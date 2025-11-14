Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: Yan Yana, Sihirbazlar Çetesi 3, Mavi Ay (14 Kasım 2025)

    Bu hafta sinema salonlarında beş film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:              

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda beş yeni film gösterime giriyor. Bunların arasında Yan Yana ve Sihirbazlar Çetesi 3 gibi merakla beklenen filmler de bulunuyor. de İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

    Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana Tam Boyutta Gör
    Çok sevilen Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer gibi iki önemli ismi bir araya getiriyor.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: Mert Baykal
    • Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam

    2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.

    2️⃣ Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me, Now You Don't)

    Sihirbazlar Çetesi 3 (Now You See Me 3) Tam Boyutta Gör
    Now You See Me serisi dokuz yıl aranın ardından yeni bir filmle geri dönüyor. Yönetmen değişikliğine giden seriin üçüncü filmini Ruben Fleischer (Zombieland, Uncharted) yönetiyor.
    • Tür: Suç, Aksiyon
    • Yönetmen: Ruben Fleischer
    • Oyuncular: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike

    Serinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor.

    3️⃣ Mavi Ay (Blue Moon)

    Blue Moon Tam Boyutta Gör
    Before Sunrise ve Boyhood gibi sevilen filmlere imza atan Richard Linklater'ın imzasını taşıyan Blue Moon, bir dönemin meşhur müzik ikilisi Rodgers and Hart’a odaklanıyor.
    • Tür: Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Richard Linklater
    • Oyuncular: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott

    Blue Moon, 1943’te geçiyor ve dönemin meşhur müzik ikilisi Rodgers and Hart‘ı oluşturan Richard Rodgers ile Lorenz Hart’ın karmaşık ilişkisine odaklanıyor. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Hart ile yollarını ayıran Rodger, hemen sonrasında yeni kreatif partneri Oscar Hammerstein II ile birlikte meşhur Oklohoma! müzikaline imza atıyor. Büyük bölümü Oklohoma!’nın açılış gecesinde geçen film, Lorenz Hart’ın son günlerini perdeye taşıyor.

    4️⃣ Öldüren Terapi (It Feeds)

    Öldüren Terapi (It Feeds) Tam Boyutta Gör
    Korku tutkunları için haftanın öne çıkan filmi It Feeds olacak gibi görünüyor. Film ilk bakışta vasat bir korku filmi izlenimi verse de yurt dışındaki yorumlar beklentilerin üzerinde. Filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %89.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Chad Archibald
    • Oyuncular: Ashley Greene, Ellie O'Brien, Juno Rinaldi

    Genç bir kadın, bir varlığın kendisinden beslendiğini iddia ederek bir psikiyatri kliniğinden yardım ister, Jordan ve medyum annesi, kız tamamen ele geçirilmeden önce bu travma ve korkunun yarattığı psişik enerjiyle beslenen doğaüstü gücü durdurmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

    5️⃣ Ne Var Bunda Yani? (Feeha Eh Yaani)

    Ne Var Bunda Yani? (Feeha Eh Yaani) Tam Boyutta Gör
    Son haftalarda Türkiye vizyon programında daha sık görmeye başladığımız Arapça filmlere bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Romantik komedi
    • Yönetmen: Omar Roshdy Hamed
    • Oyuncular: Retal Abdelaziz, Ghada Adel, Maged El-Kidwani

    Salah, otuz yılı aşkın bir süre ayrı kaldıktan sonra eski aşkı Leyla ile karşılaşır. Hayatına aniden yeniden girmesinin yarattığı baskıya rağmen, kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verir ve anılarını tazelerken onunla vakit geçirirler. Peki hayat onlara yeni bir şans verecek mi, yoksa koşullar onları bir kez daha ayıracak mı?

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi

    Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijitale gelecek filmlerin başında, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'e odaklanan biyofilm geliyor.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Can Ulkay
    • Oyuncular: Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Halit Ergenç
    • Yayın Tarihi: 14 Kasım
    • Platform: Netflix

    Bir futbol dehası ön yargılarla ve içinde kopan fırtınalarla boğuşarak zirveye ulaşmayı başarır. Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikâyesinden uyarlandı.

    2️⃣ Champagne Problems

    Champagne Problems Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer film de romantik komedi türündeki Champagne Problems olacak.
    • Tür: Romantik komedi
    • Yönetmen: Mark Steven Johnson
    • Oyuncular: Minka Kelly, Tom Wozniczka, Sean Amsing
    • Yayın Tarihi: 19 Kasım
    • Platform: Netflix

    Hırslı bir Amerikalı yönetici, Noel'den önce bir şampanya markasını satın almak üzere Paris’e gider. Ancak yanlışlıkla bu köpüklü imparatorluğun vârisine âşık olur.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

    Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another) Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en beğenilen filmlerinden One Battle After Another, bu hafta öde-izle servislerine geliyor. Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği film; There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: Paul Thomas Anderson
    • Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
    • Yayın Tarihi: 14 Kasım

    Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes b150 alınır mı son arama kaydı görünmüyor peugeot 408 yorum s tronic dsg mi spiker maaşları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1 8 gb Ram 256 gb Siyah
    Nothing CMF Phone 1 8 gb Ram 256 gb Siyah
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO V14
    LENOVO V14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum