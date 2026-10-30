Sinemada bu hafta: Çatlı 2, Her Şey Ortada, En Sevdiğim (23 Ekim 2026)

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan belgesele pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:
1️⃣ Her Şey Ortada (You Can See Everything)
- Tür: Belgesel, Drama
- Yönetmen: Nathan Fielder ve Lance Oppenheim
- Oyuncular: Nathan Fielder, Elizabeth Holmes, Amanda Seyfried
Belgesel, yakın dönemin en büyük dolandırıcılık hikâyelerinden biri olan Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'ün, hapse girmeden önce Nathan Fielder ile ekibini evine davet ederek hikâyesini kendi perspektifinden anlatma çabasının üç yıla uzanan bir girdaba dönüşmesini anlatıyor.
2️⃣ En Sevdiğim (The Beloved)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
- Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Melina Matthews
Son derece başarılı bir yönetmen olan Esteban’ın yolu yıllardır görüşmediği kızıyla yeniden kesişir. Oyunculuk kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan kızıyla yeni filmini çekmek üzere çalışmaya başlarlar. Ancak baba ve kızı yeniden birleştiren bu proje, ikisini de yıllardır görmezden geldikleri kırgınlıklar ve geçmişin yüküyle yüzleşmeye zorlayacaktır.
3️⃣ Çatlı 2
- Tür: Suç, Biyografi, Drama
- Yönetmen: Deniz Enyüksek
- Oyuncular: Vedat İnceefe , Eren Vurdem , Ömer Kurt
Fırtınalı bir dönemin, konuşulmayan gerçeklerin ve gizemle örülü bir yaşamın ayak izleri... Çatlı 2, Fransa'da hapsedilen Abdullah Çatlı'nın hikâyesini anlatmaya devam ediyor.
4️⃣ Bağlar, Kökler ve Tutkular
- Tür: Drama
- Yönetmen: Sunay Terzioğlu
- Oyuncular: Ezgi Yaren Kandemir , Ushan Çakır , Baran Can Eraslan, Hasibe Eren
Film, bir mülteci teknesi kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden ve bağlarından kurtulmaya çalışmasını konu alıyor.
5️⃣ Küçük Mamut (The Little Mammoth)
Küçük ve sevimli bir mamut olan Pofuduk, buzlarla kaplı çöldeki uzun uykusundan uyanır. Karşılaştığı hayvan dostları, annesinin çok uzaklarda; gizemli Afrika topraklarında olabileceğini söylerler. Ancak Afrika uzaktır ve oraya ulaşmak çok zordur. Pofuduk’un yol arkadaşı ise, Yetenek Sizsiniz Afrika yarışmasında müthiş rap performansını sergilemenin hayalini kuran DJ Civciv Tupik’tir. İkili, anneciği bulma göreviyle dünyanın bir ucuna doğru macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Birlikte sayısız zorluğun üstesinden gelmeleri gerekecektir.
6️⃣ Kuzular Firarda: Gizemli Canavar (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom)
- Tür: Animasyon, Komedi, Aile
- Yönetmen: Steve Cox ve Matthew Walker
Tüm çiftlik halkının sabırsızlıkla beklediği Cadılar Bayramı öncesinde sakar Çiftçi, kuzuların gözü gibi baktığı balkabağı tarlasını yanlışlıkla mahveder. Durumu kurtarmak için kolları sıvayan koyun Shaun, adeta çılgın bir bilim insanına dönüşerek işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Çiftçi’nin aniden ortadan kaybolması ve Mossingham ormanlarında ürkütücü bir canavarın belirmesiyle çiftlikte eğlenceli bir kaos patlak verir.
7️⃣ Zikr-i Cin
- Tür: Korku
- Yönetmen: Bülent Orçin
- Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan
Villanın bulunduğu yerde, 13 yıl önce genç bir kız diri diri yanmıştır. Bu olayın ardındaki sır, gece boyunca yaşanan doğaüstü sanrılar ve cinayetlerle yeniden gündeme gelir. Açıklayamadıkları olaylarla karşılaşan grup için tehlikenin kaynağını anlamak giderek zorlaşırken, geçmişte yaşananlarla o gece olup bitenler arasındaki bağlantı, hepsini aynı tehdidin hedefi hâline getirir.
8️⃣ Destan
- Tür: Animasyon, Fantastik, Macera
- Yönetmen: Orhan Burak Acar
Film, ailesinin katilinden intikam almak için çıktığı yolda anıların çalındığı karanlık bir diyara sürüklenen eski Umut İyesi Destan'ın, kişisel intikamı ile tüm halkı kurtaracak umudu yeniden seçmek arasında verdiği mücadeleyi konu ediniyor.
9️⃣ Salmokji: Karanlık Sular (Salmokji: Whispering Water)
- Tür: Korku, Gerilim, Gizem
- Yönetmen: Lee Sang Min
- Oyuncular: Kim Hye-yoon , Lee Jong-Won , Kim Jun-han
Salmokji Baraj Gölü'nde çekilen görüntülerde gizemli bir silüetin ortaya çıkması üzerine Su-in ve ekibi, çekimleri yenilemek için bölgeye gider. Ancak ekip, açıklanamayan olaylarla karşılaşır ve gölden kaçmaya çalıştıkça kendilerini giderek büyüyen bir kâbusun içinde bulur.
🔟 Nöbet (Species, Sanguine)
- Tür: Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Marion Le Coroller
- Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin
Hayat kurtaran bir doktor olmayı hayal eden Margot, ülkenin en rekabetçi acil servislerinden birinde çalışmaya hak kazanır. Ancak stajın yoğun temposuna ayak uydurmakta zorlanır. Karşısına çıkan genç hastaların alışılmadık belirtileri, mesleğe adım attığı bu döneme eşlik ederken, bedeninde yaşadığı değişimler de başa çıkması gereken bir soruna dönüşür.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Kıyamet Z: Yeni Dünya (Apocalypse Z: New World)
- Tür: Aksiyon, Macera
- Yönetmen: Carles Torrens
- Oyuncular: Carlos Alcaide, Jose Maria Yazpik, Julia Martínez
- Yayın Tarihi: 30 Ekim
- Platform: Amazon Prime Video
TSJ virüsü salgınının ardından Kanarya Adaları Avrupa'nın son sığınağı hâline gelmiştir. Erzak bulmak için Madrid'e giden bir ekibe Roberto da şüpheli amaçlarla katılır. Enfektelerin kuşattığı ve aralarındaki bağ sarsılmış olan ekip zorlu bir ahlaki ikilemle yüzleşmek zorunda kalır. Kendilerini mi kurtaracaklar yoksa insanlıktan geriye kalanı korumak için her şeyi riske mi atacaklar?
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Primetime
- Tür: Gerilim, Drama, Biyografi
- Yönetmen: Lance Oppenheim
- Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris
- Yayın Tarihi: 3 Kasım
Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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