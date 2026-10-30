Sinemada bu hafta: Çatlı 2, Her Şey Ortada, En Sevdiğim (23 Ekim 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında 10 yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta oldukça kalabalık bir vizyon programına sahip. Komediden korkuya, animasyondan belgesele pek çok farklı türde film bu hafta ülkemizde vizyona giriyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Her Şey Ortada (You Can See Everything)

Tam Boyutta Gör Son yılların en sansasyonel belgesellerinden biri olan You Can See Everything, bu yıl sadece En İyi Belgesel değil, En İyi Film dalında da Oscar adaylığı alabilir.

Tür : Belgesel, Drama

: Belgesel, Drama Yönetmen : Nathan Fielder ve Lance Oppenheim

: Nathan Fielder ve Lance Oppenheim Oyuncular: Nathan Fielder, Elizabeth Holmes, Amanda Seyfried

Belgesel, yakın dönemin en büyük dolandırıcılık hikâyelerinden biri olan Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes'ün, hapse girmeden önce Nathan Fielder ile ekibini evine davet ederek hikâyesini kendi perspektifinden anlatma çabasının üç yıla uzanan bir girdaba dönüşmesini anlatıyor.

2️⃣ En Sevdiğim (The Beloved)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Javier Bardem'in despot bir yönetmene hayat verdiği bu İspanyol filmi, 2026'nın beğeni kazanan drama filmleri arasında yer alıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Rodrigo Sorogoyen

: Rodrigo Sorogoyen Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Melina Matthews

Son derece başarılı bir yönetmen olan Esteban’ın yolu yıllardır görüşmediği kızıyla yeniden kesişir. Oyunculuk kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan kızıyla yeni filmini çekmek üzere çalışmaya başlarlar. Ancak baba ve kızı yeniden birleştiren bu proje, ikisini de yıllardır görmezden geldikleri kırgınlıklar ve geçmişin yüküyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

3️⃣ Çatlı 2

Tam Boyutta Gör Bu yılın başında vizyona giren Çatlı filminin devamı niteliğindeki Çatlı 2, bu hafta çıkan dikkat çekici yerli yapımlardan biri olacak.

Tür : Suç, Biyografi, Drama

: Suç, Biyografi, Drama Yönetmen : Deniz Enyüksek

: Deniz Enyüksek Oyuncular: Vedat İnceefe , Eren Vurdem , Ömer Kurt

Fırtınalı bir dönemin, konuşulmayan gerçeklerin ve gizemle örülü bir yaşamın ayak izleri... Çatlı 2, Fransa'da hapsedilen Abdullah Çatlı'nın hikâyesini anlatmaya devam ediyor.

4️⃣ Bağlar, Kökler ve Tutkular

Tam Boyutta Gör Yerli sinema tarafında bu haftanın dikkat çeken bir diğer yapımı ise drama türündeki Bağlar, Kökler ve Tutkular.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Sunay Terzioğlu

: Sunay Terzioğlu Oyuncular: Ezgi Yaren Kandemir , Ushan Çakır , Baran Can Eraslan, Hasibe Eren

Film, bir mülteci teknesi kazasından kurtulan Hazel, Hamza ve Khaled’in köklerinden ve bağlarından kurtulmaya çalışmasını konu alıyor.

5️⃣ Küçük Mamut (The Little Mammoth)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında iki film ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki Küçük Mamut.

Tür : Animasyon, Macera, Aile

: Animasyon, Macera, Aile Yönetmen: Alexander Voytinskiy

Küçük ve sevimli bir mamut olan Pofuduk, buzlarla kaplı çöldeki uzun uykusundan uyanır. Karşılaştığı hayvan dostları, annesinin çok uzaklarda; gizemli Afrika topraklarında olabileceğini söylerler. Ancak Afrika uzaktır ve oraya ulaşmak çok zordur. Pofuduk’un yol arkadaşı ise, Yetenek Sizsiniz Afrika yarışmasında müthiş rap performansını sergilemenin hayalini kuran DJ Civciv Tupik’tir. İkili, anneciği bulma göreviyle dünyanın bir ucuna doğru macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Birlikte sayısız zorluğun üstesinden gelmeleri gerekecektir.

6️⃣ Kuzular Firarda: Gizemli Canavar (Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon filmi ise Kuzular Firarda serisinin yeni filmi Gizemli Canavar.

Tür : Animasyon, Komedi, Aile

: Animasyon, Komedi, Aile Yönetmen: Steve Cox ve Matthew Walker

Tüm çiftlik halkının sabırsızlıkla beklediği Cadılar Bayramı öncesinde sakar Çiftçi, kuzuların gözü gibi baktığı balkabağı tarlasını yanlışlıkla mahveder. Durumu kurtarmak için kolları sıvayan koyun Shaun, adeta çılgın bir bilim insanına dönüşerek işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Çiftçi’nin aniden ortadan kaybolması ve Mossingham ormanlarında ürkütücü bir canavarın belirmesiyle çiftlikte eğlenceli bir kaos patlak verir.

7️⃣ Zikr-i Cin

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Bülent Orçin

: Bülent Orçin Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan

Villanın bulunduğu yerde, 13 yıl önce genç bir kız diri diri yanmıştır. Bu olayın ardındaki sır, gece boyunca yaşanan doğaüstü sanrılar ve cinayetlerle yeniden gündeme gelir. Açıklayamadıkları olaylarla karşılaşan grup için tehlikenin kaynağını anlamak giderek zorlaşırken, geçmişte yaşananlarla o gece olup bitenler arasındaki bağlantı, hepsini aynı tehdidin hedefi hâline getirir.

8️⃣ Destan

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de animasyon türündeki Destan.

Tür : Animasyon, Fantastik, Macera

: Animasyon, Fantastik, Macera Yönetmen: Orhan Burak Acar

Film, ailesinin katilinden intikam almak için çıktığı yolda anıların çalındığı karanlık bir diyara sürüklenen eski Umut İyesi Destan'ın, kişisel intikamı ile tüm halkı kurtaracak umudu yeniden seçmek arasında verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

9️⃣ Salmokji: Karanlık Sular (Salmokji: Whispering Water)

Tam Boyutta Gör Güney Kore yapımı bu korku filmi, genel olarak olumlu yorumlar almasıyla korku tutkunlarının şans verebileceği bir yapım olarak öne çıkıyor.

Tür : Korku, Gerilim, Gizem

: Korku, Gerilim, Gizem Yönetmen : Lee Sang Min

: Lee Sang Min Oyuncular: Kim Hye-yoon , Lee Jong-Won , Kim Jun-han

Salmokji Baraj Gölü'nde çekilen görüntülerde gizemli bir silüetin ortaya çıkması üzerine Su-in ve ekibi, çekimleri yenilemek için bölgeye gider. Ancak ekip, açıklanamayan olaylarla karşılaşır ve gölden kaçmaya çalıştıkça kendilerini giderek büyüyen bir kâbusun içinde bulur.

🔟 Nöbet (Species, Sanguine)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de Fransa-Belçika ortak yapımı Species, Sanguine.

Tür : Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu

: Korku, Gerilim, Bilim-Kurgu Yönetmen : Marion Le Coroller

: Marion Le Coroller Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin

Hayat kurtaran bir doktor olmayı hayal eden Margot, ülkenin en rekabetçi acil servislerinden birinde çalışmaya hak kazanır. Ancak stajın yoğun temposuna ayak uydurmakta zorlanır. Karşısına çıkan genç hastaların alışılmadık belirtileri, mesleğe adım attığı bu döneme eşlik ederken, bedeninde yaşadığı değişimler de başa çıkması gereken bir soruna dönüşür.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Kıyamet Z: Yeni Dünya (Apocalypse Z: New World)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak en dikkat çekici film, Amazon Prime Video yapımı Apocalypse Z: New World olacak.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Carles Torrens

: Carles Torrens Oyuncular : Carlos Alcaide, Jose Maria Yazpik, Julia Martínez

: Carlos Alcaide, Jose Maria Yazpik, Julia Martínez Yayın Tarihi : 30 Ekim

: 30 Ekim Platform: Amazon Prime Video

TSJ virüsü salgınının ardından Kanarya Adaları Avrupa'nın son sığınağı hâline gelmiştir. Erzak bulmak için Madrid'e giden bir ekibe Roberto da şüpheli amaçlarla katılır. Enfektelerin kuşattığı ve aralarındaki bağ sarsılmış olan ekip zorlu bir ahlaki ikilemle yüzleşmek zorunda kalır. Kendilerini mi kurtaracaklar yoksa insanlıktan geriye kalanı korumak için her şeyi riske mi atacaklar?

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Primetime

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği Primetime, gösterildiği fesitvallerde ses getirmeyi başardı. Özellikle Pattinson filmdeki performansıyla övgü topluyor.

Tür : Gerilim, Drama, Biyografi

: Gerilim, Drama, Biyografi Yönetmen : Lance Oppenheim

: Lance Oppenheim Oyuncular : Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris

: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris Yayın Tarihi: 3 Kasım

Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

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