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    Sinemada bu hafta: Resident Evil, Kehanet, Tek Başına (18 Eylül 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:       

    Bu hafta sinema salonlarında yedi yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan dramaya pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Haftanın asıl yıldızı ise oldukça iyi yorumlar alan yeni Resident Evil filmi olacak gibi görünüyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Resident Evil

     Resident Evil Tam Boyutta Gör
    Eylül ayının belki de en dikkat çekici filmi Resident Evil. Yepyeni bir serinin ilk filmi olarak hazırlanan bu yeni film, Weapons ile son yılların dikkat çekici korku filmlerinden birine imza atan Zach Cregger'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Korku, GerilimAksiyon
    • Yönetmen: Zach Cregger
    • Oyuncular:  Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis

    Daha önce çıkan filmlerin aksine serinin korku tarafına ağırlık verecek olan bu yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.

    2️⃣ Kehanet (Sacrifice)

    Kehanet (Sacrifice) Tam Boyutta Gör
    Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek gibi ünlü isimleri bir araya getiren Sacrifice, konusuyla da merak uyandırıyor.
    • Tür: Aksiyon, Macera, Kara Komedi
    • Yönetmen: Romain Gavras
    • Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel

    Seçkinlerin katıldığı bir bağış toplama galasında, ünlüler ve sosyetikler, doğaüstü güçlerin kilidini açabilecek efsanevi bir kalıntının peşinde silahlı aktivistlerin mekana baskın düzenlemesiyle tehlikeye girerler.

    3️⃣ Tek Başına

    Tek Başına Tam Boyutta Gör
    Aşk, müzik ve dramın iç içe geçtiği bu yerli film, bar müzisyeni Tamer’in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma yolculuğunu konu ediniyor.
    • Tür: Drama, Müzik
    • Yönetmen: Aziz Alaca
    • Oyuncular: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek

    Filmde, Ankara’da barlarda rock-cover çalan Tamer’in, eski rocker Engin’den ders almak için İzmir’e uzanan yolculuğu anlatılıyor. Bu süreçte Tamer’in karşılaştığı karakterler arasında Roman darbukacı Tahir, Engin Yaman’ın özgür ruhlu kızı İpek, hippi ruhlu mekân işletmecisi Mickey, otel sahibi Mercan, bas gitarist ve yalnız anne Tuğba gibi renkli isimler yer alıyor.

    4️⃣ Sınırsız (Runner)

    Sınırsız (Runner) Tam Boyutta Gör
    Reacher dizisinin yıldızı olarak adından söz ettiren Alan Ritchson, aksiyon ve komediyi harmanlayan bu filmde ünlü oyuncu Owen Wilson ile bir araya geliyor.
    • Tür: Aksiyon, Komedi
    • Yönetmen: Scott Waugh
    • Oyuncular: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro

    Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan ölümcül bir kovalamacaya dönüşür. Hank, karşısına çıkan tehlikeleri aşarak hem hayatta kalmaya hem de küçük çocuğun hayatını kurtaracak teslimatı zamanında tamamlamaya çalışır.

    5️⃣ Melodi ve Neşeli Notalar

    Melodi ve Neşeli Notalar Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında iki animasyon film öne çıkıyor. Bunlardan ilki yerli bir yapım olan Melodi ve Neşeli Notalar.
    • Tür: Animasyon
    • Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

    Film, Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor.

    6️⃣ Ayı Kardeşler: Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn)

    Ayı Kardeşler: Macera Ekibi (Boonie Bears: Future Reborn) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren ikinci animasyon film ise Çin yapımı Ayı Kardeşler: Macera Ekibi.
    • Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Lin Yongchang

    Briar, Bramble ve Vick kendilerini insanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte bulurlar. Dünyayı kurtarmak için bir planı olan ancak kahramanlarımız Ayı Kardeşlerin yardımına ihtiyaç duyan gizemli fakat bir o kadar da tanıdık genç bir çocukla yolları kesişir. Dünyayı eski haline getirmek için birlikte tehlikeli bir maceraya atılırlar.

    7️⃣ Tavuk (Hen)

    Tavuk (Hen) Tam Boyutta Gör
    Daha çok arthouse sinemayı (sanat filmlerini) tercih edenler için bu haftanın öne çıkan yapımlarından biri Hen olacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: György Pálfi
    • Oyuncular: Yannis Kokiasmenos, Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras

    Bir tavuk, kendisini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulmak için çiftlikten kaçar ve Yunanistan kıyılarındaki eski bir restoranın avlusuna sığınır. Yabancısı olduğu bu dünyada türlü tehlikelerle karşılaşırken sevgiyi keşfeder, kümesin acımasız düzeninde kendine bir yer edinmeye çalışır ve yumurtalarını korumak için büyük bir mücadele verir. Onun özgürlüğe ve anneliğe uzanan kimi zaman eğlenceli, kimi zaman nefes kesen yolculuğu, çevresindeki insanların sessiz acılarına ve hayata tutunma çabalarına da ayna tutan dokunaklı bir maceraya dönüşür.

    8️⃣ Kumar

    Kumar Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de mütevazı bir bütçeyle hayata geçirilmiş gibi görünen Kumar olacak.
    • Tür: Drama, Aksiyon
    • Yönetmen
    • Oyuncular: Cem Özer , Aytaç Acar , Elif Pelteci, Metin Yıldız, Arzu Yanardağ

    Film, babasının yıllarca sakladığı karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde onunla aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen bir gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

    9️⃣ Okay! Madam 2

    Okay! Madam 2 Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren son film ise Güney Kore yapımı Okay! Madam'ın altı yıl sonra gelen devam filmi.
    • Tür: Aksiyon, Komedi
    • Yönetmen: Lee Cheol-ha
    • Oyuncular: Uhm Junghwa, Park Sung-woong, Lee Sang-yoon

    Mi-young, ergenlik çağındaki kızı ve işsiz eşiyle günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ederken, lüks bir yolcu gemisinde gerçekleşecek düğüne davet edilir. Ailesiyle keyifli bir tatil yapmayı hayal eden Mi-young için yolculuk, suç örgütü lideri Anya ve adamlarının gemiyi ele geçirmesiyle bir anda kabusa dönüşür. Açık denizin ortasında kaçacak hiçbir yer kalmazken, geçmişte efsanevi bir ajan olan Mi-young yeniden harekete geçmek zorunda kalır. Ailesini ve gemideki yüzlerce yolcuyu kurtarmak için tehlikeli bir mücadeleye girişir.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Aşk Hipotezi (The Love Hypothesis)

    The Love Hypothesis Tam Boyutta Gör
    Dijital platformlarda haftanın öne çıkan filmi Amazon Prime Video'dan geliyor.
    • Tür: Romantik
    • Yönetmen: Claire Scanlon
    • Oyuncular: Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh
    • Çıkış Tarihi: 23 Eylül
    • Platform: Amazon Prime Video

    Ali Hazelwood'un çok satan aşk romanından uyarlanan Aşk Hipotezi, fakültenin en ürkütücü profesörü Adam Carlsen'ı aniden öpüveren doktora adayı Olive'in hikâyesini konu alıyor. İkisinin de sahte bir ilişkiye olan ihtiyacı, gerçek aşkın denklemini çözebilecek türden kimyasal bir deneye evriliyor.

    2️⃣ En İyiler Yarışıyor (Best of the Best)

    Best of the Best Tam Boyutta Gör
    Netflix'te haftanın öne çıkan filmi ise Bollywood'un meşhur dans yarışmalarına odaklanan Best of the Best olacak.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: Maitreyi Ramakrishnan, Priyanka Kedia, Hasan Minhaj,
    • Oyuncular: Lena Khan
    • Çıkış Tarihi: 18 Eylül
    • Platform: Netflix

    Maya ve Anjali adındaki çocuklukluk arkadaşı iki genç kız, üniversitelerinin iddialı Bollywood dans takımına katılır; ancak ulusal şampiyonluğa giden yolun hayal bile edemeyecekleri kadar gürültülü, çetin ve acımasız rekabetle dolu olduğunu kısa sürede anlarlar.

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