣ Backrooms

    Backrooms Tam Boyutta Gör
    Genç bir içerik üreticisinin YouTube'da yayınladığı korku videolarıyla popüler hâle gelen Backrooms serisi, film uyarlamasıyla da epey ses getirdi. Gişede büyük başarı yakalayan filmin bu hafta öde-izle servislerine gelmesi bekleniyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Kane Parsons
    • Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve
    • Yayın Tarihi: 14 Temmuz

    Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

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