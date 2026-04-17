Sinemada bu hafta: Mumya, Başıbozuklar, Mother Mary (17 Nisan 2026)

Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film izleyici ile buluşurken, Açlık Oyunları da yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalara gelen filmler arasında iki yapım öne çıkiyor: Korku tutkunlarına hitap eden "Lee Cronin'den Mumya" ve ünlü oyuncu Anne Hathaway'in başrolünü üstlendiği Mother Mary. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Lee Cronin'den Mumya (Lee Cronin's The Mummy)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Lee Cronin
- Oyuncular: Jack Reynor, Laia Costa, Verónica Falcón, May Calamawy
Sekiz yıl önce kaybolan kızı esrarengiz şekilde geri dönen bir baba, kızının kadim bir Mısır mumyasının ruhunu taşıdığını fark eder. Bu şeytani ruh diğer çocuklarına da etki etmeye başlayınca, babanın ölümcül bir ritüel gerçekleştirmesi gerekiyor; bu onu bir canavara dönüştürecek olsa da.
2️⃣ Mother Mary
- Tür: Drama, Müzik
- Yönetmen: David Lowery
- Oyuncular: Anne Hathaway, Michaela Coel, Hunter Schafer
Ünlü bir müzisyen olan Mother Mary, kariyerinin zirvesindeyken hem sanatsal üretimi hem de özel hayatıyla ilgili baskılarla karşı karşıya kalır. Onunla yakın bir ilişki kuran moda tasarımcısı, Mary’nin hayatına dahil oldukça ikili arasında giderek derinleşen ve sınırları belirsizleşen bir bağ oluşur. Şöhret, yaratıcılık ve kimlik arayışı ekseninde ilerleyen hikâye, iki karakter arasındaki ilişkinin dönüşümünü ve bunun kariyerleri ile kişisel hayatları üzerindeki etkilerini takip eder.
3️⃣ Başıbozuklar
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Hakan Algül
- Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gözde Kansu, Buse Sinem İren, Mustafa Üstündağ, İpek Filiz Yazıcı
Serenay, Hayati, Nevra, Vural, Saki ve Halime’den oluşan ve profesyonellikten uzak bir müzik grubu olan Başıbozuklar, Alaçatı’da sahne almak üzere bir yolculuğa çıkar. Ancak grup, yol karıştırmaları sonucu kendilerini sınırın ötesinde, Suriye’de yer alan bir Amerikan füze üssünde bulur. Bu koordinat hatası, ekibi askeri bir kaosun tam ortasına bırakır. Beceriksiz ama hayatta kalma motivasyonu yüksek olan grup üyeleri, içine düştükleri bu yabancı ortamda hem kendi canlarını kurtarmaya çalışır hem de istemeden tetikledikleri küresel ölçekteki bir felaketi engellemek için mücadele eder.
4️⃣ Largo Winch: Dünyanın Durduğu An (The Price of Money: A Largo Winch Adventure)
- Tür: Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Olivier Masset-Depasse
- Oyuncular: Tomer Sisley, Narayan David Hecter, James Franco
Largo Winch: Dünyanın Durduğu An, milyarder iş insanı Largo Winch’in oğlunun kaçırılması ve iş ortağının canlı yayında intihar etmesinin ardından içine düştüğü krizi merkezine alıyor. Şirket hisselerinin hızla değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak gelişen bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu keşfeden Winch, Kanada’dan Bangkok’a uzanan geniş bir coğrafyada gerçeğin peşine düşer. Hikâye, karakterin oğlunu bulma çabasıyla birlikte geçmişinden gelen karanlık sırlar ve komplolarla yüzleşmesini nesnel bir dille yansıtıyor.
5️⃣ 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sas)
- Tür: Animasyon, Aile
- Yönetmen: Yunus Emre Çakır
- Seslendirme: İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe, Tolga Tecer
Film, İslam’ın doğuşunu ve Mekke’den Medine’ye uzanan tarihi süreci küçük Lina’nın gözünden anlatıyor.
6️⃣ Hayvanlar Alemi (Animal Adventures: Save the Forest)
- Tür: Animasyon, Aile
- Yönetmen: Daniel H. Torrado
Softie ve arkadaşları, yaşadıkları çevreyi otomatik bir fabrikanın neden olduğu atık istilasından korumak için bir araya gelerek zorlu bir mücadeleye girişirler.
7️⃣ Cinnet-i Sırra
- Tür: Korku
- Yönetmen: Cengiz Kaplan
- Oyuncular: Cengiz Kaplan, Ada Mural, Dilay Konuk
Çocukluk arkadaşı olan Esra, Eser, Betül ve Tunç yoğun iş hayatından uzaklaşmak için Tunç’un ailesinden kalan kıyıdaki eski bir villaya tatil yapmaya giderler. Dışarıdan bakıldığında dostlukları sağlam görünse de aralarındaki gizli duygular ve bastırılmış hisler ilişkilerini karmaşıklaştırmıştır: Esra, Eser’e platonik bir aşk beslemekte, Tunç ise Esra’ya saplantılı bir şekilde bağlıdır. Ancak bu masum tatil planı, Esra’nın villadaki eski bir aynaya dokunmasıyla korkunç bir kabusa dönüşür. Yıllar önce Tunç’un ailesinin ölümüne sebep olan ve bugüne kadar saklı kalan lanet yeniden ortaya çıkar.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ A Gorilla Story: Told by David Attenborough
- Tür: Belgesel
- Yönetmen: James Reed
- Yayın Tarihi: 17 Nisan
- Platform: Netflix
A Gorilla Story, Sir David Attenborough’nun kendine has anlatımıyla şekillenen, gorillerin büyüleyici ve dokunaklı dünyasına odaklanan bir belgesel. Film, özellikle Ruanda’nın sarp dağlarında yaşayan dağ gorillerinin sosyal yapılarını, aile bağlarını ve hayatta kalma mücadelelerini derinlemesine inceliyor.
2️⃣ Oda Arkadaşları (Roommates)
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Chandler Levack
- Oyuncular: Sarah Sherman, Natasha Lyonne, Nick Kroll, Chloe East, Storm Reid
- Yayın Tarihi: 17 Nisan
- Platform: Netflix
Netflix'in yeni gençlik komedisi Roommates, üniversite hayatının kaosu içinde bir araya gelen ve kişilikleri birbirine tamamen zıt bir grup gencin hikâyesini anlatıyor.