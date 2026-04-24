Sinemada bu hafta: Michael, Apex, Geçmişin Kokusu (24 Nisan 2026)

Bu hafta sinema salonlarında beş beş film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta vizyona giren filmlerin başında Michael Jackson biyografisi geliyor. Onun dışında, 23 Nisan vesilesiyle çocuklara yönelik animasyon filmlerin ağırlıkta olduğu bir vizyon programıyla karşı karşıyayız. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Michael

Tam Boyutta Gör Ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın hayatını anlatan Michael, bu hafta vizyona giren filmlerin başında geliyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Oyuncular:Jaafar Jackson, Colman Domingo, Miles Teller

Michael biyofilminin yönetmen koltuğunda Training Day ve The Equalizer gibi filmlerle tanınan Antoine Fuqua oturuyor. Michael Jackson'a ise ünlü şarkıcının yeğeni olan Jaafar Jackson hayat veriyor. Ünlü şarkıcının son yıllarda hakkında çıkan istismar suçlamaları yüzünden itibar kaybetmiş olması, Michael'ı da tartışmalı bir filme dönüştürüyor. Nitekim ABD'den gelen ilk yorumlar da filmin bu konuyu tamamen görmezden gelmesini eleştiriyor.

2️⃣ Geçmişin Kokusu

Tam Boyutta Gör Animasyon filmlerin ağırlıkta olduğu bu haftada vizyona giren ikinci canlı aksiyon film ise TRT ortak yapımı Geçmişin Kokusu.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Serkan Özarslan

: Serkan Özarslan Oyuncular: Görkem Sevindik, Gülsim Ali, Emir Benderlioğlu

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Üsküp’te, 500 yıllık evinde yaşananlara tanıklık eden Salih, mahallesinde giderek artan değişime ve bireyselleşmeye karşı elinden geleni yapmaktadır. Ancak aynı mahallede birlikte büyüdüğü çocukluk arkadaşı Elina’nın, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri dönmesiyle dengeler altüst olur. Artan huzursuzluk, komşuların birbirine düştüğü karanlık bir dönemin kapısını aralarken, Salih tüm bu olup bitenlere seyirci kalamayınca kendisini hem çocukluk aşkıyla hem de onun arkasındaki güçlerle büyük bir mücadelenin içinde bulur.

3️⃣ 1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren üç animasyon filmi arasında en dikkat çekici olanı yerli bir yapım olan "1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu".

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Burak Kaan Şimşeker

: Burak Kaan Şimşeker Seslendirme: Emre Değirmenci, Ahmet Şahin, Ahmet Arslan

Selanik’te dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, daha çocuk yaşlarda keskin zekası, güçlü adalet duygusu ve liderlik yetenekleriyle çevresindekilerin dikkatini çeker. Ailesinden aldığı değerler, arkadaş çevresi ve eğitim hayatında yaşadığı deneyimler, onun karakterinin temellerini atar. Film, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarından başlayarak hayallerine ve ideallerine doğru attığı adımları izlerken, bir çocuğun nasıl büyük bir lidere dönüştüğünü gözler önüne seriyor

4️⃣ Marakuda: Taş Devri Efsanesi (The Myth of Marakuda)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer animasyon filmi ise Rusya yapımı Marakuda: Taş Devri Efsanesi.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Viktor Glukhushin

Bir kabile reisinin oğlu, babasının avcılık yeteneklerine yetişmekte zorlanır. Kendini kanıtlamak için gizemli bir ormana doğru yola çıkar ve burada Tink adında, büyülü ve dünya dışı bir kuşla karşılaşır. Birlikte, kılıç dişli sincapların, sevimli mirketlerin ve hatta dinozorların yaşadığı Taş Devri Ormanı’nda sıra dışı maceralara atılırlar.

5️⃣ Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri (Night of the Zoopocalypse)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren üçüncü ve son animasyon filmi ise Kanada-Fransa ortak yapımı "Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri".

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen: Ricardo Curtis, Rodrigo Perez-Castro

Gece saatlerinde sıradan bir hayvanat bahçesinde meydana gelen gizemli bir olay, tesis içindeki tüm hayvanların davranışlarını kökten değiştirerek onları kontrolsüz ve saldırgan bir yapıya büründürür. Kafeslerin açılması ve düzenin tamamen bozulmasıyla birlikte koca bir tesis büyük bir kaosun içine sürüklenir. Bu kargaşanın ortasında, normal şartlarda bir araya gelmesi beklenmeyen farklı türlerden bir grup hayvan, hem fiziksel tehlikelere karşı koymak hem de yaşanan bu felaketin arkasındaki gerçek sebebi bulmak adına zorunlu bir iş birliği yapar. Ekip, bir yandan vahşileşen diğer canlılarla mücadele ederken diğer yandan kendi içgüdüleri ve korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Apex

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijitale gelen en dikkat çekici film ise ünlü oyuncu Charlize Theron'un başrolünü üstlendiği gerilim filmi Apex.

Tür : Psikolojik Gerilim, Aksiyon

: Psikolojik Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Baltasar Kormákur

: Baltasar Kormákur Oyuncular : Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana

: Charlize Theron, Taron Egerton, Eric Bana Yayın Tarihi : 24 Nisan

: 24 Nisan Platform: Netflix

Apex, yas sürecini atlatmak için vahşi doğada bir geziye çıkan ama bu sırada acımasız bir seri katilin hedefi hâline gelen Sasha'nın (Theron) hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sasha'nın hayatta kalabilmek için hem bir seri katile hem de doğanın sert koşullarına karşı mücadele vermesi gerekiyor.

2️⃣ Düşüşün Tınısı (Sound of Falling)

Tam Boyutta Gör 2025'in en iyi filmleri arasında gösterilen Sound of Falling, bu hafta MUBI kataloğuna ekleniyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mascha Schilinski

: Mascha Schilinski Oyuncular : Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Susanne Wuest

: Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Susanne Wuest Yayın Tarihi : 24 Nisan

: 24 Nisan Platform: MUBI

Aynı çiftlik evinde farklı dönemlerde yaşayan dört genç kadının hayatlarını takip eden film, bu karakterlerin deneyimlerini görünmez bağlarla birbirine bağlıyor. Zaman çizgileri iç içe geçtikçe, bastırılmış acılar, korkular ve tekrar eden döngüler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Sound of Falling, dramatik anlardan çok atmosferi ve duygusal yankıları öne çıkaran anlatımıyla, geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini sakin ama sarsıcı bir dille ele alıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Seni Öldürecekler (They Will Kill You)

Tam Boyutta Gör Türkiye'de 27 Mart'ta vizyona giren They Will Kill You, sinemalardaki yolculuğunu tamamladıktan sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Korku, Komedi

: Korku, Komedi Y önetmen : Kirill Sokolov

: Kirill Sokolov Oyuncular : Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham

: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham Yayın Tarihi: 28 Nisan

"The Virgil" adlı lüks bir apartman kompleksinde çalışmaya başlayan genç bir kadın, kısa süre içinde bina sakinlerinin karanlık bir tarikatla bağlantılı olduğunu fark eder. Şafak vaktine kadar sürecek bir ayinin hedefi haline gelen karakter, binanın ölümcül tuzaklarla dolu labirentinde hayatta kalmaya çalışır.

