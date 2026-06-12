Sinemada bu hafta: İfşa Günü, Amansız, Gizemli Ağaç (12 Haziran 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta vizyona giren filmlerin başında usta yönetmen Steven Spielberg'in UFO filmi Disclosure Day geliyor. Onun yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Steven Spielberg, yıllar sonra yeniden UFO fenomenine odaklanan bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Gizem

: Bilim-Kurgu, Gizem Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell

Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"

2️⃣ Amansız (The Furious)

Tam Boyutta Gör Hong Kong yapımı bir aksiyon filmi olan Amansız, izleyenleri epey etkilemiş görünüyor. Yüksek aksiyon dozu ve etkileyici dövüş sahneleriyle The Raid filmlerine benzetilen Amansız'ın son yılların en iyi aksiyon filmlerinden olduğu söyleniyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim, Suç

: Aksiyon, Gerilim, Suç Yönetmen : Kenji Tanigaki

: Kenji Tanigaki Oyuncular: Xie Miao, Joe Taslim, Yang Enyou, Jeeja Yanin, Brian Le

Eski bir özel kuvvet askeri, kayıp kızını kurtarmak için kuzey Myanmar'a sızar ve dolandırıcılık çeteleri ile organ kaçakçılarına karşı savaşarak suç patronuyla son bir hesaplaşmaya girer.

3️⃣ Gizemli Ağaç (The Magic Faraway Tree)

Tam Boyutta Gör Andrew Garfield, Claire Foy, Judi Dench gibi ödüllü oyuncuların rol aldığı Gizemli Ağaç, tüm aileye hitap eden fantastik bir macera vadediyor.

Tür : Macera, Fantastik, Aile

: Macera, Fantastik, Aile Yönetmen : Ben Gregor

: Ben Gregor Oyuncular: Andrew Garfield, Claire Foy, Judi Dench

Şehir hayatını geride bırakıp kırsala taşınan modern bir ailenin teknoloji bağımlısı üç çocuğu, evlerinin yakınındaki ormanda fantastik diyarlara açılan ve sıra dışı sakinleri olan büyülü bir ağaç keşfeder.

4️⃣ Kıyma: Hain Eşer Kendi Düşer

Tam Boyutta Gör Ekranlardaki yolcuğuna BluTV'de başlayan Kıyma serisi, bu hafta yeni bir filmle sinemalara geliyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Abdurrahman Akarsu ve Kadri Beran Taşkın

: Abdurrahman Akarsu ve Kadri Beran Taşkın Oyuncular: Onur Akbay, Ali Sürmeli, İrfan Ballı, Kerem Ali Yengüner, Melis Özçimen

Mesut, yıllar sonra hapisten çıkıp babasının işlettiği otele döner. Babası Mehmet, oteli ona emanet etmek isterken Mesut hem oteli dört yıldızlı yapmak hem de yeni bir hayat kurmak için çabalar. Ancak otele misafir olarak gelen servet avcısı Gamze’ye aşık olması, Tufan ve Serdar’la arasındaki güç dengesini bozar. Eğitimler, denetimler ve sahnelenecek Hamlet oyunu için hazırlıklar devam ederken otelde kıskançlık, ihanet ve aile hesaplaşmaları büyür.

5️⃣ Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 (The Hunger Games: Mockingjay - Part 1)

Tam Boyutta Gör Yıllar sonra yeniden sinemalarda gösterilen Açlık Oyunları serisinde bu hafta sıra, serinin üçüncü filmi olan Alaycı Kuş Bölüm 1'de.

Tür : Macera, Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Macera, Aksiyon, Bilim-Kurgu Yönetmen : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Julianne Moore, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Mahershala Ali

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş – Bölüm 1'de Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) oyunları kelimenin tam anlamıyla yıktıktan sonra kendini 13. Bölgede bulur. Başkan Coin'in liderliğinde ve güvendiği arkadaşlarının yardımıyla Katniss, ulusu ve Peeta'yı kurtarmak adına savaşmaya devam eder.

6️⃣ Mavi Balıkçıl (Blue Heron)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Toronto ve Locarno gibi prestijli festivallerde gösterilen Mavi Balıkçıl, bu hafta Başka Sinema dağıtımıyla Türkiye'de gösterime giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Sophy Romvari

: Sophy Romvari Oyuncular: Eylül Güven, Iringó Réti, Edik Beddoes

1990’ların sonunda, sekiz yaşındaki Sasha ve Macar göçmeni ailesi Vancouver Adası’na taşınır. Ancak ağabeyi Jeremy’nin giderek tehlikeli hâle gelen davranışları, aileyi yıkıcı bir seçimle karşı karşıya bırakır. Sophy Romvari tarafından yazılıp yönetilen yarı otobiyografik drama Mavi Balıkçıl, yönetmenin kendi çocukluğundan ve kısa filmi Still Processing’den izler taşıyarak, bir yazın puslu atmosferi içinde aile bağlarını ve geçmişin izlerini şiirsel bir dille ele alıyor.

7️⃣ Külkedisi: Üç Dilek (Three Wishes for Cinderella)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında iki animasyon film ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki Külkedisi: Üç Dilek.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Vitaly Shafirov

Dünyaca ünlü “Külkedisi” masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış… Süperstar Prens Merliflor’un hayranı olan Külkedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla beklemektedir. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır. Bu esnada Külkedisi’nin arkadaşı, tatlı ve mütevazı bir oduncu olan Severin, “ebedi ağaç” tarafından sevimli bir sincaba dönüştürülmüştür. Severin, sihirli fındıkların yardımıyla ev işlerini halleder ve Külkedisi’ni baloya gönderir. Sihirli fındıklar, kaybolan bir balo elbisesi ve sürpriz bir “saraydan kız kaçırma” olayıyla, kraliyet düzeyinde bir karmaşa yaşanır! Külkedisi bu peri masalının içinde gerçek sevgiyi, sadakati ve kendi sesini bulabilecek midir?

8️⃣ Düşler Ülkesi (Dreamland)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren ikinci animasyon filmi ise İran yapımı Düşler Ülkesi.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Mohsen Enayati

Düşler Ülkesi, şehrini yaklaşan yıkımdan kurtarmaya karar veren Arda adlı bir çocuğun hikâyesidir. Ülkesini yıkımdan kurtarmak için ihtiyacı olan küreyi almak üzere macera dolu bir yolcuğuna çıkan Arda’ya, bu yolculukta komik ve sevimli arkadaşı Paşa ile hikâyenin zeki ve akıllı kızı Tamara eşlik eder.

9️⃣ Tulpa: Ruhun Laneti

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Güneş Güneş

: Güneş Güneş Oyuncular: Özge Günaydın, Özgür Özberk, Buse Sevindik

Film, evladını kaybetmenin yakıcı acısını taşıyan, ruhu parçalanmış bir annenin dramının, yastan çıkarak tüm aileyi kaosa sürükleyecek bir lanete dönüşmesini anlatıyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ I Am Frankelda

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te yayınlanacak filmlerin başında, stop-motion türündeki animasyon filmi I Am Frankelda geliyor.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Arturo Ambriz & Roy Ambriz

: Arturo Ambriz & Roy Ambriz Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 12 Haziran

Meksika yapımı film, hayal gücü oldukça güçlü ancak çevresi tarafından dışlanan genç bir yazar olan Frankelda’yı merkezine alıyor. Yazdığı korku hikâyeleri zamanla gerçek dünya ile iç içe geçmeye başlarken, Frankelda hem kendi yarattığı karakterlerle hem de geçmişinden gelen korkularla yüzleşmek zorunda kalıyor. Meksika folkloru ve klasik gotik korku öğelerinden beslenen film, yaratıcılığın insan psikolojisi üzerindeki etkisini karanlık ve duygusal bir anlatımla ele alıyor.

2️⃣ Culpa Tuya: Londra (Your Fault: London)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Amazon Prime Video'da yayınlanacak en kayda değer yapım ise romantik gençlik filmlerinden oluşan Your Fault serisinin yeni filmi olacak.

Tür : Romantik, Gençlik

: Romantik, Gençlik Yönetmen : Charlotte Fassler & Dani Girdwood

: Charlotte Fassler & Dani Girdwood Oyuncular : Asha Banks, Matthew Broome, Louisa Binder

: Asha Banks, Matthew Broome, Louisa Binder Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 17 Haziran

Nick ve Noah, aşklarının en büyük sınavıyla karşı karşıya: Noah, Oxford Üniversitesi'ndeki yeni hayatına adım atarken Nick, Londra'da kalıp babasının şirketinde çalışmak zorundadır. Mesafe ve artan baskılarla kuşatılan ikili; kıskançlık, hırs ve onları ayırmaya kararlı güçler karşısında ilişkilerinin her şeye rağmen ayakta kalabileceğini kanıtlamak için her riski göze almak zorundadır.

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3️⃣ Never Change

Tam Boyutta Gör Bu hafta Disney+'ta izleyici ile buluşacak komedi filmi Never Change, bir grup yetişkini lise sıralarına geri yolluyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Marty Schousboe

: Marty Schousboe Oyuncular : John Reynolds, Sofia Black-D'Elia, Carmen Christopher, Topher Grace, Jackie Cruz

: John Reynolds, Sofia Black-D'Elia, Carmen Christopher, Topher Grace, Jackie Cruz Platform : Disney+ / Hulu

: Disney+ / Hulu Yayın Tarihi: 17 Haziran

Never Change!, lise son sınıf yılları büyük bir kasırga yüzünden yarıda kalan bir arkadaş grubunun hikâyesini anlatıyor. 2008 yılında mezun olamayan North Meadows Lisesi öğrencileri, yıllar sonra 30’lu yaşlarına geldiklerinde diplomalarını tamamlayabilmek için yeniden okula dönmek zorunda kalıyor. Ancak bu zorunlu dönüş, beraberinde eski ilişkileri, yarım kalmış hesaplaşmaları ve lise döneminden kalan travmaları da geri getiriyor. Absürt mizah ile nostaljiyi harmanlayan film, yetişkinliğe geçememiş karakterlerin ikinci bir “ergenlik” süreci yaşamasını konu alıyor.

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