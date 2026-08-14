Sinemada bu hafta: Oak Caddesi'nin Sonu, Fırtınadan Önce, Paw Patrol (14 Ağustos 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Diğer filmler The Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi iki dev rakiple yüzleşmek istemediği için bu hafta da vizyon programında öyle çok büyük yapımlar yok. Ancak özellikle Jurassic Park'a benzetilen The End of Oak Street, bu yazın sürpriz filmlerinden biri olabilir gibi görünüyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Oak Caddesi'nin Sonu (The End of Oak Street)

Tam Boyutta Gör Konusuyla Jurassic World'ü akıllara getiren The End of Oak Street, bu hafta vizyona giren filmlerin başında geliyor.

Tür : Gerilim, Gizem

: Gerilim, Gizem Yönetmen : David Robert Mitchell

: David Robert Mitchell Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor, P.J. Byrne

Aniden meydana gelen gizemli bir kozmik olay, Oak Caddesi’ni sıradan banliyö yaşamından koparıp tamamen bilinmeyen bir yere taşır. Bu yeni düzende Platt ailesi, hayatta kalabilmenin tek yolunun birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenmek olduğunu keşfeder. Tanınmaz hale gelen çevrelerinde yollarını bulmaya çalışırken, aile bağları onların en büyük gücü ve tek sığınağı olacaktır.

2️⃣ Fırtınadan Önce (Pressure)

Tam Boyutta Gör Normandiya Çıkarması’ndan önceki 72 saati konu alan filmin başrollerinde Oscar ödüllü Brendan Fraser, BAFTA ödüllü Andrew Scott ve Oscar adayı Kerry Condon bulunuyor.

Tür : Tarihi, Savaş, Drama

: Tarihi, Savaş, Drama Yönetmen : Anthony Maras

: Anthony Maras Oyuncular: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messian, Damian Lewis

Normandiya Çıkarması’ndan 72 saat önce, özgür dünyanın kaderi pamuk ipliğine bağlıdır. General Dwight D. Eisenhower ile Yüzbaşı James Stagg, kritik bir kararın eşiğindedir: Ya tarihin en büyük ve en tehlikeli deniz harekâtını başlatacaklar ya da savaşı kaybetme riskini göze alacaklardır.

3️⃣ Paw Patrol: Dino Filmi (Paw Patrol: The Dino Movie)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyenler için bu haftanın öne çıkan filmi Paw Patrol: Dino Filmi olacak.

Tür : Animasyon, Macera, Aksiyon

: Animasyon, Macera, Aksiyon Yönetmen: Cal Brunker

Gemilerinin yakalandığı şiddetli bir fırtına sonrası bilinmeyen bir adaya sığınan Paw Patrol yavruları, burada dinozorlar konusunda uzman olan Rex ile bir araya gelir. Bu sırada adanın doğal kaynaklarını ele geçirmek isteyen Belediye Başkanı Humdinger, yaptığı kontrolsüz kazılarla uykudaki bir yanardağı aktif hale getirir. Ekip, adadaki yaşamı tehdit eden bu felaketi engellemek için kendi boyutlarını aşan riskli kurtarma operasyonlarına girişir.

4️⃣ Derin Dehşet (Above and Below)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Antonis Banderas'ın başrolünü üstlendiği Above & Below, aksiyon ve gerilimi bir araya getiriyor.

Tür : Gerilim, Aksiyon

: Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Jesse V. Johnson

: Jesse V. Johnson Oyuncular: Laura Marano, Antonio Banderas, Christina Ochoa

Derin Dehşet, Meksika’da tatil yapan bir grup arkadaşın hikâyesini konu ediniyor. Eğlence ve dalışla başlayan yolculukları, açık denizde suçluların saldırısına uğramalarıyla kâbusa dönüşür. Suyun altında köpekbalıklarıyla, yüzeyde ise peşlerindeki tehlikeli kişilerle karşı karşıya kalan Tatiana, hem hayatta kalmanın hem de arkadaşlarını kurtarmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

5️⃣ Tarot: Yeniden Doğuş

Tam Boyutta Gör Bu hafta sinemalara iki yeni korku filmi geliyor. Bunlardan ilki yerli bir yapım olan Tarot: Yeniden Doğuş.

Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku Yönetmen : Azim Şengül, Yiğit Demirkaya

: Azim Şengül, Yiğit Demirkaya Oyuncular: Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk

Eski bir tarot destesinin etrafında şekillenen lanetli bir ritüel, bir grup arkadaşın hayatını kabusa çevirir. Kartlar açıldıkça geçmişin karanlık sırları gün yüzüne çıkacak ve 'Yeniden Doğuş' için dehşet dolu bir bedel ödenmesi gerekecektir.

6️⃣ Peter Pan Kabuslar Ülkesi (Peter Pan's Neverland Nightmare)

Tam Boyutta Gör Haftanın ikinci korku filmi ise Peter Pan hikâyesine karanlık bir yorum getiren Peter Pan Kabuslar Ülkesi.

Tür : Korku, Gerilim, Fantastik

: Korku, Gerilim, Fantastik Yönetmen : Scott Chambers

: Scott Chambers Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling, kâbusu andıran bir kurtarma yolculuğuna sürüklenir. Neverland'in karanlık sırları arasında ilerlerken, karşısına çıkan her iz onu kana susamış bir dehşetin merkezine yaklaştırır. Wendy, hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için hayatta kalma mücadelesi vermek zorundadır.

7️⃣ Kuyumcu (El Gawahergy)

Tam Boyutta Gör Türkiye'de artan göçmen nüfusuna paralel olarak ülkemizde vizyona giren Arapça komedi filmlerinin sayısı da arttı. Bu hafta da vizyon takviminde Mısır yapımı komedi filmi Kuyumcu var.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Emad Elgazwy, Islam Khayri

: Emad Elgazwy, Islam Khayri Oyuncular: Mohamed Henedi, Mona Zaki, Ahmed El-Saadany

Kadınlara düşkünlüğüyle bilinen ünlü kuyumcu Seif, defalarca yakalandıktan sonra geleneksel erkeklik gururunu bir kenara bırakmak zorunda kalır. Güçlü iradeli karısı Yasmine, birlikte daha sağlıklı ve dengeli bir hayat kurmakta ısrar edince, çift bir ilişki danışmanına başvurur ve evliliklerini kurtarmak için alışılmadık bir terapi programına başlar. Ancak her adım onları birbirine yaklaştırmak yerine, komik bir kaos dalgası yaratır ve ilişkilerini düzeltme girişimlerini giderek artan bir felaketler dizisine dönüştürür.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Bana Şans Dileme (Don't Say Good Luck)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelecek filmlerin başında Netflix yapımı Bana Şans Dileme geliyor.

Tür : Müzik, Komedi, Drama

: Müzik, Komedi, Drama Yönetmen : Julia Hart

: Julia Hart Oyuncular : Sunny Sandler, Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi

: Sunny Sandler, Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi Yayın Tarihi : 14 Ağustos

: 14 Ağustos Platform: Netflix

Komedi ve dramayı bir araya getiren bu büyüme hikâyesinde Sophie, lise müzikalinin başrolü olarak tüm dikkatleri üzerine çekmeye hazırdır, ta ki aniden evinde sahnedekinden çok daha büyük bir dramayla karşı karşıya kalana kadar.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5)

Tam Boyutta Gör Oyuncak Hikâyesi serisinin kısa süre önce çıkan beşinci filmi, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra artık öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton Yayın Tarihi: 18 Ağustos

Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: