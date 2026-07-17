Sinemada bu hafta: Odyssey, Filistin 36, Ceza (17 Temmuz 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Odyssey (The Odyssey)

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Filme dair ilk yorumlar son derece olumlu.

Tür : Tarihi Epik, Macera

: Tarihi Epik, Macera Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya

250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.

2️⃣ Filistin 36 (Palestine 36)

Tam Boyutta Gör Filistin'in bu yılki Oscar aday adayı olan Palestine 36, sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini, köyüyle Kudüs arasında mekik dokuyan Yusuf'un gözünden anlatıyor.

Tür : Tarihi, Drama, Savaş

: Tarihi, Drama, Savaş Yönetmen : Annemarie Jacir

: Annemarie Jacir Oyuncular: Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kudüs'ün kalabalık halkları, Nazilerden kaçan Avrupalı​​Yahudilerin göçü ve İngilizlerin sömürge yönetimini dayatma girişimleri. Tüm bunların ortasında, Yusuf geleneksel köyü ile hızla değişen şehir arasında mekik dokuyor. Afra, büyükannesinin yardımıyla değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Memnun olmayan bir liman işçisi, geçimini sağlama ve ailesini geçindirme baskısının onu bir isyancı harekete çektiğini fark ediyor.

3️⃣ Ceza (Woman and Child)

Tam Boyutta Gör Leyla’nın Kardeşleri filmiyle dikkat çeken İranlı yönetmen Saeed Roustayi’nin Cannes'da Altın Palmiye için yarışan son filmi, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Saeed Roustayi

: Saeed Roustayi Oyuncular: Parinaz Izadyar, Payman Maadi, Soha Niasti

Mahnaz, 40 yaşında, dul bir hemşiredir. Okuldan uzaklaştırılan asi oğlu Aliyar’la baş etmeye çalışmaktadır. Yeni erkek arkadaşı Hamid’le yapılan nişan töreni sırasında aile içindeki gerilim doruğa ulaşır ve trajik bir kaza yaşanır. Bu olayın ardından Mahnaz, ihanet ve kayıpla yüzleşmek zorunda kalacak ve adalet arayışına çıkacaktır.

4️⃣ Baba (Father)

Tam Boyutta Gör Prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan Baba, insan zihninin kırılganlığı, ebeveynlik sorumluluğu ve affetmenin mümkün olup olmadığı üzerine yoğun bir psikolojik drama.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Tereza Nvotová

: Tereza Nvotová Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Morávková, Anna Geislerová

Başarılı ve sevgi dolu bir baba olan Michal’ın hayatı, yaptığı trajik bir hata sonrası tamamen değişir. Bir gün küçük kızını kreşe bıraktığını sanırken onu aracın arka koltuğunda unutması, geri dönüşü olmayan bir felakete yol açar. Bu olayın ardından suçluluk duygusu, toplumsal yargılar ve yaklaşan hukuki süreçle yüzleşmek zorunda kalan Michal, hem kendini hem de ailesini ayakta tutmaya çalışır.

5️⃣ Kybele'nin Laneti: İstila

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Zülfü Hamit Altın

: Zülfü Hamit Altın Oyuncular: Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin

25 haneli küçük bir köyde, ahalinin sakin yaşamları köy halkından birinin yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sebebiyle değişir. Tılsımlı ilimlere vakıf Ruken Hoca'nın köye gelmesiyle tuhaf ve açıklanamaz olaylar baş gösterir, köy görünmeyen bir karanlığın içine sürüklenir. Umutsuzluğa kapılan köy halkı ve muhtar, çareyi maneviyatı yüksek bilge bir dedede bulur. Ancak dedenin yardımı, köyü büyük bir sınavdan geçirecek ve bu karanlık dönemde herkesin inancı ve cesareti sınanacaktır.

6️⃣ Noise: Lanetin Sesi (Noise)

Tam Boyutta Gör Bu hafta ülkemizde gösterime giren bir diğer korku filmi de Güney Kore yapımı Noise.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Kim Soo-jin

: Kim Soo-jin Oyuncular: Lee Sun-bin, Han Soo-a, Kim Min-Seok

Film, işitme engelli bir kadın olan Ju-young'un, kız kardeşi Ju-hee'nin yeni taşındığı apartmanda aniden kaybolmasını araştırmasını konu alıyor. Kardeşini bulmak amacıyla binaya giden Ju-young, apartman sakinlerinin geceleri ortaya çıkan bir sesten rahatsız olduklarını ve sessizlik talep ettiklerini gözlemler. Kaynağı belirsiz olan bu sesin izini süren karakter, araştırmaları sonucunda kardeşinin kayboluşunun ve apartmandaki durumun, binanın geçmişiyle bağlantılı doğaüstü bir varlıktan kaynaklandığını tespit eder.

2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 film 2 hf. önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ They Fight

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelen en kayda değer film, Hulu ve Disney+'ta yayınlanacak boks filmi They Fight olacak.

Tür : Drama, Spor

: Drama, Spor Yönetmen : Sheldon Candis

: Sheldon Candis Oyuncular : André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins

: André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins Yayın Tarihi : 17 Temmuz

: 17 Temmuz Platform: Disney+

They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tam Boyutta Gör 22 Mayıs'ta sinemalarda gösterime giren Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, nihayet bu hafta öde-izle servislerinde yerini alacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Jon Favreau

: Jon Favreau Oyuncular : Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White

: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White Yayın Tarihi: 21 Temmuz

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

2️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijitale gelen bir diğer film de usta yönetmen Steven Spielberg'in UFO fenomenine odaklanan son filmi Disclosure Day olacak.

Tür : Bilim-Kurgu, Gizem

: Bilim-Kurgu, Gizem Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell

Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: