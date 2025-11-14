Sinemada bu hafta: Yan Yana, Sihirbazlar Çetesi 3, Mavi Ay (14 Kasım 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda beş yeni film gösterime giriyor. Bunların arasında Yan Yana ve Sihirbazlar Çetesi 3 gibi merakla beklenen filmler de bulunuyor. de İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Mert Baykal
- Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam
2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.
2️⃣ Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me, Now You Don't)
- Tür: Suç, Aksiyon
- Yönetmen: Ruben Fleischer
- Oyuncular: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike
Serinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor.
3️⃣ Mavi Ay (Blue Moon)
- Tür: Drama, Biyografi
- Yönetmen: Richard Linklater
- Oyuncular: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott
Blue Moon, 1943’te geçiyor ve dönemin meşhur müzik ikilisi Rodgers and Hart‘ı oluşturan Richard Rodgers ile Lorenz Hart’ın karmaşık ilişkisine odaklanıyor. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Hart ile yollarını ayıran Rodger, hemen sonrasında yeni kreatif partneri Oscar Hammerstein II ile birlikte meşhur Oklohoma! müzikaline imza atıyor. Büyük bölümü Oklohoma!’nın açılış gecesinde geçen film, Lorenz Hart’ın son günlerini perdeye taşıyor.
4️⃣ Öldüren Terapi (It Feeds)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Chad Archibald
- Oyuncular: Ashley Greene, Ellie O'Brien, Juno Rinaldi
Genç bir kadın, bir varlığın kendisinden beslendiğini iddia ederek bir psikiyatri kliniğinden yardım ister, Jordan ve medyum annesi, kız tamamen ele geçirilmeden önce bu travma ve korkunun yarattığı psişik enerjiyle beslenen doğaüstü gücü durdurmanın bir yolunu bulmak zorundadır.
5️⃣ Ne Var Bunda Yani? (Feeha Eh Yaani)
- Tür: Romantik komedi
- Yönetmen: Omar Roshdy Hamed
- Oyuncular: Retal Abdelaziz, Ghada Adel, Maged El-Kidwani
Salah, otuz yılı aşkın bir süre ayrı kaldıktan sonra eski aşkı Leyla ile karşılaşır. Hayatına aniden yeniden girmesinin yarattığı baskıya rağmen, kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verir ve anılarını tazelerken onunla vakit geçirirler. Peki hayat onlara yeni bir şans verecek mi, yoksa koşullar onları bir kez daha ayıracak mı?
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Can Ulkay
- Oyuncular: Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Halit Ergenç
- Yayın Tarihi: 14 Kasım
- Platform: Netflix
Bir futbol dehası ön yargılarla ve içinde kopan fırtınalarla boğuşarak zirveye ulaşmayı başarır. Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikâyesinden uyarlandı.
2️⃣ Champagne Problems
- Tür: Romantik komedi
- Yönetmen: Mark Steven Johnson
- Oyuncular: Minka Kelly, Tom Wozniczka, Sean Amsing
- Yayın Tarihi: 19 Kasım
- Platform: Netflix
Hırslı bir Amerikalı yönetici, Noel'den önce bir şampanya markasını satın almak üzere Paris’e gider. Ancak yanlışlıkla bu köpüklü imparatorluğun vârisine âşık olur.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Paul Thomas Anderson
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
- Yayın Tarihi: 14 Kasım
- Yayın Tarihi: 14 Kasım

Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80'ler Kaliforniya'sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob'un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.