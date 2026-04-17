Sinemada bu hafta: Mumya, Başıbozuklar, Mother Mary (17 Nisan 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film izleyici ile buluşurken, Açlık Oyunları da yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalara gelen filmler arasında iki yapım öne çıkiyor: Korku tutkunlarına hitap eden "Lee Cronin'den Mumya" ve ünlü oyuncu Anne Hathaway'in başrolünü üstlendiği Mother Mary. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)

Tam Boyutta Gör İlk başta Mumya serisinin yeni filmi olarak duyurulan, ancak daha sonra ismi "Lee Cronin's The Mummy" olarak değiştirilen bu yapım, özellikle korku tutkunları için bu haftanın en dikkat çekici yapımı.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Lee Cronin

: Lee Cronin Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy

Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da.

2️⃣ Mother Mary

Tam Boyutta Gör Arthouse sinemadan, yani daha alternatif filmlerden hoşlananlar içinse bu haftanın programında Mother Mary öne çıkıyor. Anne Hathaway'in başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda David Lowery (A Ghost Story, The Green Knight) oturuyor.

Tür : Drama, Müzik

: Drama, Müzik Yönetmen : David Lowery

: David Lowery Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer

Ünlü bir müzisyen olan Mother Mary, kariyerinin zirvesindeyken hem sanatsal üretimi hem de özel hayatıyla ilgili baskılarla karşı karşıya kalır. Onunla yakın bir ilişki kuran moda tasarımcısı, Mary’nin hayatına dahil oldukça ikili arasında giderek derinleşen ve sınırları belirsizleşen bir bağ oluşur. Şöhret, yaratıcılık ve kimlik arayışı ekseninde ilerleyen hikâye, iki karakter arasındaki ilişkinin dönüşümünü ve bunun kariyerleri ile kişisel hayatları üzerindeki etkilerini takip eder.

3️⃣ Başıbozuklar

Tam Boyutta Gör Yerli sinema tarafında haftanın öne çıkan yapımı ise komedi türündeki Başıbozuklar.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Hakan Algül

: Hakan Algül Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı

Serenay, Hayati, Nevra, Vural, Saki ve Halime’den oluşan ve profesyonellikten uzak bir müzik grubu olan Başıbozuklar, Alaçatı’da sahne almak üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak grup, yol karıştırmaları sonucu kendilerini sınırın ötesinde, Suriye’de yer alan bir Amerikan füze üssünde bulur. Bu koordinat hatası, ekibi askeri bir kaosun tam ortasına bırakır. Beceriksiz ama hayatta kalma motivasyonu yüksek olan grup üyeleri, içine düştükleri bu yabancı ortamda hem kendi canlarını kurtarmaya çalışır hem de istemeden tetikledikleri küresel ölçekteki bir felaketi engellemek için mücadele eder.

4️⃣ Largo Winch: Dünyanın Durduğu An (The Price of Money: A Largo Winch Adventure)

Tam Boyutta Gör Largo Winch serisinin üçüncü filmi olan "Dünyanın Durduğu An", çıkışından neredeyse iki yıl sonra Türkiye'de vizyona giriyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Olivier Masset-Depasse

: Olivier Masset-Depasse Oyuncular: Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco

Largo Winch: Dünyanın Durduğu An, milyarder iş insanı Largo Winch’in oğlunun kaçırılması ve iş ortağının canlı yayında intihar etmesinin ardından içine düştüğü krizi merkezine alıyor. Şirket hisselerinin hızla değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak gelişen bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfeden Winch, Kanada’dan Bangkok’a uzanan geniş bir coğrafyada gerçeğin peşine düşer. Hikâye, karakterin oğlunu bulma çabasıyla birlikte geçmişinden gelen karanlık sırlar ve komplolarla yüzleşmesini nesnel bir dille yansıtıyor.

5️⃣ 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyenler için bu hafta yeni film sinemalara geliyor. Bunlardan ilki yerli bir yapım olan 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas).

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen : Yunus Emre Çakır

: Yunus Emre Çakır Seslendirme: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer

Film, İslam’ın doğuşunu ve Mekke’den Medine’ye uzanan tarihi süreci küçük Lina’nın gözünden anlatıyor.

6️⃣ Hayvanlar Alemi (Animal Adventures: Save the Forest)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz bir diğer animasyon film ise Hayvanlar Alemi.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Daniel H. Torrado

Softie ve arkadaşları, yaşadıkları çevreyi otomatik bir fabrikanın neden olduğu atık istilasından korumak için bir araya gelerek zorlu bir mücadeleye girişirler.

7️⃣ Cinnet-i Sırra

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Cengiz Kaplan

: Cengiz Kaplan Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Konuk

Çocukluk arkadaşı olan Esra, Eser, Betül ve Tunç yoğun iş hayatından uzaklaşmak için Tunç’un ailesinden kalan kıyıdaki eski bir villaya tatil yapmaya giderler. Dışarıdan bakıldığında dostlukları sağlam görünse de aralarındaki gizli duygular ve bastırılmış hisler ilişkilerini karmaşıklaştırmıştır: Esra, Eser’e platonik bir aşk beslemekte, Tunç ise Esra’ya saplantılı bir şekilde bağlıdır. Ancak bu masum tatil planı, Esra’nın villadaki eski bir aynaya dokunmasıyla korkunç bir kabusa dönüşür. Yıllar önce Tunç’un ailesinin ölümüne sebep olan ve bugüne kadar saklı kalan lanet yeniden ortaya çıkar.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ A Gorilla Story: Told by David Attenborough

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijitale gelen en dikkat çekici film, doğa belgesellerinin usta ismi David Attenborough'un anlatımıyla sunulan A Gorilla Story olacak.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : James Reed

: James Reed Yayın Tarihi : 17 Nisan

: 17 Nisan Platform: Netflix

A Gorilla Story, Sir David Attenborough’nun kendine has anlatımıyla şekillenen, gorillerin büyüleyici ve dokunaklı dünyasına odaklanan bir belgesel. Film, özellikle Ruanda’nın sarp dağlarında yaşayan dağ gorillerinin sosyal yapılarını, aile bağlarını ve hayatta kalma mücadelelerini derinlemesine inceliyor.

2️⃣ Oda Arkadaşları (Roommates)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşan bir diğer film ise gençlik komedisi Roommates.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Chandler Levack

: Chandler Levack Oyuncular : Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Chloe East, Storm Reid

: Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Chloe East, Storm Reid Yayın Tarihi : 17 Nisan

: 17 Nisan Platform: Netflix

Netflix’in yeni gençlik komedisi Roommates, üniversite hayatının kaosu içinde bir araya gelen ve kişilikleri birbirine tamamen zıt bir grup gencin hikâyesini anlatıyor.

