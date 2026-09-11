Sinemada bu hafta: Aşkın Büyüsü 2, İçimdeki Yabancı, Arabalar (11 Eylül 2026)

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girerken, sevilen animasyon filmi Cars da yıllar sonra sinemalara dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programında sahip. Romantik komediden korkuya, animasyondan dramaya pek çok farklı tür bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Aşkın Büyüsü 2 (Practical Magic 2)
- Tür: Romantik, Komedi, Drama
- Yönetmen: Susanne Bier
- Oyuncular: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Dianne Wiest
Sally ve Gillian Owens, ailelerinin geleceğini tehdit eden karanlık bir lanetin ortaya çıkmasıyla yeniden güçlerini birleştirir. Aile bağlarını parçalama tehlikesi taşıyan bu lanet karşısında kardeşler, sevdiklerini korumaya ve karşı karşıya oldukları tehdidin üstesinden gelmeye çalışır.
2️⃣ İçimdeki Yabancı (The Unknown)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Arthur Harari
- Oyuncular: Léa Seydoux, Niels Schneider, Valérie Dréville
David Zimmerman, kırkına yaklaşmış, içine kapanık bir fotoğrafçıdır. Bir arkadaşı onu çılgın bir partiye götürdüğünde, kalabalığın arasında gördüğü gizemli bir kadından gözlerini alamayıp onu takip etmeye başlar. Birkaç saat sonra uyanıp gözlerini açtığında ise kendisini, tanımadığı bu kadının bedeninde bulacaktır.
3️⃣ Arabalar (Cars)
Film, Piston Kupası şampiyonluğu için yarışmaya giden kibirli yarış arabası Şimşek McQueen’in, kaza eseri rotasından saparak unutulmuş bir kasaba olan Radyatör Kasabası’nda mahsur kalmasıyla değişen yaşamını konu alıyor.
4️⃣ Konuşan Hayvanlar (Evolution)
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Julio Soto Gurpide ve Zayra Muñoz Dominguez
Meydana gelen açıklanamayan bir olayın ardından insanların ve hayvanların fiziksel formları birbirine dönüşmeye başlar. Bu dönüşümden doğrudan etkilenen Zoe ve evcil hayvanları da kendi aralarında form değiştirirler. Yaşanan bu karmaşanın ardından Zoe ve yanındaki hayvanlar, süreci durdurmak ve herkesin kendi orijinal bedenine dönmesini sağlamak amacıyla bir araya gelerek olayın kaynağını bulmak üzere bir yolculuğa çıkarlar.
5️⃣ Kanlı Körfez (The Bay)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Phil Volken
- Oyuncular: Francesca Eastwood, Alexander Wraith, Dani Oliveros
Tayland'da bir düğüne katılmak için buluşan iki eski arkadaş, kaplan köpek balıklarının yaşadığı gizli bir körfezi ziyaret etmek üzere çıktıkları tekne turunda büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelir. Motoruna saldıran dev bir köpekbalığının yol açtığı hasar sonucu hızla batan teknenin ardından tek kişilik bir salda mahsur kalan Emma ve Lani, hem vahşi doğaya hem de birbirlerine karşı hayatta kalma savaşı vermek zorunda kalırlar.
6️⃣ 12 Savaşçı (12 Warriors)
- Tür: Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Ömer İlhan ve Ateş Özkan
- Oyuncular: Ramazan Temizkan, İsmail Uzuner, Sanaz Zahraei
Film, dünya genelinde canlı izlenebilen ve üzerine bahis yapılabilen, bir bina içerisindeki 12 dövüşçü içerisinde hayatta kalanın büyük ödüle uzandığı kanlı bir oyunu konu ediniyor.
7️⃣ İbret 2: Lanetli Kız
- Tür: Korku
- Yönetmen: Raziye Sultan
- Oyuncular: Ekrem İspir, Deniz Erinç, Semanur Taşatan
Sonradan Müslüman olan Ermeni bir anne olan Gayane, kızı Asila’nın Kur’an-ı Kerim’e yaptığı saygısızlığın ardından açıklanamayan olayların merkezine sürüklenir. Asila’nın giderek korkutucu bir hâl almasıyla Gayane, kızının başına gelenlerin ardındaki doğaüstü güçle yüzleşmek ve onu kurtarmak zorunda kalır.
8️⃣ Baab: Cinler Alemi (Baab)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Nayla Al Khaja
- Oyuncular: Shaimaa El Fadul, Huda Alghanem, Meera Almidfa
Yeşil bir kapının ardında saklı kasetleri bulan Wahida, ikiz kız kardeşinin ölümünün ardındaki gerçeği çözmeye başlar. Kulak çınlamasıyla boğuşan Wahida'nın dağlara yaptığı yolculuk, korkunç bir gerçeği ortaya çıkarır.
9️⃣ Ayağını Denk Al (Khaly Balak Min Nafsak)
- Tür: Romantik Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Ameer Alawy ve Moataz El Tony
- Oyuncular: Ahmed El Sakka, Yasmin Abdelaziz, Hoda Eletreby
Alaa, bağlanma korkusu nedeniyle romantik ilişkilerini çoğunlukla yüzeysel gerekçelerle ve kısa sürede bitiren bir radyo sunucusudur. Sıradan bir hayat süren Alaa'nın yaşantısı, tesadüfen tanıştığı Farida ile farklı bir yöne evrilir. Başlangıçta nazik, zarif ve ideal bir kadın izlenimi veren Farida ile olan ilişkisi ilerledikçe, Alaa onun gizli kimliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Farida'nın aslında büyük bir silah tüccarı olduğunun anlaşılması, Alaa'yı rutin hayatından kopararak alışık olmadığı tehlikeli bir durumun ortasında bırakır.
🔟 Konu Ne? (El Kalam Ala Eh)
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Sandro Canaan
- Oyuncular: Gihan El Shamashergy, Hatim Salah, Mostafa Ghareb
Birbirinden farklı geçmişlere sahip dört çift, hayatlarının en önemli gecesine adım atar. Ancak romantik hayaller çok geçmeden yerini beklenmedik krizlere, komik yanlış anlaşılmalara ve kontrolden çıkan felaketlere bırakır. Toplumun bitmek bilmeyen yargıları, evliliğin getirdiği ani sorumluluk duygusu ve kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan her çift, aşklarını sınayan bambaşka bir maceranın içine sürüklenir.
11) Şahin ve Kanarya (Saqr w Kanaria)
- Tür: Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Husain El-Minbawi
- Oyuncular: Mohamed Emam, Yousra El Lozy, Khaled El-Sawi
Efsanevi paralı asker Saqr, tehlikeli çifte hayatını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Ancak casusluk dünyasına takıntılı, başarısız bir yazar olan Belal’le beklenmedik bir şekilde karşılaşması, tüm planlarını altüst eder. Bu beklenmedik ikili, hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları kadar heyecanlı ve komik bir maceranın içine sürüklenir.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Oak Caddesi'nin Sonu (The End of Oak Street)
- Tür: Gerilim, Gizem
- Yönetmen: David Robert Mitchell
- Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor, P.J. Byrne
- Yayın Tarihi: 15 Eylül
Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay, Oak Caddesi’ni sıradan banliyö yaşamından koparıp tamamen bilinmeyen bir yere taşır. Bu yeni düzende Platt ailesi, hayatta kalabilmenin tek yolunun birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek olduğunu keşfeder. Tanınmaz hale gelen çevrelerinde yollarını bulmaya çalışırken, aile bağları onların en büyük gücü ve tek sığınağı olacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: