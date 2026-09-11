Sinemada bu hafta: Aşkın Büyüsü 2, İçimdeki Yabancı, Arabalar (11 Eylül 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girerken, sevilen animasyon filmi Cars da yıllar sonra sinemalara dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programında sahip. Romantik komediden korkuya, animasyondan dramaya pek çok farklı tür bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Aşkın Büyüsü 2 (Practical Magic 2)

Tam Boyutta Gör 1998 yapımı Practical Magic filminde birlikte rol alan Nicole Kidman ve Sandra Bullock, 28 yıl sonra devam filmi için tekrar bir araya geldi. ​​​​​​

Tür : Romantik, Komedi, Drama

: Romantik, Komedi, Drama Yönetmen : Susanne Bier

: Susanne Bier Oyuncular: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Dianne Wiest

Sally ve Gillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanetin ortaya çıkmasıyla yeniden güçlerini birleştirir. Aile bağlarını parçalama tehlikesi taşıyan bu lanet karşısında kardeşler, sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışır.

2️⃣ İçimdeki Yabancı (The Unknown)

Tam Boyutta Gör Anatomy of a Fall filminin Oscar ödüllü yazarı Arthur Harari’den, 2026 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan baş döndürücü bir hikâye.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Arthur Harari

: Arthur Harari Oyuncular: Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville

David Zimmerman, kırkına yaklaşmış, içine kapanık bir fotoğrafçıdır. Bir arkadaşı onu çılgın bir partiye götürdüğünde, kalabalığın arasında gördüğü gizemli bir kadından gözlerini alamayıp onu takip etmeye başlar. Birkaç saat sonra uyanıp gözlerini açtığında ise kendisini, tanımadığı bu kadının bedeninde bulacaktır.

3️⃣ Arabalar (Cars)

Tam Boyutta Gör Pixar'ın en sevilen animasyon filmleri arasında yer alan Cars, 20. yılı şerefine sinemalara geri dönüyor.

Tür : Animasyon, Aile, Macera

: Animasyon, Aile, Macera Yönetmen: John Lasseter ve Joe Ranft

Film, Piston Kupası şampiyonluğu için yarışmaya giden kibirli yarış arabası Şimşek McQueen’in, kaza eseri rotasından saparak unutulmuş bir kasaba olan Radyatör Kasabası’nda mahsur kalmasıyla değişen yaşamını konu alıyor.

4️⃣ Konuşan Hayvanlar (Evolution)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon filmi de Konuşan Hayvanlar olacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Julio Soto Gurpide ve Zayra Muñoz Dominguez

Meydana gelen açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler. Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve yanındaki hayvanlar, süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere bir yolculuğa çıkarlar.

5️⃣ Kanlı Körfez (The Bay)

Tam Boyutta Gör Korku-gerilim tutkunları için bu haftanın vizyon programında öne çıkan film The Bay olacak.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Phil Volken

: Phil Volken Oyuncular: Francesca Eastwood, Alexander Wraith, Dani Oliveros

Tayland'da bir düğüne katılmak için buluşan iki eski arkadaş, kaplan köpek balıklarının yaşadığı gizli bir körfezi ziyaret etmek üzere çıktıkları tekne turunda büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelir. Motoruna saldıran dev bir köpekbalığının yol açtığı hasar sonucu hızla batan teknenin ardından tek kişilik bir salda mahsur kalan Emma ve Lani, hem vahşi doğaya hem de birbirlerine karşı hayatta kalma savaşı vermek zorunda kalırlar.

6️⃣ 12 Savaşçı (12 Warriors)

Tam Boyutta Gör Yerli aksiyon filmi 12 Savaşçı, yayınlanan fragmanlarındaki B filmi havasıyla düşük bütçesini açık ediyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Ömer İlhan ve Ateş Özkan

: Ömer İlhan ve Ateş Özkan Oyuncular: Ramazan Temizkan, İsmail Uzuner, Sanaz Zahraei

Film, dünya genelinde canlı izlenebilen ve üzerine bahis yapılabilen, bir bina içerisindeki 12 dövüşçü içerisinde hayatta kalanın büyük ödüle uzandığı kanlı bir oyunu konu ediniyor.

7️⃣ İbret 2: Lanetli Kız

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Raziye Sultan

: Raziye Sultan Oyuncular: Ekrem İspir, Deniz Erinç, Semanur Taşatan

Sonradan Müslüman olan Ermeni bir anne olan Gayane, kızı Asila’nın Kur’an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlığın ardından açıklanamayan olayların merkezine sürüklenir. Asila’nın giderek korkutucu bir hâl almasıyla Gayane, kızının başına gelenlerin ardındaki doğaüstü güçle yüzleşmek ve onu kurtarmak zorunda kalır.

8️⃣ Baab: Cinler Alemi (Baab)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer "cinli" korku filmi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden geliyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Nayla Al Khaja

: Nayla Al Khaja Oyuncular: Shaimaa El Fadul, Huda Alghanem, Meera Almidfa

Yeşil bir kapının ardında saklı kasetleri bulan Wahida, ikiz kız kardeşinin ölümünün ardındaki gerçeği çözmeye başlar. Kulak çınlamasıyla boğuşan Wahida'nın dağlara yaptığı yolculuk, korkunç bir gerçeği ortaya çıkarır.

9️⃣ Ayağını Denk Al (Khaly Balak Min Nafsak)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde artan göçmen nüfusu, vizyon programına da yanısıyor. Bu hafta üç Arapça komedi filmi ülkemizde gösterime giriyor. Bunlardan ilki Mısır yapımı Ayağını Denk Al.

Tür : Romantik Komedi, Aksiyon

: Romantik Komedi, Aksiyon Yönetmen : Ameer Alawy ve Moataz El Tony

: Ameer Alawy ve Moataz El Tony Oyuncular: Ahmed El Sakka, Yasmin Abdelaziz, Hoda Eletreby

Alaa, bağlanma korkusu nedeniyle romantik ilişkilerini çoğunlukla yüzeysel gerekçelerle ve kısa sürede bitiren bir radyo sunucusudur. Sıradan bir hayat süren Alaa'nın yaşantısı, tesadüfen tanıştığı Farida ile farklı bir yöne evrilir. Başlangıçta nazik, zarif ve ideal bir kadın izlenimi veren Farida ile olan ilişkisi ilerledikçe, Alaa onun gizli kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Farida'nın aslında büyük bir silah tüccarı olduğunun anlaşılması, Alaa'yı rutin hayatından kopararak alışık olmadığı tehlikeli bir durumun ortasında bırakır.

🔟 Konu Ne? (El Kalam Ala Eh)

Tam Boyutta Gör Bu hafta ülkemizde vizyona giren bir diğer Mısır yapımı komedi filmi de Konu Ne?

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Sandro Canaan

: Sandro Canaan Oyuncular: Gihan El Shamashergy, Hatim Salah, Mostafa Ghareb

Birbirinden farklı geçmişlere sahip dört çift, hayatlarının en önemli gecesine adım atar. Ancak romantik hayaller çok geçmeden yerini beklenmedik krizlere, komik yanlış anlaşılmalara ve kontrolden çıkan felaketlere bırakır. Toplumun bitmek bilmeyen yargıları, evliliğin getirdiği ani sorumluluk duygusu ve kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan her çift, aşklarını sınayan bambaşka bir maceranın içine sürüklenir.

11) Şahin ve Kanarya (Saqr w Kanaria)

Tür : Komedi, Aksiyon

: Komedi, Aksiyon Yönetmen : Husain El-Minbawi

: Husain El-Minbawi Oyuncular: Mohamed Emam, Yousra El Lozy, Khaled El-Sawi

Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli çifte hayatını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak casusluk dünyasına takıntılı, başarısız bir yazar olan Belal’le beklenmedik bir şekilde karşılaşması, tüm planlarını altüst eder. Bu beklenmedik ikili, hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları kadar heyecanlı ve komik bir maceranın içine sürüklenir.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Oak Caddesi'nin Sonu (The End of Oak Street)

Tam Boyutta Gör Konusuyla Jurassic World'ü akıllara getiren The End of Oak Street, vizyondaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Gerilim, Gizem

: Gerilim, Gizem Yönetmen : David Robert Mitchell

: David Robert Mitchell Oyuncular : Anne Hathaway, Ewan McGregor, P.J. Byrne

: Anne Hathaway, Ewan McGregor, P.J. Byrne Yayın Tarihi: 15 Eylül

Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay, Oak Caddesi’ni sıradan banliyö yaşamından koparıp tamamen bilinmeyen bir yere taşır. Bu yeni düzende Platt ailesi, hayatta kalabilmenin tek yolunun birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek olduğunu keşfeder. Tanınmaz hale gelen çevrelerinde yollarını bulmaya çalışırken, aile bağları onların en büyük gücü ve tek sığınağı olacaktır.

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