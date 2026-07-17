Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: Odyssey, Filistin 36, Ceza (17 Temmuz 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:        

    Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Odyssey (The Odyssey)

    The Odyssey Tam Boyutta Gör
    Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Filme dair ilk yorumlar son derece olumlu.
    • Tür: Tarihi Epik, Macera
    • Yönetmen: Christopher Nolan
    • Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya

    250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.

    2️⃣ Filistin 36 (Palestine 36)

    Palestine 36 Tam Boyutta Gör
    Filistin'in bu yılki Oscar aday adayı olan Palestine 36, sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini, köyüyle Kudüs arasında mekik dokuyan Yusuf'un gözünden anlatıyor.
    • Tür: Tarihi, Drama, Savaş
    • Yönetmen: Annemarie Jacir
    • Oyuncular: Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass

    Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kudüs'ün kalabalık halkları, Nazilerden kaçan Avrupalı​​Yahudilerin göçü ve İngilizlerin sömürge yönetimini dayatma girişimleri. Tüm bunların ortasında, Yusuf geleneksel köyü ile hızla değişen şehir arasında mekik dokuyor. Afra, büyükannesinin yardımıyla değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Memnun olmayan bir liman işçisi, geçimini sağlama ve ailesini geçindirme baskısının onu bir isyancı harekete çektiğini fark ediyor.

    3️⃣ Ceza (Woman and Child)

    Ceza Tam Boyutta Gör
    Leyla’nın Kardeşleri filmiyle dikkat çeken İranlı yönetmen Saeed Roustayi’nin Cannes'da Altın Palmiye için yarışan son filmi, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Saeed Roustayi
    • Oyuncular: Parinaz Izadyar, Payman Maadi, Soha Niasti

    Mahnaz, 40 yaşında, dul bir hemşiredir. Okuldan uzaklaştırılan asi oğlu Aliyar’la baş etmeye çalışmaktadır. Yeni erkek arkadaşı Hamid’le yapılan nişan töreni sırasında aile içindeki gerilim doruğa ulaşır ve trajik bir kaza yaşanır. Bu olayın ardından Mahnaz, ihanet ve kayıpla yüzleşmek zorunda kalacak ve adalet arayışına çıkacaktır.

    4️⃣ Baba (Father)

    Baba Tam Boyutta Gör
    Prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan Baba, insan zihninin kırılganlığı, ebeveynlik sorumluluğu ve affetmenin mümkün olup olmadığı üzerine yoğun bir psikolojik drama.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Tereza Nvotová
    • Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Morávková, Anna Geislerová

    Başarılı ve sevgi dolu bir baba olan Michal’ın hayatı, yaptığı trajik bir hata sonrası tamamen değişir. Bir gün küçük kızını kreşe bıraktığını sanırken onu aracın arka koltuğunda unutması, geri dönüşü olmayan bir felakete yol açar. Bu olayın ardından suçluluk duygusu, toplumsal yargılar ve yaklaşan hukuki süreçle yüzleşmek zorunda kalan Michal, hem kendini hem de ailesini ayakta tutmaya çalışır.

    5️⃣ Kybele'nin Laneti: İstila

    Kybele'nin Laneti: İstila Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Zülfü Hamit Altın
    • Oyuncular: Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin

    25 haneli küçük bir köyde, ahalinin sakin yaşamları köy halkından birinin yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sebebiyle değişir. Tılsımlı ilimlere vakıf Ruken Hoca'nın köye gelmesiyle tuhaf ve açıklanamaz olaylar baş gösterir, köy görünmeyen bir karanlığın içine sürüklenir. Umutsuzluğa kapılan köy halkı ve muhtar, çareyi maneviyatı yüksek bilge bir dedede bulur. Ancak dedenin yardımı, köyü büyük bir sınavdan geçirecek ve bu karanlık dönemde herkesin inancı ve cesareti sınanacaktır.

    6️⃣ Noise: Lanetin Sesi (Noise)

    Noise: Lanetin Sesi Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ülkemizde gösterime giren bir diğer korku filmi de Güney Kore yapımı Noise.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Kim Soo-jin
    • Oyuncular: Lee Sun-bin, Han Soo-a, Kim Min-Seok

    Film, işitme engelli bir kadın olan Ju-young'un, kız kardeşi Ju-hee'nin yeni taşındığı apartmanda aniden kaybolmasını araştırmasını konu alıyor. Kardeşini bulmak amacıyla binaya giden Ju-young, apartman sakinlerinin geceleri ortaya çıkan bir sesten rahatsız olduklarını ve sessizlik talep ettiklerini gözlemler. Kaynağı belirsiz olan bu sesin izini süren karakter, araştırmaları sonucunda kardeşinin kayboluşunun ve apartmandaki durumun, binanın geçmişiyle bağlantılı doğaüstü bir varlıktan kaynaklandığını tespit eder.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

     1️⃣ They Fight

    They Fight Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijital platformlara gelen en kayda değer film, Hulu ve Disney+'ta yayınlanacak boks filmi They Fight olacak.
    • Tür: Drama, Spor
    • Yönetmen: Sheldon Candis
    • Oyuncular:  André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins
    • Yayın Tarihi: 17 Temmuz
    • Platform: Disney+

    They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Star Wars: The Mandalorian and Grogu Tam Boyutta Gör
    22 Mayıs'ta sinemalarda gösterime giren Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, nihayet bu hafta öde-izle servislerinde yerini alacak.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Macera
    • Yönetmen: Jon Favreau
    • Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White
    • Yayın Tarihi: 21 Temmuz

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

    2️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)

    İfşa Günü (Disclosure Day) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijitale gelen bir diğer film de usta yönetmen Steven Spielberg'in UFO fenomenine odaklanan son filmi Disclosure Day olacak.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Gizem
    • Yönetmen: Steven Spielberg
    • Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell

    Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pirelli cinturato hoover kurutma makinesi yorumları honor 600 1.6 hdi motor ford focus 1.6 benzinli yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF GAMING A15
    ASUS TUF GAMING A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum