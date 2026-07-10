Sinemada bu hafta: Moana, Evil Dead Burn, Ölümlü Dünya (10 Temmuz 2026)

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta vizyona giren filmlerin başında animasyon türündki Minyonlar ve Canavarlar geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Moana
- Tür: Macera, Aile
- Yönetmen: Thomas Kail
- Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, John Tui
Aynı isimli sevilen animasyonun bu yeniden uyarlaması, genç Moana'nın Okyanus’un çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhretli yarı tanrı Maui ile birlikte Motunui adasının resiflerinin ötesine yelken açmasını anlatıyor.
2️⃣ Kötü Ruh: Cehennem Ateşi (Evil Dead Burn)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Sébastien Vanicek
- Oyuncular: Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Souheila Yacoub
Kocasını kaybetmesinin ardından teselli arayan genç bir kadın, eşinin ailesiyle birlikte onların şehirden izole, ıssız evine sığınır. Ancak bu sığınak, karanlık güçlerin devreye girmesiyle kısa sürede kanlı bir kapana dönüşür. Aile üyeleri birer birer dehşet verici Deadite'lara dönüşüp bu buluşmayı bir cehennem toplantısına çevirirken; genç kadın, yaşarken edilen yeminlerin ölümden sonra bile nefes almaya devam ettiğini en kanlı şekilde öğrenecektir.
3️⃣ Ölümlü Dünya
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Ali Atay
- Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Feyyaz Yiğit, Doğu Demirkol, İrem Sak, Sarp Apak, Mehmet Özgür
Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, sekiz kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanların durumları biraz karışıktır. Bu ailenin, uzun zamandır gizledikleri bir de sırları vardır. Bu sır, her ne pahasına olursa olsun açığa çıkmaması gerekmektedir.
4️⃣ Hatırladığım Ağaçlar
- Tür: Drama
- Yönetmen: Erhan Tuncer
- Oyuncular: Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca, İştar Gökseven
Film, İstemediği gebeliği yüzünden intihar etmeyi düşünen fakat intiharını doğum sonrasına erteleme kararı alan Bahar'ın, bebeğini emanet etmek için gittiği eski arkadaşı Mahir ve onun babası Cemal’in hayattan vazgeçmiş dünyasıyla karşılaşmasını ve bu üç yaralı ruhun birbirlerine tutunarak yeniden hayata bağlanma mücadelesini anlatıyor.
5️⃣ Çöl Savaşçısı (Desert Warrior)
- Tür: Macera, Aksiyon, Savaş
- Yönetmen: Rupert Wyatt
- Oyuncular: Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sharlto Copley, Ben Kingsley
Zalim bir imparatora meydan okuyan genç bir prenses, peşindeki paralı askerlerden kaçmak için çöllere sığınır. Çölde bir savaşçıya dönüşen prenses, efsanevi bir haydutun yardımıyla birbirine düşman kabileleri bir araya getirir. Tarihin akışını değiştirecek son bir direniş için güçlerini birleştirirken, kaderi de yeniden yazılacaktır.
6️⃣ Doğum Günü Partisi (The Birthday Party)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Miguel Ángel Jiménez
- Oyuncular: Willem Dafoe, Vic Carmen Sonne, Emma Suárez
Aristotle Onassis’e benzer bir Yunan milyarder olan Markos Timoleon, kızının 25. doğum gününü özel adasında kutlamaktadır. Ancak görkemli davet, gücünü tehdit eden ve hayatını altüst edecek beklenmedik olaylara sahne olur.
7️⃣ SIR: Bedel
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmenler: Caner Doğruyol & İbrahim Ergül
- Oyuncular: Mehmet Tokat, Erdem Topuz, Ahmet Vuran
Bir sırrın peşinden sürüklenen genç bir kadın, geçmişin karanlık gölgeleriyle yüzleşirken kendisini doğaüstü olayların ve ölümcül bir lanetin ortasında bulur.
8️⃣ Tatil
- Tür: Korku, Gerilim, Komedi
- Yönetmen: Ömür Çalışkan
- Oyuncular: Ömer Kılıç, Aslı Balcı, Cem Bayurgil
Okulların tatil olmasıyla birlikte tüm hayatları boyunca hatırlayacakları, en sevdiği okul arkadaşlarıyla bir tatil planı yapan gençler gittikleri evde tatilin en başında çok eğlenseler de sonrasında onları orada bekleyen tehlikenin farkında değillerdir. Tatil için gittikleri evde, yıllar önce bir aile katledilmiş, ailenin tek sağ kurtulan küçük oğlu o anlara şahit olmuş ve evden kaçmıştır.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Backrooms
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Kane Parsons
- Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve
- Yayın Tarihi: 14 Temmuz
Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: