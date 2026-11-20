Yapay Zeka Özeti:
- Bu hafta sinemalarda ve dijital platformlarda zengin bir film takvimi sinemaseverleri bekliyor. Vizyonda öne çıkan yapımlar arasında Açlık Oyunları'nın yeni filmi Hasatta Gündoğumu, dram türündeki Aşk Tesadüfleri Sever 3 ve Stallone'un başarı hikayesini anlatan Ben Rocky yer alıyor. Dijital tarafta ise Netflix yapımı Kardeş Kardeş ve Savaş Kupası haftanın dikkat çeken diğer filmleri arasında bulunuyor. Farklı türlerdeki yeni yapımlar keyifli bir sinema haftası sunuyor.
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Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan dramaya pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Bu haftanın asıl yıldızı ise yeni Açlık Oyunları filmi Hasatta Gündoğumu. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon
- Yönetmen: Francis Lawrence
- Oyuncular: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.
2️⃣ Aşk Tesadüfleri Sever 3
- Tür: Romantik, Drama
- Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
- Oyuncular: Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak
1960’ların Ankara’sında bir çocuğun annesinden kalan kutuyu bir kız çocuğuna vermesiyle başlayan bağ, kutunun yıllar boyunca el değiştirmesiyle farklı hayatlara uzanır. Deniz’in ölümünün ardından kalbi sevdiği adam Özgür’e nakledilir. Kayıp ve suçlulukla içine kapanan Özgür, Mavi’nin organ bağışına dikkat çekmek için düzenlediği sosyal sorumluluk projesi sayesinde Mavi ile tanışır; ikili, geçmişlerindeki bağdan habersizdir.
3️⃣ Ben, Rocky (I Play Rocky)
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Peter Farrelly
- Oyuncular: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell
Oyunculuk sektöründe var olma mücadelesi veren ve fiziksel özellikleri nedeniyle başrol için uygun görülmeyen Sylvester Stallone, kendi kariyerini şekillendirmek amacıyla kısa sürede bir senaryo yazar. Yapımcılar senaryoyu beğenmesine rağmen başrolde farklı tanınmış oyuncuları oynatmak ister ve projeyi devretmesi için Stallone'a yüksek para teklifleri sunar. Stallone, bu teklifleri reddederek kendi yazdığı karakteri canlandırmakta ısrar eder ve aktörlük kariyerini başlatma yönünde adım atar.
4️⃣ Artakalan
- Tür: Drama
- Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
- Oyuncular: Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul
Film, boğucu hâle gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, yaratıcılığını yeniden canlandırmak ve özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu konu ediniyor.
5️⃣ Tatlı Maya
- Tür: Drama
- Yönetmen: Biket İlhan
- Oyuncular: Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Erdem Kaynarca, Emre Altuğ
Film, fırınında doğum yapan kimsesiz Suriyeli bir kadına kucak açan yalnız bir fırıncının, kasabanın körüklenen önyargıları ve dedikoduları yüzünden geçim kaynağını kaybetme pahasına sergilediği zorlu vicdani dayanışmayı konu ediniyor.
6️⃣ Hayalet Asker (Ghost Soldier)
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yönetmen: William Eubank
- Oyuncular: Jim Caviezel, Garret Dillahunt, Shea Whigham, Olivia Thirlby
Henry ‘Fitz’ Fitzgerald, memleketinde gözlerden uzak, sessiz bir hayat sürer. Güçlü bir yabancı şirket, büyük bir kazanç elde etmek için Fitz’in ve komşularının topraklarını ele geçirmeye geldiğinde ise bu sessizlik sona erer. Eski bir Özel Kuvvetler askeri ve ileri teknoloji silah geliştiricisi olan Fitz, kimsenin görmediği silahları, ömür boyu süren ölümcül askeri eğitimi ve sarsılmaz adalet anlayışıyla harekete geçer. Şirket ise karşısında kazanamayacağı tek kişilik bir savaşı bulur.
7️⃣ Şehzade Mehmet: Geleceğin Fatihi
- Tür: Animasyon, Macera
- Yönetmen: Mustafa Yavuz Karakaş
Film, yaşadığı dönemden günümüz Türkiye’sine gelen küçük Şehzade Mehmet’in, kendi zamanına dönebilmek için çıktığı macerayı konu ediniyor.
8️⃣ Ayı Kardeşler: Dünyanın Koruyucuları (Boonie Bears: The Hidden Protector)
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Huida Lin
Film, gizemli güçler kazanıp büyülü bir diyara sürüklenen Briar, Bramble ve Vick üçlüsünden liderlik konumunu kaybettiğini hisseden Briar'ın, istemeden keşfettiği karanlık bir planın ardından hem insanların hem de ölümsüzlerin dünyasını kurtarmak için dostlarıyla yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor.
9️⃣ Phi Phong: Kan İblisi (Phi Phong: The Blood Demon)
- Tür: Korku, Gerilim, Fantastik
- Yönetmen: Quoc Trung Do
- Oyuncular: Doan Minh Anh, Diep Bao Ngoc, Nina Padovan
Film, annelerini gizemli bir lanetten kurtarmak için Vietnam'ın kuzeyindeki uzak bir dağ köyüne giden iki kardeşin, esrarengiz ölümlerin izini sürerken gündüzleri insan kılığına giren kan emici Phi Phong efsanesi ve kutsal ormanın ölümcül sırlarıyla yüzleşmesini konu ediniyor.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Kardeş Kardeş (Steps)
- Tür: Animasyon
- Yönetmen: Alyce Tzue
- Yayın Tarihi: 20 Kasım
- Platform: Netflix
Külkedisi’nin o meşhur "kötü kalpli" üvey kız kardeşlerini tanıdığınızı mı sanıyorsunuz? Bir daha düşünün! Yanlış anlaşılan Lilith, çalıntı bir sihirli değnekle Kraliyet Balosu'nu sabote etmekle suçlanınca işler karışır; yanlışlıkla kardeşi Margot'yu kurbağaya çevirir ve krallığı prens takıntılı, şımarık bir kızın insafına bırakır. Şimdi Lilith, krallığı kurtarmak, altüst olan masalı düzeltmek ve "kötü" diye yaftalananların bile mutlu sonu hak ettiğini kanıtlamak için Külkedisi ve şaşırtıcı derecede yakışıklı bir trolle güçlerini birleştirmek zorundadır.
2️⃣ Savaş Kupası (The Mosquito Bowl)
- Tür: Savaş, Drama
- Yönetmen: Peter Berg
- Oyuncular: Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis
- Yayın Tarihi: 25 Kasım
- Platform: Netflix
Zafere hazırlanırken savaşa çağırıldılar... Savaş Kupası, Amerika'nın en iyi dört üniversiteli futbol yıldızının Pearl Harbor saldırısının ardından şöhreti bir kenara bırakıp deniz piyadelerine katılmasını anlatıyor.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ The Social Reckoning
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Aaron Sorkin
- Oyuncular: Jeremy Strong, Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr
- Yayın Tarihi: 24 Kasım
Bu kez hikâyenin merkezinde, Facebook'un karıştığı skandallar var. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturuyor. Facebook'un kirli çamaşırlarının ortaya saçılması, Zuckerberg'in kongre karşısında ifade verdiği bir soruşturmayı tetikliyor.
2️⃣ Her Şey Ortada (You Can See Everything)
- Tür: Belgesel, Drama
- Yönetmen: Nathan Fielder ve Lance Oppenheim
- Oyuncular: Nathan Fielder, Elizabeth Holmes, Amanda Seyfried
- Yayın Tarihi: 24 Kasım
Belgesel, yakın dönemin en büyük dolandırıcılık hikâyelerinden biri olan Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'ün, hapse girmeden önce Nathan Fielder ile ekibini evine davet ederek hikâyesini kendi perspektifinden anlatma çabasının üç yıla uzanan bir girdaba dönüşmesini anlatıyor.