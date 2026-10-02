Sinemada bu hafta: Digger, Vahşinin Kalbi, Efsaneler Takımı (2 Ekim 2026)

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden dramaya, animasyondan gerilime pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Haftanın asıl yıldızı ise Tom Cruise'un başrolünü üstlendiği Digger olacak gibi görünüyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Digger

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñàrritu'nun (The Revenant, 21 Grams) merakla beklenen yeni filminde Tom Cruise, Elon Musk benzeri bir figürü canlandırıyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Alejandro G. Iñàrritu

: Alejandro G. Iñàrritu Oyuncular: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman

Tom Cruise filmde tüm dünyayı etkileyen ekolojik bir felakete sebep olan bir petrol baronunu canlandırıyor. Fragmana bakılırsa hem Trump'tan hem de Joe Biden'dan izler taşıyan ABD Başkanı, giderek büyüyen bu krizi çözmesi için tam da o krize sebebiyet veren adamı görevlendiriyor. Yani Digger Rockwell'i (Cruise).

2️⃣ Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği Heart of the Beast, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan eski bir askere odaklanıyor.

Tür : Macera, Gerilim, Drama

: Macera, Gerilim, Drama Yönetmen : David Ayer

: David Ayer Oyuncular: Brad Pitt, J.K. Simmons

Özel Kuvvetler subayı James Belmont, içinde bulunduğu uçağın Alaska'nın zorlu coğrafyasına düşmesi sonucu hayatta kalma mücadelesinin içine atılır. Yanında sadece eğitimli savaş köpeği Odin bulunan Belmont, dondurucu soğuklar, vahşi doğa şartları ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır. Medeniyetten tamamen uzakta mahsur kalan ikili, bir yandan bölgenin çetin iklim koşullarına ve yırtıcılara karşı direnirken, diğer yandan da aralarındaki bağı ve askeri hayatta kalma becerilerini kullanarak kurtulmanın bir yolunu arar.

3️⃣ Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı (Verity)

Tam Boyutta Gör Hem psikolojik gerilim hem de erotik gerilim türünden beslenen Verity'nin başrollerinde Anne Hathaway ve Dakota Johnson gibi iki ünlü isim yer alıyor.

Tür : Gerilim, Suç, Drama

: Gerilim, Suç, Drama Yönetmen : Michael Showalter

: Michael Showalter Oyuncular: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett

Colleen Hoover’ın çok satan romanından uyarlanan filmde Lowen, geçirdiği kaza nedeniyle yazamaz hâle gelen Verity’nin kitap serisini sürdürme teklifini kabul eder ve çalışmak üzere Crawford ailesinin evine taşınır. Burada Verity’ye ait gizli notları keşfeden genç yazar, okuduklarının gerçek bir itiraf mı yoksa kurmaca mı olduğunu sorgulamaya başlar. Verity’nin eşi Jeremy ile yakınlaşması ise Lowen’ı giderek profesyonel sınırların dışına çıkan bir durumun içine çeker.

4️⃣ Kraliçe Zor Durumda (Queen At Sea)

Tam Boyutta Gör Usta oyuncu Juliette Binoche'un başrolünü üstlendiği Queen at Sea, bu yıl Berlin Film Festivali'nde beğeni toplayan filmlerden biri oldu.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Lance Hammer

: Lance Hammer Oyuncular: Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall

Amanda ve üvey babası Martin, ileri evre demans hastası Leslie’nin kendi hayatıyla ilgili kritik kararları verebilme yetisini kaybedip kaybetmediği konusunda zorlu bir vicdani ikilemle yüzleşir. Peki onun adına karar verme sorumluluğu kime aittir: eşine, çocuğuna, yoksa bir kuruma mı?

5️⃣ Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok

Tam Boyutta Gör Yerli sinema için bu haftanın öne çıkan filmi Murad Zaloğlu'nun yönettiği Güneşin Altında Yeni Bir Şey Yok olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Murad Zaloğlu

: Murad Zaloğlu Oyuncular: Musa Kadan, Mustafa Özer, Hüseyin Güvenen

İrfan, kendisi ve eşi için mezar yeri arayan emekli bir bankacıya aracılık ederek ihtiyaç duyduğu parayı kazanmayı umar. Ancak anlaşmaya varılan yerde başka birinin gömülü olması planını bozar. Mezarın taşınması karşılığında alacağı komisyonun peşine düşerken, eşinin yerinden edilmesine karşı çıkan Ahmet’le arasındaki gerilim büyür. Babasıyla mezarlıkta çalışan Harun ise Ahmet’in kızı Cansu’ya yakınlık duymaya başlar.

6️⃣ Unutulmuş Ada (Forgotten Island)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında üç animasyon film ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Forgotten Island.

Tür : Animasyon, Macera, Fantastik

: Animasyon, Macera, Fantastik Yönetmen: Joel Crawford ve Januel Mercado

Unutulmuş Ada (Forgotten Island), Jo ve Raissa'nın ailelerinden hikayelerini duydukları mitolojik varlıklarla dolu Nakali adasına açılan bir portal bulmalarıyla başlar. Adada farklı niyetlere sahip çeşitli yaratıklarla karşılaşan ikili, Raww adındaki bir kurt köpeği ve yeni arkadaşlarıyla bir araya gelerek adadaki en tehlikeli varlık olan Manananggal ile yüzleşmek zorunda kalır. Eve dönmenin bedelinin tüm hafızalarının silinmesi olduğunu öğrenen Jo ve Raissa, birbirlerini tamamen unutmadan önce adadan ayrılmanın bir yolunu bulmak için zamanla yarışır.

7️⃣ Efsaneler Takımı: Görev İstanbul

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon film de yerli bir yapım olan Efsaneler Takımı: Görev İstanbul.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Cengizhan Uluocak

Anadolu’nun zengin doğasından ilham alan hayvan kahramanlar ile iki cesur çocuğun oluşturduğu Efsaneler Takımı, bu kez rotasını tarihin ve gizemin başkenti İstanbul’a çevirir. Şehrin paha biçilemez kültürel mirasını hedef alan kötü kalpli Terlik, yardımcısı Turşu ve çetesi, çaldıkları tarihi eserleri gizemli efendileri Büyük Terlik’e ulaştırmak için tehlikeli bir plan hazırlar. Yerebatan Sarnıcı’ndan ele geçirdiği sihirli bir asa sayesinde görünmezlik ve olağanüstü güçler kazanan Terlik, şimdiye kadarki en büyük tehdide dönüşür. Durumu öğrenen takım lideri Kangal, ekibini toplar ve İstanbul’a hareket eder. Burada Tuana ve Akıncan’ın da katılmasıyla ekip tamamlanır ve kahramanlar, Topkapı Sarayı’ndaki tarihi eserleri korumak için zamana karşı bir mücadeleye girişir.

8️⃣ Robu 404

Tam Boyutta Gör Haftanın üçüncü ve son animasyon filmi ise yine bir yerli yapım olan Robu 404.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Barış Çorak

Film, kendi ürettiği robot Robu 404 aracılığıyla teknoloji üzerinden kendini ifade etmeye çalışan dokuz yaşındaki Can'ın, Robu 404'ün yardımıyla kendisini keşfetmesini anlatıyor.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Schumacher '94 - The Birth of a Legend

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelecek en dikkat çekici film, efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'e odaklanan Netflix belgeseli olacak.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : Christin Freitag

: Christin Freitag Yayın Tarihi : 2 Ekim

: 2 Ekim Platform: Netflix

Belgesel, Michael Schumacher'in ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı 1994 Formula 1 sezonunu, daha önce görülmemiş arşiv görüntüleri ve dikkat çekici röportajlarla ekrana taşıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Tam Boyutta Gör Gişede fırtınalar estiren yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra şimdi de öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Destin Daniel Cretton

: Destin Daniel Cretton Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon

: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon Yayın Tarihi: 6 Ekim

Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ı filmde yer aldığı kesinleşmiş kahramanlar. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

2️⃣ Saldırı (Onslaught)

Tam Boyutta Gör Bu hafta öde-izle servislerine gelecek bir diğer çekici film de Godzilla x Kong ve You're Next gibi filmlerin yönetmeni olarak tanınan Adam Wingard'ın çektiği Onslaught.

Tür : Korku, Gerilim, Aksiyon

: Korku, Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Adam Wingard

: Adam Wingard Oyuncular : Adria Arjona, Rebecca Hall, Dan Stevens

: Adria Arjona, Rebecca Hall, Dan Stevens Yayın Tarihi: 6 Ekim

Adria Arjona filmde, çölde bir karavan parkında yaşayan ve ailesini beklenmedik bir tehditten korumak için mücadele etmek zorunda kalan bir ordu keskin nişancısı anneyi canlandırıyor. Karakterin hayatı; yakındaki bir askeri tesisten serbest bırakılan, genetiğiyle oynanmış süper askerlerden oluşan haydut bir birliğin bölgeye sızmasıyla altüst oluyor. Cockroach, Crybaby ve The Butcher adındaki bu durdurulamaz ölüm makinelerine karşı tek başına durmak zorunda kalan anne, ailesini korumak uğruna askeri yeteneklerini ve hayatta kalma içgüdülerini son sınırına kadar zorlayacak.

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