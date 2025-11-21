Giriş
    Sinemada bu hafta: Ölüme Koşan Adam, Wicked 2, Yeni Şafak Solarken (21 Kasım 2025)

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:            

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime giriyor. Bunların arasında Ölüme Koşan Adam ve Wicked: İyilik Uğruna gibi gişe potansiyeli yüksek filmler de bulunuyor. de İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

     1️⃣ Ölüme Koşan Adam (The Running Man)

    The Running Man Tam Boyutta Gör
    Edgar Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver)’in aynı adlı Stephen King romanından uyarladığı The Running Man uyarlaması, bu haftanın en dikkat çekici filmi olarak öne çıkıyor
    • Tür: Aksiyon, Bilim-kurgu
    • Yönetmen: Edgar Wright
    • Oyuncular: Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera

    Stephen King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, başrolde Arnold Schwarzenegger yer almıştı. Bu yeni uyarlamanın başrolünde ise Glen Powell (Top Gun: Maverick) yer alıyor. The Running Man, suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise haksız yere hapse atılan eski bir polis memuru yer alıyor.

    2️⃣ Wicked: İyilik Uğruna (Wicked: For Good)

    Wicked: For Good Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkan ilk filmiyle sürpriz bir başarıya imza atan Wicked, Wicked: For Good ile birlikte iki parçalık bu hikâyeyi tamamlıyor.
    • Tür: Müzikal, Macera, Fantastik
    • Yönetmen: Jon M. Chu
    • Oyuncular: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey

    Batı'nın Kötü Cadısı olarak anılan Elphaba, Oz ormanlarında saklanarak sürgün hayatı yaşar. Bir yandan Oz'un susturulan hayvanlarının özgürlüğü için savaşırken, diğer yandan Büyücü hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Bu sırada Glinda, Zümrüt Şehir'deki sarayda yaşamakta ve Oz halkının gözünde iyiliğin sembolüne dönüşmektedir. Kansas'tan gelen bir kızın hayatlarına girmesiyle her şey değişir. Kötü Cadı'ya karşı ayaklanan kalabalıklar artarken, Glinda ve Elphaba'nın son bir kez daha bir araya gelmesi kaçınılmaz hâle gelir.

     3️⃣ Yeni Şafak Solarken

    Yeni Şafak Solarken Tam Boyutta Gör
    Gürcan Keltek'in yurt dışında gösterildiği festivallerde övgü kazanan filmi Yeni Şafak Solarken, bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında geliyor.
    • Tür: Drama, Gerilim
    • Yönetmen: Gürcan Keltek
    • Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Suzan Kardeş, Erol Babaoğlu

    Son birkaç yılını hastanelerde geçiren Akın, bu son taburcu oluşundan sonra eski hayatına dönmenin artık mümkün olmadığını anlamaya başlar. Aile evine geri döner ve dışarı çıktığı nadir zamanlarda İstanbul’daki anıtsal dini yapıları gezer, âlimlerin mezarlarında vakit geçirir. Başına gelenleri anlamaya çalışırken ilahi bir güce sığınmak ister ama tüm bu ilahi anıtlar zihninde tekinsiz bir vecd halini tetikler. O gerçek benliğiyle temasını kaybettikçe, zihni başka bir gerçekliğin istilası altında kalır.

    4️⃣ Keeper

    Keeper Tam Boyutta Gör
    Keeper, özellikle korku meraklıları için haftanın öne çıkan yapımı olacak gibi görünüyor. Film, Longlegs ile övgü toplayan Osgood Perkins'in imzasını taşıyor. 
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Osgood Perkins
    • Oyuncular: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Tess Degenstein

    Issız bir ormanda, romantik bir yıldönümü kaçamağı için yola çıkan bir çift, geçmişin karanlık gölgesinin hâlâ varlığını sürdürdüğü gizemli bir kulübeye ulaşır. Ancak bu sakin kaçamak, karanlık bir varlığın kendini göstermesiyle kabusa dönüşür. Şimdi çift, hem birbirlerine hem de kulübenin lanetli geçmişine dair en derin korkularıyla yüzleşmek zorundadır.

    5️⃣ Oğul (The Carpenter's Son)

    Oğul (The Carpenter's Son) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği The Carpenter's Son.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Lotfy Nathan
    • Oyuncular: Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA Twigs

    Roma dönemi Mısır’ındaki uzak bir köy; bir marangoz, karısı ve çocukları doğaüstü güçlerin hedefi hâline geldiğinde ruhani bir savaşa sürüklenir. Joseph, Mary ve genç oğulları İsa yıllardır tehdit altında yaşamış, inançlarına ve geleneklerine sıkı sıkıya tutunmuşlardır. Ancak küçük bir yerleşim yerinde verdikleri kısa bir mola, gizemli bir yabancının genç İsa’yı dindar babasının kurallarını terk etmeye kışkırtmasıyla giderek büyüyen bir kaosu serbest bırakır. Her cazibe çağrısıyla birlikte oğul, yasak bir dünyanın içine çekilirken, dehşete kapılan Joseph, şeytani bir gücün iş başında olduğunu fark eder.

    6️⃣ Bir Şair (Un poeta)

    Bir Şair Tam Boyutta Gör
    Oscar yarışında bu yıl Kolombiya'yı temsil edecek olan Bir Şair, dünya prömiyerini bu yıl Cannes'ın yan seçkisi olan Belirli Bir Bakış'ta yaptı ve burada Jüri Ödülü'nü kazanmayı başardı.
    • Tür: Kara Komedi
    • Yönetmen: Simón Mesa Soto
    • Oyuncular: Ubeimar Rios, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona

    Oscar Restrepo’nun şiire olan takıntısı ona hiçbir şöhret getirmemiştir. Yaşlanan ve dengesizleşen Oscar, gölgelerde yaşayan şair klişesine yenik düşmüştür. Mütevazı bir geçmişten gelen genç kız Yurlady ile tanışıp onun yeteneğini geliştirmesine yardım etmek, günlerine bir nebze ışık getirir. Ancak onu şairlerin dünyasına sürüklemek, doğru karar olmayabilir.

    7️⃣ Senden Geriye Kalan (All That's Left of You)

    Senden Geriye Kalan Tam Boyutta Gör
    Ürdün'ün bu yılki Oscar aday adayı olarak seçtiği All That's Left of You, Filistinli bir ailenin üç kıuşağa yayılan hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Cherien Dabis
    • Oyuncular: Cherien Dabis, Saleh Bakri, Maria Zreik, Adam Bakri

    1980'lerin işgal altındaki Batı Şeria'sında, Filistinli bir genç, ailesinin hayatının gidişatını değiştiren bir protestoya sürüklenir. Olayın ardından sarsılan annesi Hanan, onları o kader anına götüren hikayeyi anlatır. Yetmiş yılı kapsayan bu destansı drama, köklerinden koparılmış bir ailenin umutlarını ve acısını izlerken, sadece yerinden edilmenin izlerini değil, aynı zamanda kırılmaz bir hayatta kalma ruhunu da ortaya çıkarır.

    8️⃣ Cin Mezarı

    Cin Mezarı Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Yücel Kaplan
    • Oyuncular: Abdullah Koç, Hüseyin Sezay Tütüncüler, Zişan Özlem Akçalı, Müzeyyen Aktaş

    Şehir hayatından sıkılmış annesinin hayal ettiği köy evini almaya karar veren Yusuf, başlarına geleceklerden habersiz annesinin istediği evi bulur. Fakat bu ev bir ailenin sonunu getirir.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Tren Düşleri (Train Dreams)

    Train Dreams Tam Boyutta Gör
    Bu hafta dijital platformlara gelen en dikkat çekici film, gösterildiği festivallerde övgü toplayan Train Dreams olacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Clint Bentley
    • Oyuncular: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Paul Schneider, Clifton Collins Jr., Will Patton
    • Yayın Tarihi: 21 Kasım
    • Platform: Netflix

    20. yüzyılın başlarında Amerika'da yaşanan büyük değişim dönemi sırasında, sessiz ve naif bir hayat yaşayan bir oduncu, aşkı ve kaybı bir arada deneyimler.

    2️⃣ The Family Plan 2

    The Family Plan 2 Tam Boyutta Gör
    Aksiyon ve komedi türlerini birleştiren 2023 yapımı The Family Plan, iki yıl sonra bir devam filmine kavuşuyor. Başrolde yine Mark Wahlberg var.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Simon Cellan Jones
    • Oyuncular: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Zoe Colletti, Van Crosby, Kit Harington
    • Yayın Tarihi: 21 Kasım
    • Platform: Apple TV

    Morgan ailesinin sakin geçmesini umduğu Noel tatili, Dan’in geçmişinden çıkan tehlikeli bir düşmanla altüst olur. Morgan, eski bir ajanın refleksleriyle ailesini korumaya çalışırken, Jessica ve çocuklar da giderek büyüyen kaosun içinde aksiyona dâhil olmak zorunda kalır. Morgan ailesinin tatil planları yerini uluslararası bir kedi-fare oyununa bırakacaktır.

