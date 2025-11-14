Sinemada bu hafta: Yan Yana, Sihirbazlar Çetesi 3, Mavi Ay (14 Kasım 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda beş yeni film gösterime giriyor. Bunların arasında Yan Yana ve Sihirbazlar Çetesi 3 gibi merakla beklenen filmler de bulunuyor. de İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana

Tam Boyutta Gör Çok sevilen Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana, Feyyaz Yiğit ve Haluk Bilginer gibi iki önemli ismi bir araya getiriyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Mert Baykal

: Mert Baykal Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Bige Önal, Şevval Sam

2011 yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyordu. Benzer bir hikâyeyi perdeye taşıyacak olan Yan Yana'da Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandırıyor.

2️⃣ Sihirbazlar Çetesi 3: Daha Bir Şey Görmediniz (Now You See Me, Now You Don't)

Tam Boyutta Gör Now You See Me serisi dokuz yıl aranın ardından yeni bir filmle geri dönüyor. Yönetmen değişikliğine giden seriin üçüncü filmini Ruben Fleischer (Zombieland, Uncharted) yönetiyor.

Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yönetmen : Ruben Fleischer

: Ruben Fleischer Oyuncular: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Isla Fisher, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Rosamund Pike

Serinin üçüncü filmi, çok değerli bir elmas soygunu için yeniden bir araya gelen ve yanlarına genç illüzyonistleri alan Atlılar ekibinin yeni macerasını anlatıyor. 3️⃣ Mavi Ay (Blue Moon) Tam Boyutta Gör Before Sunrise ve Boyhood gibi sevilen filmlere imza atan Richard Linklater'ın imzasını taşıyan Blue Moon, bir dönemin meşhur müzik ikilisi Rodgers and Hart’a odaklanıyor. Tür : Drama, Biyografi

: Drama, Biyografi Yönetmen : Richard Linklater

: Richard Linklater Oyuncular: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott Blue Moon, 1943’te geçiyor ve dönemin meşhur müzik ikilisi Rodgers and Hart‘ı oluşturan Richard Rodgers ile Lorenz Hart’ın karmaşık ilişkisine odaklanıyor. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Hart ile yollarını ayıran Rodger, hemen sonrasında yeni kreatif partneri Oscar Hammerstein II ile birlikte meşhur Oklohoma! müzikaline imza atıyor. Büyük bölümü Oklohoma!’nın açılış gecesinde geçen film, Lorenz Hart’ın son günlerini perdeye taşıyor. 4️⃣ Öldüren Terapi (It Feeds) Tam Boyutta Gör Korku tutkunları için haftanın öne çıkan filmi It Feeds olacak gibi görünüyor. Film ilk bakışta vasat bir korku filmi izlenimi verse de yurt dışındaki yorumlar beklentilerin üzerinde. Filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %89.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Chad Archibald

: Chad Archibald Oyuncular: Ashley Greene, Ellie O'Brien, Juno Rinaldi

Genç bir kadın, bir varlığın kendisinden beslendiğini iddia ederek bir psikiyatri kliniğinden yardım ister, Jordan ve medyum annesi, kız tamamen ele geçirilmeden önce bu travma ve korkunun yarattığı psişik enerjiyle beslenen doğaüstü gücü durdurmanın bir yolunu bulmak zorundadır.

5️⃣ Ne Var Bunda Yani? (Feeha Eh Yaani)

Tam Boyutta Gör Son haftalarda Türkiye vizyon programında daha sık görmeye başladığımız Arapça filmlere bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Romantik komedi

: Romantik komedi Yönetmen : Omar Roshdy Hamed

: Omar Roshdy Hamed Oyuncular: Retal Abdelaziz, Ghada Adel, Maged El-Kidwani

Salah, otuz yılı aşkın bir süre ayrı kaldıktan sonra eski aşkı Leyla ile karşılaşır. Hayatına aniden yeniden girmesinin yarattığı baskıya rağmen, kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verir ve anılarını tazelerken onunla vakit geçirirler. Peki hayat onlara yeni bir şans verecek mi, yoksa koşullar onları bir kez daha ayıracak mı?

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijitale gelecek filmlerin başında, Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'e odaklanan biyofilm geliyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Can Ulkay

: Can Ulkay Oyuncular : Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Halit Ergenç

: Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz, Halit Ergenç Yayın Tarihi : 14 Kasım

: 14 Kasım Platform: Netflix

Bir futbol dehası ön yargılarla ve içinde kopan fırtınalarla boğuşarak zirveye ulaşmayı başarır. Türk futbolunun efsane ismi Lefter Küçükandonyadis'in hayat hikâyesinden uyarlandı.

2️⃣ Champagne Problems

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer film de romantik komedi türündeki Champagne Problems olacak.

Tür : Romantik komedi

: Romantik komedi Yönetmen : Mark Steven Johnson

: Mark Steven Johnson Oyuncular : Minka Kelly, Tom Wozniczka, Sean Amsing

: Minka Kelly, Tom Wozniczka, Sean Amsing Yayın Tarihi : 19 Kasım

: 19 Kasım Platform: Netflix

Hırslı bir Amerikalı yönetici, Noel'den önce bir şampanya markasını satın almak üzere Paris’e gider. Ancak yanlışlıkla bu köpüklü imparatorluğun vârisine âşık olur.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

Tam Boyutta Gör Bu yılın en beğenilen filmlerinden One Battle After Another, bu hafta öde-izle servislerine geliyor. Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği film; There Will Be Blood, The Master, Boogie Nights gibi unutulmaz filmlere imza atan Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor

: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor Yayın Tarihi: 14 Kasım

Bir araya getirdiği isimlerle yılın en heyecan verici yapımlarından biri olan One Battle After Another, 80’ler Kaliforniya’sında geçiyor. Filmde Leonardo DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmıyor.

