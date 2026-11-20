Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Bu hafta sinemalarda ve dijital platformlarda zengin bir film takvimi sinemaseverleri bekliyor. Vizyonda öne çıkan yapımlar arasında Açlık Oyunları'nın yeni filmi Hasatta Gündoğumu, dram türündeki Aşk Tesadüfleri Sever 3 ve Stallone'un başarı hikayesini anlatan Ben Rocky yer alıyor. Dijital tarafta ise Netflix yapımı Kardeş Kardeş ve Savaş Kupası haftanın dikkat çeken diğer filmleri arasında bulunuyor. Farklı türlerdeki yeni yapımlar keyifli bir sinema haftası sunuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan dramaya pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. Bu haftanın asıl yıldızı ise yeni Açlık Oyunları filmi Hasatta Gündoğumu. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

Tam Boyutta Gör Aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Açlık Oyunları (The Hunger Games), hikâyenin geçmişine odaklanan prequel filmleriyle beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Serinin yeni filmi, orijinal seride Woody Harrelson'ın canlandırdığı Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon Yönetmen : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Oyuncular: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.

2️⃣ Aşk Tesadüfleri Sever 3

Tam Boyutta Gör Yıllar sonra yeni bir filmle sinemalara dönen bir diğer seri de Aşk Tesadüfleri Sever olacak.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Ömer Faruk Sorak

: Ömer Faruk Sorak Oyuncular: Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak

1960’ların Ankara’sında bir çocuğun annesinden kalan kutuyu bir kız çocuğuna vermesiyle başlayan bağ, kutunun yıllar boyunca el değiştirmesiyle farklı hayatlara uzanır. Deniz’in ölümünün ardından kalbi sevdiği adam Özgür’e nakledilir. Kayıp ve suçlulukla içine kapanan Özgür, Mavi’nin organ bağışına dikkat çekmek için düzenlediği sosyal sorumluluk projesi sayesinde Mavi ile tanışır; ikili, geçmişlerindeki bağdan habersizdir.

3️⃣ Ben, Rocky (I Play Rocky)

Tam Boyutta Gör I Play Rocky, Sylvester Stallone'nin rol bulmakta zorlanan genç bir oyuncudan bir Hollywood yıldızına dönüşme hikâyesini anlatıyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Peter Farrelly

: Peter Farrelly Oyuncular: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell

Oyunculuk sektöründe var olma mücadelesi veren ve fiziksel özellikleri nedeniyle başrol için uygun görülmeyen Sylvester Stallone, kendi kariyerini şekillendirmek amacıyla kısa sürede bir senaryo yazar. Yapımcılar senaryoyu beğenmesine rağmen başrolde farklı tanınmış oyuncuları oynatmak ister ve projeyi devretmesi için Stallone'a yüksek para teklifleri sunar. Stallone, bu teklifleri reddederek kendi yazdığı karakteri canlandırmakta ısrar eder ve aktörlük kariyerini başlatma yönünde adım atar.

4️⃣ Artakalan

Tam Boyutta Gör Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Yeşim Ustaoğlu, bu hafta yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Yeşim Ustaoğlu

: Yeşim Ustaoğlu Oyuncular: Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul

Film, boğucu hâle gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, yaratıcılığını yeniden canlandırmak ve özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu konu ediniyor.

5️⃣ Tatlı Maya

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de Biket İlhan imzalı Tatlı Maya.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Biket İlhan

: Biket İlhan Oyuncular: Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Erdem Kaynarca, Emre Altuğ

Film, fırınında doğum yapan kimsesiz Suriyeli bir kadına kucak açan yalnız bir fırıncının, kasabanın körüklenen önyargıları ve dedikoduları yüzünden geçim kaynağını kaybetme pahasına sergilediği zorlu vicdani dayanışmayı konu ediniyor.

6️⃣ Hayalet Asker (Ghost Soldier)

Tam Boyutta Gör Person of Interest dizisinden tanıdığımız Jim Caviezel'ın başrolünü üstlendiği Ghost Soldier, aksiyon tutkunlarına hitap ediyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : William Eubank

: William Eubank Oyuncular: Jim Caviezel, Garret Dillahunt, Shea Whigham, Olivia Thirlby

Henry ‘Fitz’ Fitzgerald, memleketinde gözlerden uzak, sessiz bir hayat sürer. Güçlü bir yabancı şirket, büyük bir kazanç elde etmek için Fitz’in ve komşularının topraklarını ele geçirmeye geldiğinde ise bu sessizlik sona erer. Eski bir Özel Kuvvetler askeri ve ileri teknoloji silah geliştiricisi olan Fitz, kimsenin görmediği silahları, ömür boyu süren ölümcül askeri eğitimi ve sarsılmaz adalet anlayışıyla harekete geçer. Şirket ise karşısında kazanamayacağı tek kişilik bir savaşı bulur.

7️⃣ Şehzade Mehmet: Geleceğin Fatihi

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu hafta sinemalara iki yeni animasyon film geliyor. Bunlardan ilki yerli bir yapım olan Mehmet: Geleceğin Fatihi.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Mustafa Yavuz Karakaş

Film, yaşadığı dönemden günümüz Türkiye’sine gelen küçük Şehzade Mehmet’in, kendi zamanına dönebilmek için çıktığı macerayı konu ediniyor.

8️⃣ Ayı Kardeşler: Dünyanın Koruyucuları (Boonie Bears: The Hidden Protector)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren ikinci animasyon film ise Çin yapımı Dünyanın Koruyucuları.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Huida Lin

Film, gizemli güçler kazanıp büyülü bir diyara sürüklenen Briar, Bramble ve Vick üçlüsünden liderlik konumunu kaybettiğini hisseden Briar'ın, istemeden keşfettiği karanlık bir planın ardından hem insanların hem de ölümsüzlerin dünyasını kurtarmak için dostlarıyla yeniden güçlerini birleştirmesini konu ediniyor.

9️⃣ Phi Phong: Kan İblisi (Phi Phong: The Blood Demon)

Tam Boyutta Gör Korku tutkunları için bu haftanın programında öne çıkan film ise Vietnam yapımı Phi Phong: Kan İblisi.

Tür : Korku, Gerilim, Fantastik

: Korku, Gerilim, Fantastik Yönetmen : Quoc Trung Do

: Quoc Trung Do Oyuncular: Doan Minh Anh, Diep Bao Ngoc, Nina Padovan

Film, annelerini gizemli bir lanetten kurtarmak için Vietnam'ın kuzeyindeki uzak bir dağ köyüne giden iki kardeşin, esrarengiz ölümlerin izini sürerken gündüzleri insan kılığına giren kan emici Phi Phong efsanesi ve kutsal ormanın ölümcül sırlarıyla yüzleşmesini konu ediniyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Kardeş Kardeş (Steps)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici film animasyon türündeki Steps olacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Alyce Tzue

: Alyce Tzue Yayın Tarihi : 20 Kasım

: 20 Kasım Platform: Netflix

Külkedisi’nin o meşhur "kötü kalpli" üvey kız kardeşlerini tanıdığınızı mı sanıyorsunuz? Bir daha düşünün! Yanlış anlaşılan Lilith, çalıntı bir sihirli değnekle Kraliyet Balosu'nu sabote etmekle suçlanınca işler karışır; yanlışlıkla kardeşi Margot'yu kurbağaya çevirir ve krallığı prens takıntılı, şımarık bir kızın insafına bırakır. Şimdi Lilith, krallığı kurtarmak, altüst olan masalı düzeltmek ve "kötü" diye yaftalananların bile mutlu sonu hak ettiğini kanıtlamak için Külkedisi ve şaşırtıcı derecede yakışıklı bir trolle güçlerini birleştirmek zorundadır.

2️⃣ Savaş Kupası (The Mosquito Bowl)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer film de savaş filmi The Mosquito Bowl olacak. Yalnız, filmin Amerika'da bile "fazla Amerikan" bulunduğunu söylememiz gerekiyor.

Tür : Savaş, Drama

: Savaş, Drama Yönetmen : Peter Berg

: Peter Berg Oyuncular : Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis

: Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård, Ray Nicholson, Tom Francis Yayın Tarihi : 25 Kasım

: 25 Kasım Platform: Netflix

Zafere hazırlanırken savaşa çağırıldılar... Savaş Kupası, Amerika'nın en iyi dört üniversiteli futbol yıldızının Pearl Harbor saldırısının ardından şöhreti bir kenara bırakıp deniz piyadelerine katılmasını anlatıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ The Social Reckoning

Tam Boyutta Gör The Social Network'ün devam filmi olarak çekilen The Social Reckoning, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Aaron Sorkin

: Aaron Sorkin Oyuncular : Jeremy Strong, Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr

: Jeremy Strong, Mikey Madison, Jeremy Allen White, Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr Yayın Tarihi: 24 Kasım

Bu kez hikâyenin merkezinde, Facebook'un karıştığı skandallar var. 2021 yılında The Wall Street Journal'da yayımlanan "The Facebook Files" başlıklı yazı dizisi, hikâyenin temelini oluşturuyor. Facebook'un kirli çamaşırlarının ortaya saçılması, Zuckerberg'in kongre karşısında ifade verdiği bir soruşturmayı tetikliyor.

2️⃣ Her Şey Ortada (You Can See Everything)

Tam Boyutta Gör Son yılların en sansasyonel belgesellerinden biri olan You Can See Everything, bu yıl sadece En İyi Belgesel değil, En İyi Film dalında da Oscar adaylığı alabilir.

Tür : Belgesel, Drama

: Belgesel, Drama Yönetmen : Nathan Fielder ve Lance Oppenheim

: Nathan Fielder ve Lance Oppenheim Oyuncular : Nathan Fielder, Elizabeth Holmes, Amanda Seyfried

: Nathan Fielder, Elizabeth Holmes, Amanda Seyfried Yayın Tarihi: 24 Kasım

Belgesel, yakın dönemin en büyük dolandırıcılık hikâyelerinden biri olan Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'ün, hapse girmeden önce Nathan Fielder ile ekibini evine davet ederek hikâyesini kendi perspektifinden anlatma çabasının üç yıla uzanan bir girdaba dönüşmesini anlatıyor.

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