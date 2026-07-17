Sinemada bu hafta: Odyssey, Filistin 36, Ceza (17 Temmuz 2026)

Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey geliyor. Onun yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Odyssey (The Odyssey)
- Tür: Tarihi Epik, Macera
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya
250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.
2️⃣ Filistin 36 (Palestine 36)
- Tür: Tarihi, Drama, Savaş
- Yönetmen: Annemarie Jacir
- Oyuncular: Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kudüs'ün kalabalık halkları, Nazilerden kaçan AvrupalıYahudilerin göçü ve İngilizlerin sömürge yönetimini dayatma girişimleri. Tüm bunların ortasında, Yusuf geleneksel köyü ile hızla değişen şehir arasında mekik dokuyor. Afra, büyükannesinin yardımıyla değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Memnun olmayan bir liman işçisi, geçimini sağlama ve ailesini geçindirme baskısının onu bir isyancı harekete çektiğini fark ediyor.
3️⃣ Ceza (Woman and Child)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Saeed Roustayi
- Oyuncular: Parinaz Izadyar, Payman Maadi, Soha Niasti
Mahnaz, 40 yaşında, dul bir hemşiredir. Okuldan uzaklaştırılan asi oğlu Aliyar’la baş etmeye çalışmaktadır. Yeni erkek arkadaşı Hamid’le yapılan nişan töreni sırasında aile içindeki gerilim doruğa ulaşır ve trajik bir kaza yaşanır. Bu olayın ardından Mahnaz, ihanet ve kayıpla yüzleşmek zorunda kalacak ve adalet arayışına çıkacaktır.
4️⃣ Baba (Father)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Tereza Nvotová
- Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Morávková, Anna Geislerová
Başarılı ve sevgi dolu bir baba olan Michal’ın hayatı, yaptığı trajik bir hata sonrası tamamen değişir. Bir gün küçük kızını kreşe bıraktığını sanırken onu aracın arka koltuğunda unutması, geri dönüşü olmayan bir felakete yol açar. Bu olayın ardından suçluluk duygusu, toplumsal yargılar ve yaklaşan hukuki süreçle yüzleşmek zorunda kalan Michal, hem kendini hem de ailesini ayakta tutmaya çalışır.
5️⃣ Kybele'nin Laneti: İstila
- Tür: Korku
- Yönetmen: Zülfü Hamit Altın
- Oyuncular: Metin Keçeci, Fadime Yıldız, Özkan Şahin
25 haneli küçük bir köyde, ahalinin sakin yaşamları köy halkından birinin yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sebebiyle değişir. Tılsımlı ilimlere vakıf Ruken Hoca'nın köye gelmesiyle tuhaf ve açıklanamaz olaylar baş gösterir, köy görünmeyen bir karanlığın içine sürüklenir. Umutsuzluğa kapılan köy halkı ve muhtar, çareyi maneviyatı yüksek bilge bir dedede bulur. Ancak dedenin yardımı, köyü büyük bir sınavdan geçirecek ve bu karanlık dönemde herkesin inancı ve cesareti sınanacaktır.
6️⃣ Noise: Lanetin Sesi (Noise)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Kim Soo-jin
- Oyuncular: Lee Sun-bin, Han Soo-a, Kim Min-Seok
Film, işitme engelli bir kadın olan Ju-young'un, kız kardeşi Ju-hee'nin yeni taşındığı apartmanda aniden kaybolmasını araştırmasını konu alıyor. Kardeşini bulmak amacıyla binaya giden Ju-young, apartman sakinlerinin geceleri ortaya çıkan bir sesten rahatsız olduklarını ve sessizlik talep ettiklerini gözlemler. Kaynağı belirsiz olan bu sesin izini süren karakter, araştırmaları sonucunda kardeşinin kayboluşunun ve apartmandaki durumun, binanın geçmişiyle bağlantılı doğaüstü bir varlıktan kaynaklandığını tespit eder.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ They Fight
- Tür: Drama, Spor
- Yönetmen: Sheldon Candis
- Oyuncular: André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins
- Yayın Tarihi: 17 Temmuz
- Platform: Disney+
They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera
- Yönetmen: Jon Favreau
- Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White
- Yayın Tarihi: 21 Temmuz
Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.
2️⃣ İfşa Günü (Disclosure Day)
- Tür: Bilim-Kurgu, Gizem
- Yönetmen: Steven Spielberg
- Oyuncular: Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell
Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: