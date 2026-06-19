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    Sinemada bu hafta: Oyuncak Hikayesi 5, Koloni, Robin Hood'un Ölümü (19 Haziran 2026)

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:       

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Toy Story serisinin beşinci filmi geliyor. Onların yanı yanı sıra korku, komedi ve aksiyon gibi farklı türlerde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

    1️⃣ Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5)

    Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5) Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), bu hafta beşinci filmiyle sinemalara geri dönüyor.

    Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.

    2️⃣ Robin Hood'un Ölümü (The Death of Robin Hood)

    Robin Hood'un Ölümü (The Death of Robin Hood) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünü üstlendiği The Death of Robin Hood, bu efsanevi karakterin son yıllarına alışık olduğumuzdan çok daha karanlık bir yorum getiriyor.
    • Tür: Drama, Macera
    • Yönetmen: Michael Sarnoski
    • Oyuncular: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe

    Yıllar boyunca adaleti sağlamak için mücadele eden Robin Hood, artık geçmişinin yüküyle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadığı kayıplar ve verdiği mücadeleler, onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratmıştır. Ormana ve eski hayatına geri dönen Robin, son bir hesaplaşmanın eşiğine gelir. Geçmişte yaptığı seçimler ve karşısına çıkan düşmanlar, onu kaçınılmaz bir sona doğru sürüklerken, hikâye bir efsanenin son günlerini takip eder.

    3️⃣ Koloni (Colony)

    Koloni (Colony) Tam Boyutta Gör
    "Hızla mutasyona uğrayan virüs ve salgının yayılmasıyla büyüyen bir tehdit..." Train to Busan'ın yönetmeni, yine aksiyon dozu yüksek bir zombi filmiyle karşımızda.
    • Tür: Korku, Gerilim, Aksiyon
    • Yönetmen: Yeon Sang-ho
    • Oyuncular: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook

    Colony, bir biyoteknoloji konferansı sırasında gizemli bir parazitin sızmasıyla başlayan korku dolu hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sızıntının başladığı bina sakinleri ve konferans katılımcıları aniden bu ölümcül organizmanın etkisiyle zombivari yaratıklara dönüşüyor ama bu enfekte varlıklar klasik zombilerin aksine kolektif bir "sürü aklı" geliştirerek avlarını kusursuz bir koordinasyonla köşeye sıkıştırıyor. Dış dünyadan tamamen izole olan bir grup insan ise mantar ağları aracılığıyla sürekli evrimleşen, her saniye daha da zekileşen bu devasa koloniye karşı kapalı alanda dehşet verici ve amansız bir varoluş savaşı vermek zorunda kalıyor.

    4️⃣ Normal

    Normal Tam Boyutta Gör
    Bob Odenkirk'ün (Better Call Saul) başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Normal'ın senaryosunda John Wick serisinin yazarı olarak tanınan Derek Kolstad'in imzası bulunuyor.
    • Tür: Suç, Aksiyon
    • Yönetmen: Ben Wheatley
    • Oyuncular: Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan, Lena Headey

    Normal, geçmişindeki travmalardan kaçmak için ücra bir kasabada geçici şeriflik yapan bir adama odaklanıyor. Kendisine tamamen sıradan ve sakin bir hayat kurmaya çalışan Ulysses, yerel bir bankanın soyulmasıyla birlikte kasabanın göründüğü kadar masum olmadığını ve buranın aslında uluslararası bir suç şebekesinin merkezi haline geldiğini keşfediyor. Kasaba halkını korumak için harekete geçen Ulysses, saklamaya çalıştığı karanlık geçmişini ve ölümcül dövüş yeteneklerini yeniden gün yüzüne çıkararak organize suç örgütüne karşı tek başına amansız bir savaşa girişiyor.

    5️⃣ Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2)

    Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) Tam Boyutta Gör
    Yıllar sonra yeniden beyaz perdede gösterilen Açlık Oyunları serisi, bu hafta vizyona giren Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 ile birlikte final yapıyor. 
    • Tür: Macera, Aksiyon, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Francis Lawrence
    • Oyuncular: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Mahershala Ali, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Julianne Moore

    Açlık Oyunları serisinin bu son bölümünde, Alaycı Kuş olarak sembol haline gelen Katniss Everdeen'in önderliğinde tüm mıntıkalar Capitol'e karşı ayaklanıyor.

    6️⃣ Romantik Kahraman (The Gentleman)

    Sinemada bu hafta (19 Haziran 2026) Tam Boyutta Gör
    İspanya yapımı bir aksiyon filmi olan Romantik Kahraman'ın başrolünde tecrübeli oyuncu Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarcy) bulunuyor.
    • Tür: Aksiyon, Suç, Drama
    • Yönetmen: Gabriel Beristain
    • Oyuncular: Ron Perlman, Megan Montaner, Natti Natasha

    Geçmişin hayaletleri ve merhum eşinin anılarıyla yaşayan eski Amerikan askeri Theo, rutin hayatındaki tek insani etkileşimi her perşembe günü bir hayat kadını olan Olga ile gerçekleştirmektedir. Olga'nın cinayete kurban gitmesiyle birlikte Theo, kaybettiği bağın bedelini ödetmek amacıyla kapsamlı bir intikam arayışına girer. Theo’nun arkasında bıraktığı şiddet dolu izleri, alkol sorunlarıyla boğuşan polis müfettişi Iborra ile soğukkanlı kiralık katil Herodes takip eder. Yıllar içinde şekillenen ve alışkanlığın ötesinde duygusal bir temele dayanan bu trajik süreç; karakterlerin yollarının kesişmesiyle birlikte, geçmişin hesaplarının kapandığı bir hesaplaşmaya dönüşür.

    7️⃣ Cinhar

    Cinhar Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta iki yeni yapım birden katılıyor. Bunlardan ilki Cinhar.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Özgür Akbaş 
    • Oyuncular: Sudenur Balcı, Zeynep Kıvanç, Recep Özdemir

    Sislerin hiç dağılmadığı, Sakarya’nın bir dağ köyünde yaşayan genç çift Narin ve Yusuf, bebeklerini kaybettiklerinde hayatları sonsuza dek değişir. Kardeşi Narin’in acısını paylaşmak için şehirden yanına gelen Çiçek, beraberinde sıradan bir teselli değil, karanlıkla mühürlenmiş bir muska getirir. Çocukluğundan beri büyüler ve ruhani varlıklarla uğraşan bu genç kız ruhunda annelerinden kalan bir sır taşımaktadır. Acının yerini giderek derinleşen bir dehşet alırken, açılan kapı artık kapanmaz. Ve o kapının ardında bekleyen şey, geri dönülmez bir hesaplaşmadır.

    8️⃣ Dakhul

    Dakhul Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli korku filmi ise Dakhul.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Abbas Karatekin
    • Oyuncular: Merve Peker Akay, Jale Ak, Zuhal Deliağaoğlu

    Film, komşusunun yaptığı kıskançlık büyüsüne maruz kalan Aslı'nın, bu lanetten kurtulmak için bir büyücüye başvurması sonrası başından geçenleri anlatıyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Dante'nin Elinden (In the Hand of Dante)

    In the Hand of Dante Tam Boyutta Gör
    Oyuncu kadrosunda dikkat çekici isimleri bir araya getiren In the Hand of Dante, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşuyor. 
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Julian Schnabel
    • Oyuncular: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Al Pacino, Jason Momoa, Martin Scorsese
    • Yayın Tarihi: 24 Haziran
    • Platform: Netflix

    Nick Tosches‘in aynı adlı romanından uyarlanan In the Hand of Dante, İtalyan şair Dante’nin yaşadığı 14. yüzyılla günümüz arasında gidip gelen bir hikâye anlatıyor. Modern dünyada geçen kısım, İlahi Komedya’nın yıllar sonra ortaya çıkan el yazması için mafyayı karşısına alan bir akademisyene odaklanıyor. Geçmişte geçen kısımda ise Dante'nin yaşantısından pasajlar görüyoruz.

    2️⃣ Isabelle'e Sesli Mesaj (Voicemails for Isabelle)

    Voicemails for Isabelle Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer dikkat çekici film de romantik komedi türündeki Voicemailss for Isabelle olacak.
    • Tür: Romantik Komedi
    • Yönetmen: Leah McKendrick
    • Oyuncular: Zoey Deutch, Nick Robinson, Nick Offerman, Lukas Gage
    • Yayın Tarihi: 19 Haziran
    • Platform: Netflix

    Voicemails for Isabelle, kız kardeşinin vefatının ardından teselliyi onun eski numarasına sesli mesajlar bırakmakta bulan şef Jill ile bu numaranın yeni sahibi olan emlakçı Wes’in yollarının kesişmesini konu alıyor. Jill, acısını hafifletmek için telefona içini dökerken, mesajları gizlice dinleyen Wes, bu hiç tanımadığı kadının samimiyetine ve yaşam mücadelesine yavaş yavaş aşık olmaya başlıyor.

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    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

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